La vez que Rob Reiner salvó a “Seinfeld” de ser cancelada

El cineasta habló con los ejecutivos de la NBC para evitar que el programa saliera del aire en sus primeros años

Rob Reiner fue quien insistió
Rob Reiner fue quien insistió para que "Seinfeld" no saliera de la televisión. (Créditos: Reuters. Captura de video)

Jerry Seinfeld rindió homenaje a Rob Reiner tras su muerte, recordando cómo el aclamado cineasta salvó su icónica serie de la cancelación en sus primeros años.

A través de una publicación en Instagram el lunes 15 de diciembre, Seinfeld, de 71 años, compartió una fotografía junto al cineasta y su padre, el legendario Carl Reiner, y destacó la influencia que Rob tuvo en su carrera, junto con Larry David, co-creador de Seinfeld, y el fallecido George Shapiro, manager y productor del programa.

Nuestro programa nunca habría sucedido sin él. Vio algo que nadie más podía. Cuando a nadie en la cadena le gustaban los primeros episodios, nos salvó de la cancelación”, escribió.

Jerry Seinfeld rindió homenaje a
Jerry Seinfeld rindió homenaje a Rob Reiner en su cuenta de Instagram. (Instagram/Jerry Seinfeld)

La serie, que contó con Jerry Seinfeld junto a Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander, Jerry Stiller y Wayne Knight, se emitió de 1989 a 1998, y fue producida por Castle Rock Entertainment, la compañía de Rob Reiner.

En su publicación, Seinfeld también reflexionó sobre la relación personal y profesional que tuvo con Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes se casaron justo al inicio de la serie.

“Trabajar con el hijo de Carl Reiner, que resultó ser una de las personas más amables del medio, parecía irreal. Yo era ingenuo en ese momento sobre cuánto significaba su pasión por nosotros”, expresó.

Rob Reiner ayudó a que
Rob Reiner ayudó a que "Seinfeld" no fuera cancelada. (foto: Captura/IMDb)

Y añadió: “Rob y Michele se casaron justo cuando comenzaba nuestro programa y se convirtieron en un modelo para mí de cómo debería funcionar todo, cada uno ampliando al otro. Su muerte juntos es increíblemente triste”.

La defensa de Seinfeld por parte de Rob Reiner no fue anecdótica. Durante una entrevista en 2016 en The Howard Stern Show, Reiner recordó cómo Castle Rock sabía que tenían un gran proyecto, a pesar del lento arranque en los índices de audiencia. NBC estaba a punto de cancelar la serie y Reiner intervino personalmente.

“Dijeron: ‘No podemos tener este programa. ¿Qué es este programa? Solo gente sentada hablando’. Tuve un momento de gritos y locura con el ejecutivo de NBC, Brandon Tartikoff, rogándole que mantuviera la serie al aire”, recordó.

Reiner insistió: “Por favor, les prometo que habrá historias. No pueden quitar este programa del aire. Será uno de los grandes shows que hayan tenido”.

Rob Reiner pidió a los
Rob Reiner pidió a los ejecutivos de la NBC que no sacaran del aire a Seinfield. "REUTERS/Aude Guerrucci"

Su confianza y apoyo resultaron decisivos para que Seinfeld se convirtiera en un fenómeno cultural que definiría la comedia televisiva de los años 90.

Más allá de su rol en Seinfeld, Rob Reiner fue una figura clave de Hollywood, director de clásicos como This Is Spinal Tap, The Princess Bride y A Few Good Men.

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos en su casa

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos el pasado domingo 14 de diciembre en su residencia del oeste de Los Ángeles.

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 hora del Pacífico tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos, y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68 años.

Rob Reiner y Michele Singer
Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos en su domicilio. (EFE/ Peter Foley)

De acuerdo con una fuente policial citada por la agencia Associated Press, la pareja habría sufrido heridas de arma blanca de extrema gravedad y fue encontrada con la garganta cortada.

Su hijo Nick Reiner fue encontrado como responsable de los homicidios y permanecerá detenido en una cárcel de Los Ángeles, luego de que un juez modificara de forma repentina su fianza inicial de cuatro millones de dólares y ordenara su reclusión sin derecho a fianza.

