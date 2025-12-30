Entretenimiento

Cynthia Erivo revela su estricto régimen para preservar su voz: “Haré lo que sea necesario”

La actriz aseguró que prioriza su salud para poder llevar a cabo todos sus proyectos de manera adecuada

Guardar
Cynthia Erivo detalló su rutina
Cynthia Erivo detalló su rutina para cuidar de su voz. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cynthia Erivo dejó en claro que la exigencia artística que se impone solo es posible gracias a una rutina estricta de autocuidado, incluso cuando eso implica renunciar a pausas necesarias.

Cinco semanas después del estreno en cines de Wicked: For Good, la segunda parte de la ambiciosa adaptación musical, la actriz de 38 años conversó con The Hollywood Reporter sobre un período marcado por compromisos constantes.

A lo largo de 2024 y 2025, la artista ha alternado la promoción del díptico cinematográfico con su participación en la serie Poker Face, el lanzamiento de un álbum en junio, presentaciones en Coachella y los ensayos de su próxima producción teatral unipersonal: Dracula.

Cynthia Erivo ha tenido una
Cynthia Erivo ha tenido una agenda ajetreada este 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese contexto, el cuidado vocal se volvió una prioridad absoluta. “Siempre estoy ocupándome de eso”, explicó.

Es así que Cynthia Erivo detalló que no bebe alcohol, no fuma y que mantiene hábitos que muchos podrían considerar extremos. Evita comer en los aviones, viaja con su propia provisión de agua y té, y nunca se separa de una taza que se ha vuelto casi parte de su identidad pública.

“Alguien hizo un meme de la taza que llevo conmigo porque la llevo a todas partes. La tengo en varios colores. No voy a estar sin ella porque quiero que mi té siempre esté lo suficientemente caliente para hidratarme”, expresó.

Y añadió: “Así es como existo. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que esté bien, excepto, aparentemente, tomarme un descanso”.

Cynthia Erivo admitió que tomar
Cynthia Erivo admitió que tomar un descanso no es parte de sus planes de cuidado. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Erivo reconoce que no dice que sí a todo, aunque su agenda pueda sugerir lo contrario. Según explicó, acepta proyectos cuando percibe que le ofrecen un aprendizaje o un desafío personal.

“Si siento que es algo que me va a obligar a descubrir otra parte de mi carácter o de quién soy, entonces digo que sí”, señaló.

El problema, admite, es que muchas de esas oportunidades están apareciendo al mismo tiempo, lo que reduce las ocasiones en las que puede rechazar una propuesta.

En noviembre fue una de las figuras centrales del estreno neoyorquino de Wicked: For Good y también participó en la premiere europea en Londres junto a Ariana Grande y el director Jon M. Chu.

Su interpretación de Elphaba ha sido uno de los ejes más elogiados de la adaptación, consolidándola como una de las voces más potentes del musical contemporáneo.

Cynthia Erivo ha sido elogiada
Cynthia Erivo ha sido elogiada por su interpretación de en "Wicked". (REUTERS/Kylie Cooper)

Pero el calendario no se detiene allí. A comienzos de 2026, la actriz se instalará en Londres para protagonizar Dracula, una obra unipersonal que se presentará entre el 4 de febrero y el 31 de mayo.

Además, tiene en desarrollo la adaptación cinematográfica de Prima Facie, de Suzie Miller, y Children of Blood and Bone, basada en la novela de Tomi Adeyemi, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.

Temas Relacionados

Cynthia Erivoestrellas de HollywoodentretenimientoWicked

Últimas Noticias

La razón por la que ASAP Rocky ayudará a pagar el alquiler del edificio donde vivió su infancia

El rapero celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum financiando el alquiler de un edificio de Harlem donde pasó su adolescencia

La razón por la que

Con Bradley Cooper a la cabeza, Will Arnett se reinventa en ‘Is This Thing On?’

Una propuesta cinematográfica reciente impulsa al protagonista a dejar atrás sus registros habituales y experimentar una transformación personal. Las claves de un viaje creativo marcado por nuevos desafíos y colaboraciones inesperadas

Con Bradley Cooper a la

Daniel Stern creará una escultura de una de sus escenas más famosas de “Mi pobre angelito”

El actor realizará una escultura de la célebre escena de la tarántula que se exhibirá en la histórica casa del film en Winnetka, Illinois

Daniel Stern creará una escultura

“Cuando veo los episodios, se ven terribles. Son las peores actuaciones del mundo”, confesó Seth Rogen al recordar su paso por Freaks and Geeks

La autocrítica del actor destaca la búsqueda de autenticidad en el rodaje de la serie y el aprendizaje actoral que marcó sus comienzos, en una producción que luego se convertiría en referente de la comedia televisiva estadounidense

“Cuando veo los episodios, se

Mariah Carey recibirá 92 mil dólares tras la desestimación de la demanda por “All I Want for Christmas Is You”

Un tribunal desestimó la demanda por infracción de derechos de autor contra la cantante y ordenó sanciones económicas contra el abogado de los demandantes

Mariah Carey recibirá 92 mil
DEPORTES
Los videos y fotos de

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Lionel Messi posó con una camiseta del fútbol argentino y causó furor: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo”

Infantino confirmó que la FIFA estudia cambiar la regla del offside: la revolución para hacer “un juego más ofensivo”

TELESHOW
El llanto de Romina Uhrig

El llanto de Romina Uhrig al hablar por primera vez de su adicción después de Gran Hermano: “Fue un momento de caída”

Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género por parte de su novio: golpes y denuncia policial

Claudia Ciardone contó la propuesta íntima en la naturaleza que le hizo Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Filtraron los chats que comprometen a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone: “Quiero verte”

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

INFOBAE AMÉRICA

Masacre en Australia: la policía

Masacre en Australia: la policía informó que los atacantes “habrían actuado solos” y sin una célula terrorista más amplia

Las momias Chinchorro y el precio oculto del arte funerario: cómo la ciencia revela los más sorprendentes enigmas de la antigüedad andina

Nuevas protestas en Bolivia por el fin del subsidio al combustible: sindicatos y mineros anunciaron una huelga de hambre

Durante tres décadas nadie supo dónde estaba: el recorrido secreto de un Chagall robado en Nueva York

Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo”