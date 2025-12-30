Entretenimiento

Sadie Sink se despidió entre lágrimas de Stranger Things y reveló el reto de decir adiós a Max

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz estadounidense repasó la experiencia acumulada a lo largo de la serie, el lazo forjado con sus compañeros y el proceso de cambio que atraviesa, mientras se prepara para nuevos desafíos, como su participación en la próxima película de Spider-Man

Guardar
La quinta y última temporada de Stranger Things se centra en el enfrentamiento definitivo contra Vecna, mientras Eleven y sus amigos intentan impedir la fusión entre Hawkins y el Upside Down (YouTube/Netflix)

Sadie Sink, protagonista de Stranger Things, atraviesa una oleada de emociones al despedirse de Max, personaje que acompañó y transformó tanto su carrera como el vínculo de los seguidores con la serie durante casi una década.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz habló sobre el peso emocional de este cierre y adelantó detalles sobre sus próximos proyectos en la industria cinematográfica, consolidando su posición entre los jóvenes intérpretes que crecieron en pantalla junto a sus personajes.

Un adiós cargado de emociones

“He llorado muchísimo el último día de grabación; siento que lo lloré como es debido y lo saqué todo de mi mente. Pero me temo que aún queda más”, expresó Sink sobre su despedida de la serie. Añadió que espera sentir una segunda ola de emoción una vez que el final se transmita por Netflix. La actriz describió este proceso como definitivo no solo para ella, sino también para el resto del elenco.

Una lectura de química con
Una lectura de química con Nell Fisher sorprendió y emocionó a Sink, marcando un punto clave en la trama final de Stranger Things (Créditos: Netflix)

El recorrido de Max en la quinta temporada estuvo lleno de retos inesperados y de incertidumbre sobre el destino del personaje. Sink confesó que al principio no tenía idea de qué esperar y que, aunque sabía que había una trama preparada para ella, no le habían dado detalles concretos.

Recordó que la llamaron para una lectura de química con Nell Fisher (Holly) aproximadamente un año antes del rodaje. “Pensé: ‘¿Holly, quién?’. Pero me encantó su historia este. Fue inesperada, pero también tenía sentido y fue una manera perfecta de que siguiera en la serie y dirigiendo la trama de alguna manera”, destacó.

En cuanto a la gestión de secretos argumentales, la actriz de 23 años reconoció que suele contarle mucho a su familia y que conversa sobre la serie con otros miembros del reparto, por lo que guardar secretos se volvió casi una rutina. “Será genial cuando finalmente salga todo a la luz y no tenga que volver a guardar un secreto sobre Stranger Things”, afirmó.

Momentos claves y despedidas en el set

Uno de los momentos más significativos para la actriz fue la grabación de la escena del despertar de Max junto a Caleb McLaughlin (Lucas). “Esa escena fue una de mis favoritas de filmar porque hacía muchísimo tiempo que no actuaba con mis amigos, con quienes he estado durante 10 años. Fue un momento dulce en medio de tanta locura. Ver el vínculo entre Max y Lucas y ese reencuentro fue muy, muy especial”, relató Sink.

La grabación del reencuentro entre
La grabación del reencuentro entre Max y Lucas fue uno de los momentos más significativos y emotivos para Sadie Sink en el set (Captura de video: YouTube/Netflix)

La intérprete resaltó el impacto de compartir escena con McLaughlin: “Caleb hizo su primer plano primero y realmente lo logró; fue hermoso de ver. Luego nos dimos la vuelta inmediatamente después porque pensé: ‘Voy a empezar a llorar’. Fue un efecto dominó. Algo sobre estar con Caleb, Max y Lucas juntos de nuevo, me recordó lo que ha sido esta serie y la trayectoria de Max”.

Durante el rodaje de la temporada final, el ambiente de camaradería también se reflejó en la grabación de la escena decisiva en la que Will, interpretado por Noah Schnapp, comparte una confesión fundamental con sus amigos. Sink declaró que “fue un momento muy emotivo y me sentí muy orgullosa de Noah porque sé que se preparó mucho para esa escena”.

