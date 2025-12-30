Cynthia Erivo revela su estricto régimen para preservar su voz: “Haré lo que sea necesario”

Cynthia Erivo detalló su rutina para cuidar de su voz. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cynthia Erivo dejó en claro que la exigencia artística que se impone solo es posible gracias a una rutina estricta de autocuidado, incluso cuando eso implica renunciar a pausas necesarias.

Cinco semanas después del estreno en cines de Wicked: For Good, la segunda parte de la ambiciosa adaptación musical, la actriz de 38 años conversó con The Hollywood Reporter sobre un período marcado por compromisos constantes.

A lo largo de 2024 y 2025, la artista ha alternado la promoción del díptico cinematográfico con su participación en la serie Poker Face, el lanzamiento de un álbum en junio, presentaciones en Coachella y los ensayos de su próxima producción teatral unipersonal: Dracula.

Cynthia Erivo ha tenido una agenda ajetreada este 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese contexto, el cuidado vocal se volvió una prioridad absoluta. “Siempre estoy ocupándome de eso”, explicó.

Es así que Cynthia Erivo detalló que no bebe alcohol, no fuma y que mantiene hábitos que muchos podrían considerar extremos. Evita comer en los aviones, viaja con su propia provisión de agua y té, y nunca se separa de una taza que se ha vuelto casi parte de su identidad pública.

“Alguien hizo un meme de la taza que llevo conmigo porque la llevo a todas partes. La tengo en varios colores. No voy a estar sin ella porque quiero que mi té siempre esté lo suficientemente caliente para hidratarme”, expresó.

Y añadió: “Así es como existo. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que esté bien, excepto, aparentemente, tomarme un descanso”.

Cynthia Erivo admitió que tomar un descanso no es parte de sus planes de cuidado. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Erivo reconoce que no dice que sí a todo, aunque su agenda pueda sugerir lo contrario. Según explicó, acepta proyectos cuando percibe que le ofrecen un aprendizaje o un desafío personal.

“Si siento que es algo que me va a obligar a descubrir otra parte de mi carácter o de quién soy, entonces digo que sí”, señaló.

El problema, admite, es que muchas de esas oportunidades están apareciendo al mismo tiempo, lo que reduce las ocasiones en las que puede rechazar una propuesta.

En noviembre fue una de las figuras centrales del estreno neoyorquino de Wicked: For Good y también participó en la premiere europea en Londres junto a Ariana Grande y el director Jon M. Chu.

Su interpretación de Elphaba ha sido uno de los ejes más elogiados de la adaptación, consolidándola como una de las voces más potentes del musical contemporáneo.

Cynthia Erivo ha sido elogiada por su interpretación de en "Wicked". (REUTERS/Kylie Cooper)

Pero el calendario no se detiene allí. A comienzos de 2026, la actriz se instalará en Londres para protagonizar Dracula, una obra unipersonal que se presentará entre el 4 de febrero y el 31 de mayo.

Además, tiene en desarrollo la adaptación cinematográfica de Prima Facie, de Suzie Miller, y Children of Blood and Bone, basada en la novela de Tomi Adeyemi, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.