Sadie Sink se despidió entre lágrimas de Stranger Things y reveló el reto de decir adiós a Max

La quinta y última temporada de Stranger Things se centra en el enfrentamiento definitivo contra Vecna, mientras Eleven y sus amigos intentan impedir la fusión entre Hawkins y el Upside Down (YouTube/Netflix)

Sadie Sink, protagonista de Stranger Things, atraviesa una oleada de emociones al despedirse de Max, personaje que acompañó y transformó tanto su carrera como el vínculo de los seguidores con la serie durante casi una década.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz habló sobre el peso emocional de este cierre y adelantó detalles sobre sus próximos proyectos en la industria cinematográfica, consolidando su posición entre los jóvenes intérpretes que crecieron en pantalla junto a sus personajes.

Un adiós cargado de emociones

“He llorado muchísimo el último día de grabación; siento que lo lloré como es debido y lo saqué todo de mi mente. Pero me temo que aún queda más”, expresó Sink sobre su despedida de la serie. Añadió que espera sentir una segunda ola de emoción una vez que el final se transmita por Netflix. La actriz describió este proceso como definitivo no solo para ella, sino también para el resto del elenco.

Una lectura de química con Nell Fisher sorprendió y emocionó a Sink, marcando un punto clave en la trama final de Stranger Things (Créditos: Netflix)

El recorrido de Max en la quinta temporada estuvo lleno de retos inesperados y de incertidumbre sobre el destino del personaje. Sink confesó que al principio no tenía idea de qué esperar y que, aunque sabía que había una trama preparada para ella, no le habían dado detalles concretos.

Recordó que la llamaron para una lectura de química con Nell Fisher (Holly) aproximadamente un año antes del rodaje. “Pensé: ‘¿Holly, quién?’. Pero me encantó su historia este. Fue inesperada, pero también tenía sentido y fue una manera perfecta de que siguiera en la serie y dirigiendo la trama de alguna manera”, destacó.

En cuanto a la gestión de secretos argumentales, la actriz de 23 años reconoció que suele contarle mucho a su familia y que conversa sobre la serie con otros miembros del reparto, por lo que guardar secretos se volvió casi una rutina. “Será genial cuando finalmente salga todo a la luz y no tenga que volver a guardar un secreto sobre Stranger Things”, afirmó.

Momentos claves y despedidas en el set

Uno de los momentos más significativos para la actriz fue la grabación de la escena del despertar de Max junto a Caleb McLaughlin (Lucas). “Esa escena fue una de mis favoritas de filmar porque hacía muchísimo tiempo que no actuaba con mis amigos, con quienes he estado durante 10 años. Fue un momento dulce en medio de tanta locura. Ver el vínculo entre Max y Lucas y ese reencuentro fue muy, muy especial”, relató Sink.

La grabación del reencuentro entre Max y Lucas fue uno de los momentos más significativos y emotivos para Sadie Sink en el set (Captura de video: YouTube/Netflix)

La intérprete resaltó el impacto de compartir escena con McLaughlin: “Caleb hizo su primer plano primero y realmente lo logró; fue hermoso de ver. Luego nos dimos la vuelta inmediatamente después porque pensé: ‘Voy a empezar a llorar’. Fue un efecto dominó. Algo sobre estar con Caleb, Max y Lucas juntos de nuevo, me recordó lo que ha sido esta serie y la trayectoria de Max”.

Durante el rodaje de la temporada final, el ambiente de camaradería también se reflejó en la grabación de la escena decisiva en la que Will, interpretado por Noah Schnapp, comparte una confesión fundamental con sus amigos. Sink declaró que “fue un momento muy emotivo y me sentí muy orgullosa de Noah porque sé que se preparó mucho para esa escena”.

Nuevos horizontes y retos en la carrera de Sink

El cierre de Stranger Things representa un cambio clave y la apertura a nuevas oportunidades para Sink. Tras el final de la serie, la actriz se unió al elenco de Spider-Man: Brand New Day, junto a Tom Holland, con estreno programado para julio del 2026.

“Me enteré mientras terminábamos la quinta temporada. Spider-Man siempre me gustó y especialmente el de Tom fue mi favorito. Ser fan de algo y luego unirme a ello es una sensación familiar para mí, porque era fan de Stranger Things antes de unirme al programa, pero estaba súper emocionada por lo que tenían planeado”, compartió la actriz.

Tras Stranger Things, Sadie Sink se integra al elenco de Spider-Man: Brand New Day y explora nuevos retos cinematográficos junto a Tom Holland (Marvel Studios/REUTERS)

También comentó que “no puedo esperar a hablar más de ella. Hay mucho que quiero compartir. Es por eso que siento que guardar secretos de Stranger Things es bastante fácil porque tengo tantos secretos de Spider-Man que no puedo contar que se vuelven incluso más difíciles de guardar”.

Respecto a sus próximos pasos, Sink señaló que busca proyectos que le permitan explorar nuevas facetas interpretativas. “Lo primero que busco es: ¿cómo me va a llevar a terrenos que no he explorado antes? Aunque siento que en un par de años voy a decir: ‘Solo quiero hacer una comedia o algo muy ligero’, lo cual llevo diciendo un tiempo, sigo gravitando hacia cosas más oscuras y exigentes”, reflexionó sobre su futuro.