Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Jeffrey Dean Morgan, conocido mundialmente por su papel como Negan en la exitosa serie ‘The Walking Dead’, ha manifestado públicamente su deseo de asumir uno de los roles más codiciados por los seguidores de los videojuegos: el de Arthur Morgan en una hipotética adaptación en acción real de "Red Dead Redemption“.

l actor, que con 59 años demuestra una vigencia constante en la industria televisiva, sorprendió a sus seguidores al declarar su disposición a interpretar a este icónico personaje creado por Rockstar Games, incluso llegando a afirmar que estaría dispuesto a hacerlo de manera gratuita si la oportunidad se presentara.

La revelación de Morgan ocurrió durante una convención reciente, en la que al participar en una sesión de preguntas y respuestas con fanáticos, fue consultado sobre qué papel le interesaría abordar en el futuro. Su respuesta no dejó lugar a dudas sobre su entusiasmo por el western y su vinculación con la reconocida saga de videojuegos de mundo abierto de ambientación del Lejano Oeste. “Ese es el próximo papel que quiero hacer. Ni siquiera es una pregunta. Mi género favorito es el western y no hay ni un segundo que dudar. Y mi hijo juega a ese juego y es increíble. Sin dudarlo, lo haría gratis”, afirmó el intérprete, reflejando no solo su afición personal por el género, sino también el impacto que el videojuego tiene en su entorno familiar.

Lo llamativo del caso no solo es la disponibilidad de Morgan a sumarse a un proyecto aún no materializado, sino que, además, asume con naturalidad el reto de una amplia transformación física y actoral, fundamental para trasladar la complejidad de Arthur Morgan a la pantalla grande o la televisión. Esto ha generado una ola de comentarios y reacciones que han puesto el foco en la viabilidad del proyecto y la idoneidad del propio actor para el papel central.

Las reacciones de los fans ante la posible participación de Morgan

El entusiasmo de Jeffrey Dean Morgan por interpretar a Arthur Morgan ha resonado en las comunidades de seguidores de ‘Red Dead Redemption’, especialmente en plataformas como Reddit, donde los debates sobre el futuro de la saga y su potencial salto al audiovisual son habituales. Sin embargo, la recepción por parte de los fanáticos ha sido dividida y, en muchos casos, crítica respecto a la candidatura del actor.

Algunos usuarios destacaron la intensa personalidad actoral de Morgan, señalando que encajaría mejor en el rol de Dutch van der Linde, el carismático pero oscuro líder de la banda en la trama del videojuego. “Es fantástico, pero francamente, es demasiado siniestro como actor para interpretar a Arthur. Sería un Dutch excelente... Me encantaría ver esa serie”, comentaba uno de los participantes en la discusión, reflejando así el temor de parte del público a una caracterización excesivamente sombría para el personaje de Arthur.

Otros seguidores mostraron una defensa firme del elenco original, especialmente de quienes proporcionaron voz y captura de movimiento a los personajes. “Lo siento, pero Arthur no es Arthur sin Roger Clarke y Dutch no es Dutch sin la voz y la actuación de Benjamin Byron Davis. Los actores de captura de movimiento son actores de verdad y nunca querría que nadie más interpretara esos papeles”, expresaba rotundamente otro fan en la misma red social. Persiste, así, el debate sobre la fidelidad al material original y la dificultad de trasladar a otros actores los matices que han dado vida a los protagonistas en las dos entregas principales del videojuego.

Otros comentarios todavía optaban por la cautela, recomendando que no se adapten los videojuegos y que los personajes continúen perteneciendo exclusivamente ese universo, evidenciando las altas expectativas y la resistencia natural del fandom hacia los cambios en obras queridas.

Obstáculos para la adaptación del videojuego según Rockstar

Si bien el interés por una adaptación cinematográfica o televisiva de ‘Red Dead Redemption’ es palpable tanto en el público como en actores como Jeffrey Dean Morgan, existen factores estructurales que hasta el momento han impedido que el proyecto vea la luz. El propio Dan Houser, cofundador de Rockstar Games, abordó este tema en una entrevista concedida a ‘The Ankler’ el año pasado. Houser resumió el principal obstáculo en la falta de control creativo por parte del estudio en un eventual proceso de adaptación audiovisual.

A juicio de Houser, la industria de los videojuegos, hasta hace poco, veía con recelo el riesgo de transformar sus productos en películas o series de baja calidad, lo cual podría dañar la reputación de franquicias tan exitosas como ‘Red Dead Redemption’. “El riesgo nunca tuvo sentido. En aquella época, se creía que los videojuegos producían películas de mala calidad. Ahora vivimos en una época diferente”, declaró Houser, sugiriendo que la situación podría cambiar en el futuro, pero confirmando que mientras no exista un control total de Rockstar sobre el desarrollo de la obra, un proyecto así difícilmente avanzaría.

Estilo de vida y forma física de Jeffrey Dean Morgan

La posibilidad de que Jeffrey Dean Morgan asuma el reto de encarnar a un personaje tan físico como Arthur Morgan ha puesto el foco también sobre sus hábitos de vida y su estado físico. A diferencia de muchos colegas en la industria, Morgan se distancia de los entrenamientos convencionales en gimnasios y la asesoría de entrenadores personales. Según ha relatado en diversas ocasiones, su preferencia es mantenerse activo mediante actividades cotidianas en su propia granja.

Desde su participación en ‘Watchmen’, donde interpretó a un superhéroe de moral ambigua, Morgan asegura no haber utilizado máquinas de ejercicio en gimnasios. Prefiere mantenerse en forma a través de actividades al aire libre: cortar leña, mover fardos de heno y, especialmente, disfrutar con su hijo de cinco años de recorridos en motocross por el campo. “No se lo digas a mi esposa”, bromeó en una entrevista con Men’s Health USA, resaltando su predilección por el trabajo físico tradicional frente a las rutinas modernas de musculación. Este modo de vida refuerza su perfil de actor versátil que, a sus 59 años, mantiene su energía y presencia activa, características imprescindibles para dar vida a un personaje tan exigente como Arthur Morgan.