Nuevos horizontes y retos en la carrera de Sink

El cierre de Stranger Things representa un cambio clave y la apertura a nuevas oportunidades para Sink. Tras el final de la serie, la actriz se unió al elenco de Spider-Man: Brand New Day, junto a Tom Holland, con estreno programado para julio del 2026.

“Me enteré mientras terminábamos la quinta temporada. Spider-Man siempre me gustó y especialmente el de Tom fue mi favorito. Ser fan de algo y luego unirme a ello es una sensación familiar para mí, porque era fan de Stranger Things antes de unirme al programa, pero estaba súper emocionada por lo que tenían planeado”, compartió la actriz.

Tras Stranger Things, Sadie Sink
Tras Stranger Things, Sadie Sink se integra al elenco de Spider-Man: Brand New Day y explora nuevos retos cinematográficos junto a Tom Holland (Marvel Studios/REUTERS)

También comentó que “no puedo esperar a hablar más de ella. Hay mucho que quiero compartir. Es por eso que siento que guardar secretos de Stranger Things es bastante fácil porque tengo tantos secretos de Spider-Man que no puedo contar que se vuelven incluso más difíciles de guardar”.

Respecto a sus próximos pasos, Sink señaló que busca proyectos que le permitan explorar nuevas facetas interpretativas. “Lo primero que busco es: ¿cómo me va a llevar a terrenos que no he explorado antes? Aunque siento que en un par de años voy a decir: ‘Solo quiero hacer una comedia o algo muy ligero’, lo cual llevo diciendo un tiempo, sigo gravitando hacia cosas más oscuras y exigentes”, reflexionó sobre su futuro.

Temas Relacionados

Sadie SinkStranger ThingsNetflixSpider-Man: Brand New DayCaleb McLaughlinEntretenimientoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Melania”: El documental de Melania Trump que revela los secretos mejor guardados de su paso por la Casa Blanca

La producción dirigida por Brett Ratner muestra escenas íntimas y momentos inéditos de Melania Trump antes, durante y después de la asunción presidencial, ofreciendo un acceso privilegiado a los días más comentados de su vida pública

“Melania”: El documental de Melania

“Estuve nervioso antes de cada película que lancé”: James Cameron explicó la presión que sintió detrás de “Avatar: Fuego y Ceniza”

En diálogo con CBS Sunday Morning, el director reconoció que la ansiedad previa a cada estreno sigue intacta y detalló cómo el duelo, la emoción y el equilibrio entre tecnología y creatividad marcaron el proceso de “Avatar: Fuego y Ceniza”

“Estuve nervioso antes de cada

Russell Crowe cuestionó la obsesión de Hollywood con las secuelas y explicó por qué “Gladiador” no debía continuar

En una entrevista con el podcast de triple j, el actor cuestionó la obsesión de Hollywood con las franquicias y explicó por qué “Gladiador” no debía tener continuación

Russell Crowe cuestionó la obsesión

Mia Goth habló sobre cómo Star Wars influyó en su arte y qué espera del nuevo papel en su nueva película

En el podcast Happy Sad Confused, la actriz contó cómo Star Wars marcó su infancia y su forma de crear personajes, y adelantó qué espera de su nuevo papel en la próxima película de la saga

Mia Goth habló sobre cómo

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

El film se mantiene como una referencia imprescindible en el abordaje del duelo y la depresión, siendo elogiado por especialistas por su retrato sincero de la familia y la importancia de la red de apoyo

La película de Robert Redford
DEPORTES
Crece la expectativa en la

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

TELESHOW
Elba Marcovecchio recordó a Jorge

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone: “La encaré en un baño”

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

INFOBAE AMÉRICA

Las estatinas no solo protegen

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Rusia puso en servicio activo los misiles Oreshnik con capacidad nuclear: Putin los desplegó en Bielorrusia

Quién es quién en el nuevo conflicto de Yemen que enfrenta a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

Hasina vs Zia: la eterna “batalla de las Begums” llegó a su fin en Bangladesh

Bolivia: afiliados a la COB instalan huelgas de hambre contra el Decreto Supremo 5503