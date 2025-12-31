La estrella de “Beverly Hills 90210”, Ian Ziering, es acusado de agresión en nueva demanda civil por altercado vial

Ian Ziering enfrenta una demanda a dos años de su altercado con un motociclista. (Créditos: Instagram/Ian Ziering. Captura de video)

Ian Ziering, conocido por su papel en Beverly Hills 90210, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de que uno de los motociclistas involucrados en su pelea de 2023 presentara una demanda civil en su contra.

El incidente ocurrió el 31 de diciembre de 2023 en Hollywood Boulevard y fue ampliamente captado en video, mostrando al actor enfrentándose a un grupo de motociclistas en lo que comenzó como un altercado de tránsito. El demandante, Jacob Hernandez, fue uno de los dos motociclistas arrestados tras la pelea.

En la demanda presentada en el condado de Los Ángeles y obtenida por The Daily Mail, Hernandez acusa a Ziering de agresión, asalto, infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia y procesamiento malicioso, entre otros cargos.

Según la demanda, el artista de 60 años habría iniciado el enfrentamiento y usado su estatus de celebridad para manipular la narrativa del incidente a través de los medios y con las autoridades, lo que derivó en el arresto de Jacob Hernandez.

El demandante afirmó que Ian Ziering usó su fama para tergiversar los hechos. (Captura de video)

El actor de Sharknado había declarado al día siguiente que fue “abordado agresivamente por uno de estos motociclistas, lo que llevó a una confrontación inquietante”.

Sin embargo, la demanda sostiene que el altercado comenzó de manera unilateral por parte de Ian Ziering. Hernandez afirma que él y una amiga circulaban en sus minibicicletas por Hollywood Boulevard, detenidos por el tráfico, cuando se encontraron entre el Mercedes-Benz del actor y otro vehículo.

Según la acusación, no tocaron ningún automóvil y solo esperaban a que se liberara el carril izquierdo. De acuerdo con la demanda, Ian salió de su vehículo de manera repentina, gritó a Jacob Hernandez y lo empujó con ambas manos en la parte superior del cuerpo, lo que provocó que cayeran ambos motociclistas y sus vehículos.

“Esto fue completamente no provocado; el demandante no dijo una palabra ni tocó al acusado”, detalla el documento. La acción supuestamente causó daños físicos y materiales al demandante, incluyendo lesiones y la destrucción de su motocicleta.

Ian Ziering supuestamente fue quien provocó a Jacob Hernández. (Captura de video)

El conflicto escaló cuando varias personas acudieron en ayuda de Hernandez y su amiga, provocando un enfrentamiento mayor, también captado en video.

La demanda sostiene que el actor utilizó su fama para manipular la percepción pública y policial del incidente. Según la víctima, el artista ofreció información engañosa a la policía y, mediante entrevistas y publicaciones en redes sociales, presentó a los motociclistas como los agresores.

“El demandante tuvo su nombre negativamente expuesto en los medios como resultado del megáfono público que el acusado tenía, omitiendo la verdad de los hechos”, afirma la demanda.

Hernandez asegura que su arresto, bajo una fianza de 50 mil dólares, le causó severos problemas de salud mental, incluyendo ansiedad extrema, ataques de pánico y paranoia.

Jacob Hernandz afirmó que su arresto le causó daño emocional. (Captura de video)

La fiscalía finalmente decidió no seguir adelante con cargos criminales en su contra, pero los daños a su reputación y bienestar emocional permanecen. En consecuencia, solicita un juicio con jurado, así como compensación económica y daños punitivos.

El altercado, que se produjo alrededor de las 15:00 hora local mientras Ziering y su hija Penna estaban en su vehículo, se enmarcó en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos de minibicicletas en Hollywood.

En un comunicado de Instagram, Ian Ziering defendió sus acciones y afirmó que actuó para protegerse a sí mismo y a su hija, quienes resultaron ilesos. Además, destacó la necesidad de una respuesta efectiva de las autoridades frente a la “intimidación y conducta indebida” en las calles.

Ian Ziering defendió su posición en Instagram. (Instagram/ Ian Ziering)

Mientras Ziering mantiene que fue abordado de manera agresiva y que actuó en defensa propia, Hernandez asegura que fue víctima de violencia no provocada y de un manejo mediático que dañó su reputación.