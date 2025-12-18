La mirada de Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, sobre innovación, creatividad y el futuro: “No todas las respuestas están en los datos”

Ted Sarandos destaca la visión digital de Netflix como clave para su transformación en la industria del entretenimiento (Captura de video: YouTube)

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, fue una figura central en la transformación de la industria del entretenimiento en las últimas dos décadas.

En una conversación con Brad Smith (presidente de Microsoft) para el podcast Tools and Weapons, Sarandos compartió su visión sobre la evolución de la empresa, la importancia de la innovación y el rol complementario de la intuición y el análisis de datos en la toma de decisiones estratégicas.

“Siempre vi a Netflix como un negocio digital de internet, no como un servicio de alquiler de DVDs por correo. Por eso se llama Netflix y no DVDflix”, afirmó Sarandos al inicio de la entrevista, enfatizando la mentalidad digital que guió a la compañía desde sus orígenes.

Lecciones fundacionales y el salto al streaming

Durante el diálogo en Tools and Weapons, Sarandos recordó cómo la filosofía de la empresa se nutrió de las enseñanzas del libro The Innovator’s Dilemma, que según él, “todo empleado de Netflix ha leído”. Explicó que la clave para sobrevivir y prosperar en un entorno de cambio tecnológico permanente es anticipar la siguiente ola de innovación.

La combinación de intuición y análisis de datos guía las decisiones estratégicas en Netflix, según Ted Sarandos (Captura de video: YouTube)

Sarandos evocó sus inicios como empleado en una tienda de videos en Phoenix, Arizona, donde desarrolló una comprensión profunda de los gustos de los consumidores y de la importancia de la recomendación personalizada.

“Era el consumidor desatendido que amaba las películas y vivía en un lugar donde era difícil verlas. Aprendí que la elección de una película para una noche en familia o con amigos reflejaba quién eras”, relató. Esta experiencia fue fundamental para su posterior trabajo en Netflix, donde buscó replicar esa conexión personal a escala nacional.

La transición de Netflix del alquiler de DVDs al streaming marcó un cambio decisivo en la historia de la empresa. Sarandos explicó que al principio el catálogo de títulos disponibles en streaming se limitaba a películas antiguas debido a los acuerdos de distribución de los estudios.

El impulso de Netflix hacia la producción de contenido original fortaleció su control sobre la programación y el valor para los usuarios (REUTERS)

“Cuando empezamos a hacer streaming, las películas estaban atadas a ventanas de pago muy largas. Nuestro servicio ofrecía películas que no tenían menos de diez años, y la mayoría tenía más de treinta”, recordó.

El impulso hacia el contenido original

Frente a la dificultad de acceder a estrenos recientes y ante la necesidad de diferenciarse, la plataforma apostó por la producción de contenido propio. “Si queremos más control sobre nuestro destino, tenemos que controlar nuestra programación, y la forma de lograrlo es producir”, sostuvo.

Reconoció que esta decisión respondió tanto a una necesidad estratégica como al deseo de generar más valor a los consumidores. “Sentía que la vulnerabilidad del negocio era no tener programación original”, añadió.

Uno de los temas recurrentes en la entrevista fue el equilibrio entre la intuición y el análisis de datos. Subrayó que, aunque en Netflix el análisis de datos es fundamental, la intuición sigue siendo esencial para anticipar tendencias y tomar decisiones audaces.

El éxito global de 'El juego del calamar' demuestra los límites del análisis de datos en la predicción de fenómenos culturales (Netflix)

“Aprendí todo en un entorno donde todo era intuición. Analizar datos es útil para entender lo que pasó hace seis semanas o seis años, pero no son un buen indicador de lo que ocurrirá en seis semanas”, explicó el ejecutivo de Netflix.

Como ejemplo, mencionó el éxito inesperado de El juego del calamar, la serie surcoreana, cuyo fenómeno global no pudo anticiparse únicamente a partir de los datos. “No había datos que predijeran que El juego del calamar se convertiría en un fenómeno global. Lo primero que debemos entender es que no todas las respuestas están en los datos”, afirmó Sarandos.

Liderazgo compartido y diversidad de enfoques

Netflix adoptó un modelo de liderazgo poco común: la co-dirección ejecutiva. Sarandos compartió que la clave del éxito radica en la complementariedad con Greg Peters, el otro co-CEO.

“Quizá seamos la encarnación del cerebro izquierdo y derecho. Greg viene del lado de la tecnología y los datos, yo del lado creativo y la intuición”, describió.

Ted Sarandos explicó que el modelo de co-CEO junto a Greg Peters fue concebido por Reed Hastings para equilibrar tecnología y creatividad en la conducción de Netflix (REUTERS)

Destacó que la figura de co-CEO fue ideada por Reed Hastings, cofundador de Netflix, para responder a las demandas únicas del negocio. “Dividimos y conquistamos tecnología y entretenimiento. Si alguna vez no estamos de acuerdo, quien tenga mayor experiencia y pasión en el área toma la decisión”, explicó.

Impacto cultural global y el futuro, según Sarandos

El alcance de la plataforma supera la pantalla, influyendo sobre la cultura y la industria a nivel global. Sarandos ilustró este impacto con ejemplos concretos durante su intervención en Tools and Weapons: “Cuando lanzamos Bridgerton, las ventas de los libros aumentaron más de 500%. Con Emily in Paris, el turismo a Francia creció un 38% atribuible a la serie”.

También citó a Drive to Survive, la serie documental sobre la Fórmula 1, que ayudó a popularizar ese deporte en Estados Unidos: “El storytelling detrás del drama de la carrera era mucho más interesante que la carrera en sí. Logramos que la gente se involucrara con los personajes y eso aumentó la audiencia”, señaló.

Sarandos mencionó Drive to Survive como un caso emblemático del poder del storytelling para expandir audiencias y popularizar la Fórmula 1 en Estados Unidos (REUTERS)

Sobre el futuro de la industria, Sarandos reflexionó sobre la resiliencia del storytelling profesional ante cada innovación tecnológica: “A través de cada invención técnica que ha cambiado el entretenimiento, el consumo de cine y televisión profesional se mantuvo estable en todo tipo de pantallas”.

En el cierre de la entrevista, el empresario de 61 años consideró que la próxima gran disrupción no será en la distribución, sino en la evolución de las herramientas de creación, como la producción virtual, que permite realizar escenas complejas de forma más segura y eficiente.