Así celebrará la familia Osbourne la primera Navidad tras la muerte de Ozzy Osbourne

La familia de Ozzy Osbourne se prepara para vivir su primera Navidad sin él. (Instagram/@kellyosbourne)

La familia Osbourne se alista para vivir un diciembre distinto este año. Tras la muerte de Ozzy Osbourne en julio, la Navidad marcará su primer encuentro familiar sin la presencia del legendario cantante de Black Sabbath.

Su hija, Kelly Osbourne, compartió con The Sun los detalles de cómo planean celebrar la festividad, marcada por la nostalgia, la unión y tradiciones muy británicas.

“Vamos a tener una Navidad propiamente inglesa. Siempre me ha encantado eso”, afirmó al hablar de la reunión familiar que tendrá lugar en la residencia de Buckinghamshire donde viven su madre, Sharon Osbourne, y otros miembros de la familia.

Kelly Osbourne aseguró que su familia tendrá una Navidad inglesa. (Instagram/Kelly Osbourne)

La tradición británica será la protagonista de estas celebraciones, incluyendo los conocidos “Christmas crackers”, esos envoltorios que estallan al tirarlos y que esconden pequeños regalos o sorpresas. “Ni siquiera venden crackers en Los Ángeles. Hay que ir a World Market, y aun así no son los mejores”, comentó entre risas.

Además de los crackers, los Osbourne verán el discurso navideño de Su Majestad el Rey Carlos III, otra costumbre que la familia planea mantener este año.

“El día de Navidad seremos 14 y he comprado para todos un par de pijamas a juego. Nos vamos a sentar frente al televisor”, explicó.

Por si fuera poco, Kelly reconoció que este encuentro será particularmente emotivo. “Solo quiero pasar la Navidad sin llorar”, confesó.

Kelly Osbourne confesó que solo quiere una Navidad sin llorar por la muerte de su padre. (Mark RALSTON/AFP)

La cantante y personalidad televisiva comparte a su hijo de 3 años, Sidney, con su prometido, el músico Sid Wilson, pero no especificó quiénes exactamente de la familia se reunirán alrededor del árbol.

La familia inmediata de Ozzy incluye, además de Kelly, a sus hermanos Aimee, de 42 años, y Jack, de 40 años, hijos de Ozzy y Sharon. También forman parte de la familia los hijos adoptivos de Ozzy de su primer matrimonio con Thelma Riley: Elliot, de 59 años; Jessica, de 53 años; y Louis, de 50 años.

La extensa familia Osbourne se mantiene unida en estas fechas, compartiendo recuerdos y tradiciones que celebran tanto la vida como la memoria del músico fallecido.

El príncipe de la oscuridad murió el 22 de julio a los 76 años, tras una larga batalla privada contra el Parkinson. Desde entonces, la familia ha honrado su memoria en múltiples ocasiones, incluida la reciente celebración de su cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños, te extraño papi! ¡Te amo más que a la vida misma!“, escribió Kelly en un post de Instagram.

Kelly Osbourne

Kelly Osbourne. recordó a su padre en su cumpleaños póstumo. (Instagram)

En medio de la atención mediática, Kelly también ha enfrentado comentarios sobre su salud y su figura. Tras ser vista con un aspecto mucho más delgado que meses atrás, surgieron especulaciones sobre el uso de medicamentos para bajar de peso.

Ella aclaró que su pérdida de peso se debe al duelo por la muerte de su padre: “Mi papá acaba de morir, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo único por lo que vivo ahora es por mi familia. Decido compartir con ustedes el lado feliz de mi vida, no el miserable”, escribió en Instagram.