Mariah Carey recibirá 92 mil dólares tras la desestimación de la demanda por “All I Want for Christmas Is You”

Un tribunal desestimó la demanda por infracción de derechos de autor contra la cantante y ordenó sanciones económicas contra el abogado de los demandantes


Mariah Carey será compensada tras ganar el juicio por su éxito navideño. (AP/Damian Dovarganes)

Mariah Carey recibirá más de 92 mil dólares en sanciones luego de que fuera desestimada la demanda por presunta infracción de derechos de autor relacionada con su icónica canción “All I Want for Christmas Is You”.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el pasado 23 de diciembre un tribunal ordenó que el abogado Gerard P. Fox, representante legal de los demandantes, pague a la cantante un total de 92,303.20 dólares.

La sanción fue impuesta después de que la jueza Monica Almadani determinara que el letrado presentó argumentos “legalmente irrelevantes” y realizó acciones consideradas impropias durante el proceso judicial. En su resolución, la magistrada señaló que la medida se dictó, en parte, con fines de “castigo y disuasión”.


Gerard P. Fox deberá pagarle a Mariah Carey más de 92 mil dólares tras el juicio. (Europa Press)

Cabe recordar que la demanda original fue presentada en noviembre de 2023 por Andy Stone y Troy Powers, quienes afirmaron que el tema navideño de Mariah Carey, lanzado en 1994, copiaba elementos de su canción homónima publicada en 1989 por la banda Vince Vance & the Valiants.

Los demandantes reclamaban una compensación de 20 millones de dólares y habían solicitado que el caso se resolviera mediante un juicio con jurado.

Sin embargo, en marzo de este año, la jueza Almadani desestimó la causa al concluir que no existían pruebas suficientes para sostener que Carey hubiera copiado la obra de los demandantes.

La resolución más reciente también hace referencia a irregularidades procesales. En los registros judiciales se indica que Gerard P. Fox violó una orden de bifurcación del tribunal y presentó una moción de juicio sumario que fue calificada como “impropia y frívola”.


El juicio de Mariah Carey estuvo lleno de irregularidades por parte de Gerard P. Fox (Captura de video)

Estas acciones motivaron la imposición de sanciones económicas no solo a favor de Mariah Carey, sino también de otros demandados, entre ellos el coautor de la canción, Walter Afanasieff.

En total, el abogado deberá pagar 109.983,20 dólares y cuenta con un plazo de 90 días para hacerlo efectivo. Hasta el momento, Fox no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Durante el proceso, el análisis técnico de la música jugó un papel central. El musicólogo Lawrence Ferrara concluyó que ambas canciones son “muy diferentes” y que el único punto en común es el uso de ideas líricas genéricas y clichés propios de las canciones navideñas, recursos ampliamente utilizados antes incluso de la publicación del tema de Stone.

El tribunal coincidió con esta evaluación y determinó que no existía infracción en términos de melodía, armonía, ritmo ni letra.


El jurado determinó que Mariah Carey no plagió el tema de los demandantes. (Captura de video)

La decisión judicial llega en un momento especialmente exitoso para la cantante, pues “All I Want for Christmas Is You” se ha consolidado como un fenómeno cultural global desde su lanzamiento y continúa batiendo récords. Recientemente alcanzó su semana número 21 en el primer puesto del Billboard Hot 100, una marca sin precedentes.

Además, se convirtió en la canción con mayor permanencia en listas para una artista femenina y en el primer tema navideño en superar los dos mil millones de reproducciones en Spotify.

