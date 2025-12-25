Entretenimiento

La inspiración detrás de “El Grinch” que pocos conocen

Ron Howard reveló que la figura de su madre, Jean Speegle Howard, fue el motor emocional detrás del clásico navideño

El proceso creativo de "El
El proceso creativo de "El Grinch" combinó recuerdos personales, desafíos técnicos y un homenaje íntimo a la familia Howard (Universal Pictures)

La inspiración personal detrás de El Grinch (2000), dirigida por Ron Howard, tiene un trasfondo íntimo: la película fue impulsada por la figura de su madre, Jean Speegle Howard, a quien Howard dedicó el filme tras su muerte, que ocurrió antes del estreno.

El director explicó que la icónica escena de la competencia navideña surgió de tradiciones familiares, donde el espíritu festivo de su madre quedó reflejado de manera permanente en la pantalla.

Durante el rodaje en los estudios Universal, en Los Ángeles, Jean Speegle Howard se encontraba hospitalizada en el St. Joseph’s Hospital de Burbank debido a una enfermedad.

Howard relató a Vulture que esta proximidad le permitía visitarla a diario junto a su padre, Rance Howard, y su hermano, Clint Howard, quienes participaron con pequeños roles en la película.

Dediqué la película a mi madre porque ella amaba la Navidad. Mi madre falleció varios meses antes de que se estrenara la película”, afirmó Howard.

"Dediqué la película a mi
“Dediqué la película a mi madre porque ella amaba la Navidad", sostuvo el director (REUTERS/Mario Anzuoni)

La reconocida escena de la feroz competencia entre Betty Lou Who y Martha May Whovier nació a partir de experiencias reales de la familia Howard.

Según el director, Jean Speegle había ganado en varias ocasiones el concurso de decoraciones navideñas en su barrio de Burbank, una anécdota que se trasladó al personaje interpretado por Molly Shannon.

Mi madre ganaba el concurso del barrio de Burbank, California, a la mejor decoración navideña”, contó. “Solo eran luces, pero eran muy llamativas”.

Howard recordó imágenes de su adolescencia, observando a su madre colocar luces bajo la lluvia, con bata y cigarrillo en la mano, escenas luego reflejadas en el carácter de Betty Lou Who.

La participación familiar fue notoria en el proyecto: Clint Howard interpretó al asistente del alcalde y Rance Howard fue el “Elderly Timekeeper”.

La tradición navideña de Betty
La tradición navideña de Betty Lou Who está inspirada en las vivencias de Jean Speegle Howard, madre de Ron Howard, quien ganó varios concursos de decoraciones en su barrio (Universal Pictures)

Howard explicó que su padre asistía al rodaje cada día y, por su dedicación, el equipo decidió ampliar su presencia y sus líneas en pantalla. Rance logró afrontar extensas jornadas y tres horas diarias de maquillaje con una actitud siempre positiva.

El proceso creativo también incorporó un aporte relevante de Cheryl Howard, esposa del director. Tras dudar inicialmente por el agotador rodaje de “Willow” en los años 80, Cheryl sugirió enfocar la historia de El Grinch en el consumismo y su efecto en los habitantes de Whoville, así como en la postura de Cindy Lou Who frente a ese entorno. La visión de Cheryl fue decisiva para que Ron Howard aceptara dirigir la película.

Jim Carrey y el desafío de usar el traje del Grinch

Los desafíos técnicos y físicos del rodaje afectaron a todo el equipo, especialmente al protagonista, Jim Carrey. El maquillaje transformador requería entre tres y ocho horas diarias de aplicación debido al uso de pelo de yak, prótesis y dientes postizos, lo que reducía considerablemente la movilidad y comodidad del actor.

Carrey explicó que debió respirar por la boca durante el rodaje por las dificultades que provocaba la prótesis nasal. El reto psicológico fue tan intenso que, según declaraciones del productor Brian Grazer, después del primer día de rodaje, el actor expresó su intención de abandonar la película y devolver su salario de USD 20 millones.

Jim Carrey enfrentó retos físicos
Jim Carrey enfrentó retos físicos y psicológicos durante la filmación de "El Grinch" debido al complejo maquillaje (Universal Pictures)

El director describió momentos en que Carrey descansaba acostado en el suelo entre tomas para sobrellevar el estrés del disfraz.

Ante esta situación, la producción recurrió a Richard Marcinko, excomandante de los Navy SEAL y experto en técnicas de resistencia al dolor y estrés, para entrenar a Jim Carrey en la gestión del malestar físico y mental.

El intérprete adoptó estrategias como golpear objetos o escuchar música animada, especialmente de los Bee Gees, lo que ayudó a mejorar su ánimo durante las largas sesiones de maquillaje.

La transformación del personaje fue una prioridad compartida. El reconocido maquillador Rick Baker, ganador del Oscar, rechazó la propuesta inicial del estudio de simplemente pintar la cara de Carrey de verde y eligió, junto con el actor, una transformación total que diera vida propia al personaje de El Grinch.

Richard Marcinko, excomandante de los
Richard Marcinko, excomandante de los Navy SEAL, entrenó al actor para soportar el estrés durante la filmación (Universal Studios)

A pesar de las dificultades, la determinación del equipo permitió que el proyecto avanzara, combinando presión y compromiso.

Jim Carrey, años después, declaró que solo consideraría volver a interpretar al personaje si pudiera hacerlo mediante captura de movimiento, evitando el maquillaje tradicional, y remarcó el nivel de esfuerzo que la caracterización exigió, siempre motivado por generar un impacto en el público infantil.

Así fue el breve y

Navidad tras las rejas: las

De los Beckham a Justin

El padre de Tylor Chase

El regreso de Cillian Murphy
Los festejos navideños de las

Mauro Icardi mostró cómo pasó

Polonia interceptó un avión ruso

