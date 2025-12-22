Jeremy Allen White y su inesperado hobby: mirar casas que nunca comprará

Jeremy Allen White revela su pasión por explorar casas en aplicaciones inmobiliarias durante su tiempo libre (REUTERS/Mike Blake)

El actor nominado al Globo de Oro Jeremy Allen White, reconocido por su trabajo en Springsteen: Deliver Me from Nowhere, ha sorprendido al público al revelar su peculiar pasión por los bienes raíces. Durante su tiempo libre, dedica horas a explorar aplicaciones y programas inmobiliarios, disfrutando del simple acto de fantasear con la idea de adquirir propiedades que probablemente nunca comprará.

Exploración digital y desconexión

Según contó en el pódcast Smartless, White encuentra en esta práctica un poderoso escape a la rutina de la actuación y las demandas de su carrera en Hollywood.

En sus propias palabras, detalló: “Estoy obsesionado con los programas de bienes raíces y siempre estoy en mi aplicación de inmobiliaria. No compro nada, pero me gusta fantasear”.

White comparte con amigos los hallazgos de viviendas llamativas que descubre en plataformas de venta de bienes raices (EFE/ALLISON DINNER)

El actor relató que su interés por el mercado inmobiliario va mucho más allá de la simple curiosidad. Aprovecha tanto los viajes de trabajo como los de placer para consultar plataformas digitales, donde analiza las casas disponibles en ciudades de todo Estados Unidos.

Esta afición incluso lo impulsa a compartir hallazgos llamativos con sus amigos, quienes habitualmente le sugieren dar el siguiente paso y concretar la compra de una vivienda. Sin embargo, White prefiere mantener la distancia y disfrutar del pasatiempo sin mayores compromisos.

Un viaje inspirador a Bisbee, Arizona

Hace aproximadamente diez años, Jeremy Allen White experimentó uno de los episodios más singulares de esta afición durante un viaje por carretera desde Los Ángeles hasta Nueva York.

En ese trayecto, la primera parada fue Bisbee, Arizona, un pequeño pueblo caracterizado por su ambiente acogedor y su fuerte identidad local. La experiencia resultó inolvidable: pasó la noche en un bed and breakfast, conversó con los habitantes y notó que la mayoría no eran originarios del lugar, sino personas que se habían instalado allí para emprender nuevos proyectos.

Un viaje a Bisbee, Arizona, inspiró al actor a fantasear con una vida más simple y conectada con la comunidad (Unsplash)

“Pasamos la noche en un bed and breakfast, y al día siguiente salimos a caminar y a hablar con los locales. Todos con los que hablé no eran originarios de Bisbee”, señaló White a People.

El relato detalla cómo los habitantes, en su mayoría forasteros, habían abierto tiendas, cafeterías o pequeños negocios, configurando una atmósfera vibrante y comunitaria que cautivó al actor.

Durante meses después de aquel viaje, fantaseó con la posibilidad de comprar una casa en el pueblo, seducido por la idea de una vida más simple y conectada con la comunidad.

El atractivo de las series inmobiliarias

La fascinación de White con el mundo de los bienes raíces no se limita a la exploración virtual o a las experiencias personales, sino que también lo ha llevado a seguir de cerca series documentales sobre el sector. El actor admitió ser un gran entusiasta de Owning Manhattan, un programa centrado en el competitivo mercado inmobiliario de Nueva York.

Jeremy Allen White es fanático de las series documentales sobre bienes raíces, como Owning Manhattan y su protagonista Ryan Serhant (REUTERS/Jaimi Joy)

Durante la entrevista, expresó su admiración por Ryan Serhant, el mediático protagonista de la docuserie: “Estoy muy impresionado por ese hombre”, comentó, dejando claro su interés por las estrategias y desafíos que enfrentan los agentes dentro de uno de los entornos más exigentes del mercado de lujo inmobiliario.

Asimismo, White se mostró ansioso por el estreno de la segunda temporada, que promete nuevas historias de negociación y grandes apuestas en Manhattan.

Entre la ficción y la vida cotidiana

Mientras cultiva su pasión secreta por el sector inmobiliario, White continúa expandiendo su carrera en el cine y la televisión. Para su reciente rol en Springsteen: Deliver Me from Nowhere, en la que interpreta una etapa crucial de Bruce Springsteen mientras grababa el álbum Nebraska en 1982, el actor asumió el desafío de aprender a tocar la guitarra desde cero. “Sentí que era como un extraterrestre”, confesó acerca de sus primeras clases, calificando la experiencia como humilde y desafiante.

Dicha preparación rindió frutos, y le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en una Película Dramática. Sin embargo, Jeremy Allen White mantiene los pies en la tierra, encontrando satisfacción tanto en sus logros profesionales como en los pequeños placeres cotidianos.

A pesar de que nunca concretó la compra de una vivienda en Bisbee, la idea permanece viva en su imaginación, simbolizando esa búsqueda de espacios y momentos que le permitan escapar, aunque sea por un rato, del vértigo del éxito y la exposición pública.