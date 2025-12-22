“Stranger Things”: Esta es la duración de los capítulos finales de la temporada 5

Los últimos episodios de "Stranger Things" llegarán a la plataforma a partir del 25 de diciembre. (COURTESY OF NETFLIX)

Ross Duffer, cocreador de Stranger Things, reveló oficialmente la duración de los últimos cuatro episodios de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, despejando rumores que circularon durante meses en redes sociales sobre capítulos de extensión cinematográfica a lo largo de todo el cierre de la historia.

Luego del lanzamiento de los primeros cuatro episodios de la temporada final el pasado 26 de noviembre, la serie regresará con un nuevo bloque de capítulos el día de Navidad, mientras que el episodio final se estrenará en la víspera de Año Nuevo.

De acuerdo con una publicación compartida por Duffer en su cuenta de Instagram, los episodios cinco, seis y siete mantendrán duraciones cercanas a la hora, mientras que el desenlace será el más largo de toda la temporada.

El episodio cinco, titulado “Shock Jock”, tendrá una duración de una hora y ocho minutos. Le seguirá “Escape from Camazotz”, el sexto episodio, que se extenderá por una hora y 15 minutos. El séptimo capítulo, “The Bridge”, vuelve a un tiempo más contenido, con una duración de una hora y seis minutos.

Ross Duffer reveló la duración de los últimos episodios de la serie. (Instagram)

Finalmente, la serie cerrará definitivamente con el episodio ocho, “The Rightside Up”, que alcanzará las dos horas y ocho minutos, convirtiéndose en el episodio más extenso de la temporada.

Estas duraciones contrastan con los rumores que se habían viralizado en semanas recientes y con un reporte publicado por Puck News, que aseguraba que toda la temporada tendría episodios de entre 90 minutos y dos horas.

Las especulaciones sobre episodios de larga duración estuvieron influenciadas, en gran medida, por el precedente marcado por la cuarta temporada de Stranger Things.

Los episodios de la cuarta temporada de Stranger Things solían más de una hora. (Netflix)

Tras tres temporadas con episodios mayormente de una hora, la cuarta entrega dio un giro notable al aumentar significativamente su duración. Aquella temporada estableció un mínimo de 70 minutos por capítulo, y sus últimos tres episodios alcanzaron una duración similar a la de un largometraje.

Tan solo el final de la cuarta temporada, “The Piggyback”, se extendió hasta las dos horas y 22 minutos, convirtiéndose en uno de los episodios más largos en la historia de Netflix.

En ese contexto, muchos fanáticos asumieron que la quinta temporada seguiría el mismo camino en todos sus capítulos. Sin embargo, los tiempos revelados por Ross Duffer indican un regreso parcial a un formato más equilibrado, reservando la experiencia más extensa para el cierre definitivo de la historia ambientada en Hawkins.

La última temporada de "Stranger Things" estrenará su episodio final el 31 de diciembre. (Netflix)

Stranger Things fue creada por Ross Duffer junto a su hermano Matt Duffer, quienes se desempeñan como productores ejecutivos a través de su compañía Upside Down Pictures.

La serie también cuenta con la producción ejecutiva de Shawn Levy, mediante 21 Laps Entertainment, y Dan Cohen. Desde su estreno en 2016, la ficción se convirtió en uno de los mayores fenómenos globales de Netflix, combinando ciencia ficción, terror y nostalgia ochentera.