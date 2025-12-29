Entretenimiento

Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebran su aniversario de bodas número 15

La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus tres hijos

La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus hijos. Créditos: Instagram/Elsa Pataky

Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebran 15 años de matrimonio, consolidando una de las relaciones más sólidas de Hollywood. La pareja conmemoró su aniversario el viernes 26 de diciembre, marcando más de una década de vida en común junto a sus tres hijos y múltiples aventuras compartidas dentro y fuera de la pantalla.

Para celebrar la ocasión, la actriz de 49 años compartió el domingo 28 de diciembre un emotivo video en Instagram que capturaba momentos junto al actor de 42 años disfrutando de las fiestas navideñas en un entorno tropical.

En las imágenes, se puede ver a Hemsworth y Pataky compartiendo tiempo con familiares, incluido Liam Hemsworth, y disfrutando de un atardecer en la playa, juegos y otros instantes cotidianos que reflejan la intimidad y la cercanía de la familia.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky
Chris Hemsworth y Elsa Pataky compartieron momentos íntimos de sus vacaciones. (Instagram)

La publicación, acompañada por la canción “Carefree Days” de Peaceful Reveries, iba acompañada del mensaje: “¡Felices fiestas!!”.

La historia de amor entre Chris Hemsworth y Elsa Pataky comenzó en 2010, cuando el actor fue presentado a la actriz a través de su agente de talentos. Para septiembre de ese año, la pareja oficializó su relación y realizó su primera aparición en la alfombra roja.

Solo unos meses más tarde, en diciembre, contrajeron matrimonio durante un fin de semana navideño en Australia, país natal de Hemsworth. Desde entonces, han construido una familia sólida y unida, siendo padres de tres hijos: la hija India, nacida en 2012, y los gemelos Tristan y Sasha, nacidos en 2014.

Después de criar a sus hijos en Los Ángeles, en 2015 la pareja decidió regresar a Australia, buscando un estilo de vida más equilibrado y cercano a la familia. Chris Hemsworth señaló en ese momento que el trabajo comenzaba a dominar su vida y que necesitaba un entorno diferente para criar a sus hijos y disfrutar de la vida en familia.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth
Elsa Pataky y Chris Hemsworth decidieron mudarse con sus hijos a Australia. (Instagram/Elsa Pataky)

Este cambio refleja la prioridad que la pareja ha dado a su núcleo familiar, incluso frente a las demandas de Hollywood y la intensa agenda profesional del actor.

La relación entre los artistas también ha sido un ejemplo de apoyo mutuo y compromiso. Durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2024, el famoso destacó públicamente la importancia de su esposa, agradeciéndole por su aliento constante y su apoyo incondicional.

“No pasa desapercibido que ella puso sus propios sueños a un lado para apoyar los míos”. Estoy eternamente en deuda contigo. El hecho es que nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, estas ocasiones especiales y eventos, nada de esto sería especial sin ti a mi lado. Te amo”, expresó.

Chris Hemsworth aseveró que
Chris Hemsworth aseveró que Elsa Pataky tiene gran relevancia en su vida. (Europa Press)

A lo largo de estos 15 años, Elsa Pataky ha estado presente no solo en los momentos más felices, sino también en los más desafiantes, apoyando la carrera de Chris y creando un hogar estable.

