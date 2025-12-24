Entretenimiento

Así celebrará la familia Osbourne la primera Navidad tras la muerte de Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne adelantó los detalles de la emotiva reunión familiar en Buckinghamshire

Guardar
La familia de Ozzy Osbourne
La familia de Ozzy Osbourne se prepara para vivir su primera Navidad sin él. (Instagram/@kellyosbourne)

La familia Osbourne se alista para vivir un diciembre distinto este año. Tras la muerte de Ozzy Osbourne en julio, la Navidad marcará su primer encuentro familiar sin la presencia del legendario cantante de Black Sabbath.

Su hija, Kelly Osbourne, compartió con The Sun los detalles de cómo planean celebrar la festividad, marcada por la nostalgia, la unión y tradiciones muy británicas.

Vamos a tener una Navidad propiamente inglesa. Siempre me ha encantado eso”, afirmó al hablar de la reunión familiar que tendrá lugar en la residencia de Buckinghamshire donde viven su madre, Sharon Osbourne, y otros miembros de la familia.

Kelly Osbourne aseguró que su
Kelly Osbourne aseguró que su familia tendrá una Navidad inglesa. (Instagram/Kelly Osbourne)

La tradición británica será la protagonista de estas celebraciones, incluyendo los conocidos “Christmas crackers”, esos envoltorios que estallan al tirarlos y que esconden pequeños regalos o sorpresas. “Ni siquiera venden crackers en Los Ángeles. Hay que ir a World Market, y aun así no son los mejores”, comentó entre risas.

Además de los crackers, los Osbourne verán el discurso navideño de Su Majestad el Rey Carlos III, otra costumbre que la familia planea mantener este año.

“El día de Navidad seremos 14 y he comprado para todos un par de pijamas a juego. Nos vamos a sentar frente al televisor”, explicó.

Por si fuera poco, Kelly reconoció que este encuentro será particularmente emotivo. “Solo quiero pasar la Navidad sin llorar”, confesó.

Kelly Osbourne confesó que solo
Kelly Osbourne confesó que solo quiere una Navidad sin llorar por la muerte de su padre. (Mark RALSTON/AFP)

La cantante y personalidad televisiva comparte a su hijo de 3 años, Sidney, con su prometido, el músico Sid Wilson, pero no especificó quiénes exactamente de la familia se reunirán alrededor del árbol.

La familia inmediata de Ozzy incluye, además de Kelly, a sus hermanos Aimee, de 42 años, y Jack, de 40 años, hijos de Ozzy y Sharon. También forman parte de la familia los hijos adoptivos de Ozzy de su primer matrimonio con Thelma Riley: Elliot, de 59 años; Jessica, de 53 años; y Louis, de 50 años.

La extensa familia Osbourne se mantiene unida en estas fechas, compartiendo recuerdos y tradiciones que celebran tanto la vida como la memoria del músico fallecido.

El príncipe de la oscuridad murió el 22 de julio a los 76 años, tras una larga batalla privada contra el Parkinson. Desde entonces, la familia ha honrado su memoria en múltiples ocasiones, incluida la reciente celebración de su cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños, te extraño papi! ¡Te amo más que a la vida misma!“, escribió Kelly en un post de Instagram.

Kelly Osbourne

Kelly Osbourne. recordó a su
Kelly Osbourne. recordó a su padre en su cumpleaños póstumo. (Instagram)

En medio de la atención mediática, Kelly también ha enfrentado comentarios sobre su salud y su figura. Tras ser vista con un aspecto mucho más delgado que meses atrás, surgieron especulaciones sobre el uso de medicamentos para bajar de peso.

Ella aclaró que su pérdida de peso se debe al duelo por la muerte de su padre: “Mi papá acaba de morir, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo único por lo que vivo ahora es por mi familia. Decido compartir con ustedes el lado feliz de mi vida, no el miserable”, escribió en Instagram.

Temas Relacionados

Ozzy OsbourneNavidadentretenimientoSharon OsbourneKelly Osbourne

Últimas Noticias

Final explicado de “Pluribus”, tras el cierre de la temporada 1

Manousos y Carol unen fuerzas frente a la mente colmena en el final de temporada

Final explicado de “Pluribus”, tras

La supuesta teoría de la maldición de “The Wire” cobró fuerza tras la muerte de James Ransone

El actor, conocido por su papel como Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO, se suicidó a los 46 años

La supuesta teoría de la

Céline Dion recrea escena de ‘El Grinch’ mientras canta “All by Myself”

La cantante publicó un video en redes sociales en el que recrea una escena clásica de la cinta, pero muy a su estilo

Céline Dion recrea escena de

Una mujer revela que James Ransone evitó que fuera víctima de una agresión sexual: “Corrió hacia mis gritos”

Tras su muerte, una mujer recuerda al actor como el héroe que la salvó de una violación

Una mujer revela que James

James Cameron reflexiona sobre la broma de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Fue demasiado lejos”

Más de una década después de una gala televisada, un reconocido realizador cuestiona el uso del humor personal en ceremonias que buscan celebrar el trabajo creativo

James Cameron reflexiona sobre la
DEPORTES
El veredicto de la FIA

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

TELESHOW
Rocío Marengo celebró el alta

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

El mensaje de la familia de Christian Petersen en medio de su recuperación: “En esta Navidad agradecemos su franca mejoría”

Evangelina Anderson realizó una reflexión de fin de año: “Aprendí que en la vida cada persona funciona como un espejo”

Nancy Dupláa habló de sus planes para el futuro: “Me quiero seguir perfeccionando y transformando”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea condenó los

La Unión Europea condenó los vetos de visado de EEUU contra funcionarios responsables de regular contenidos digitales

El CNE de Honduras dijo que la proclamación de Asfura corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas

Líderes internacionales expresaron su respaldo a Nasry Asfura tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras

Estados Unidos felicitó a Nasry Asfura y pidió respetar los resultados anunciados por el CNE de Honduras

Nasry Asfura dijo que está “preparado para gobernar” Honduras tras ser declarado presidente electo: “No te voy a fallar”