La confesión íntima de Chris Hemsworth sobre su padre: “El diagnóstico nos obligó a conversaciones que nunca antes habíamos tenido”

En el podcast On Purpose, de Jay Shetty, el actor habló sobre cómo un problema de salud en su entorno más cercano impactó en la dinámica familiar y los llevó a tener charlas profundas e inesperadas sobre la vida, la salud y los vínculos

Chris Hemsworth revela cómo el
Chris Hemsworth revela cómo el diagnóstico de Alzheimer de su padre transformó los vínculos familiares y la comunicación en su hogar (captura de video)

En una conversación en Byron Bay, Chris Hemsworth compartió aspectos fundamentales de su vida familiar y emocional en una edición del podcast On Purpose de Jay Shetty. El actor australiano evocó recuerdos de la infancia, abordó el impacto del diagnóstico de Alzheimer de su padre y reflexionó acerca de la memoria, la paternidad y el sentido de la existencia, en un testimonio que trasciende la fama para explorar la universalidad de los vínculos humanos.

“Lo que más me marcó fue la conexión con la tierra y la cultura indígena en mi infancia”, relató Hemsworth al recordar sus primeros años en el Northern Territory australiano. “No tenía zapatos, no había televisión, era el único niño blanco en una escuela indígena. Vivíamos en una tienda de campaña y después en una casa muy antigua, pero fue una infancia maravillosa, llena de imaginación y aventura”. Para el actor, esa etapa definió su visión del mundo y su sentido de pertenencia; la describe con nostalgia y gratitud.

La vocación actoral y el trabajo emocional

Sobre su vocación, Hemsworth explicó que la actuación le permitió explorar otras realidades y emociones. “Siempre me interesó la psicología, entender cómo funcionamos por dentro. Actuar es terapéutico, te permite mirar el mundo desde otra perspectiva y exige humildad”, afirmó en el podcast. Describió el proceso creativo como una combinación de preparación rigurosa y entrega al personaje: “Hay una parte calculada y otra de rendición al proceso. Ahí es donde ocurre la mayor aventura”.

La vocación actoral de Hemsworth
La vocación actoral de Hemsworth surge de su interés por la psicología y la exploración emocional a través del arte

La charla con Shetty también abordó la ansiedad y la presión en el mundo artístico. Hemsworth confesó que, desde sus comienzos, la obsesión por el éxito y el temor al fracaso formaron parte de su carrera. “Era una adicción, solo pensaba en actuar. Esa presión, aunque te perfecciona en tu oficio, no mejora la calidad de vida”, reflexionó.

Con el tiempo, aprendió a resignificar la ansiedad: “Cuando siento nervios, lo veo como señal de que me importa. Hay que aceptar esa energía y convertirla en combustible”.

El impacto del Alzheimer en la familia

Un punto de inflexión llegó con el diagnóstico de Alzheimer de su padre, Craig Hemsworth. En el podcast On Purpose de Jay Shetty, detalló cómo la noticia cambió la dinámica familiar: “Me dijeron que tengo dos copias del gen APOE e4, lo que me pone en alto riesgo. Primero lo minimicé, pero cuando mi padre empezó a presentar síntomas, el golpe fue directo”.

El actor australiano destaca la
El actor australiano destaca la importancia de la memoria y la terapia de reminiscencia en el proceso de afrontar el Alzheimer en la familia Hemsworth (captura de video- IG @chrishemsworth)

La familia tuvo que afrontar conversaciones hasta entonces postergadas y mostrarse más vulnerable. “El diagnóstico nos obligó a hablar de temas nunca antes tratados. Mi padre temía ser una carga, y escuchar eso fue desgarrador”.

La realización de un documental familiar enfocado en la memoria resultó transformadora. “La terapia de reminiscencia consistió en reconstruir la casa de nuestra infancia, con los objetos originales. Ver a mi padre revivir esos recuerdos fue impactante. Recuperar cierta agencia, protagonismo y dignidad fue fundamental para él”, explicó. El proceso permitió descubrir nuevas facetas de su padre: “Siempre lo consideré un héroe, pero, al verlo vulnerable y verbalizar sus miedos, lo amé aún más”.

El actor subraya el valor
El actor subraya el valor de cuidar tanto al paciente con Alzheimer como al cuidador principal, resaltando el desgaste físico y emocional (captura de video)

Hemsworth remarcó la importancia de cuidar tanto al paciente como al cuidador principal, en este caso su madre. “El desgaste físico y emocional es enorme. Mi madre también tiene dos copias del gen y está en riesgo. Buscamos aliviar su carga y brindarle autonomía”, contó. Para el actor, la presencia y la atención en la familia tienen un valor irremplazable: “Lo más valioso que puedo dar a mis hijos es mi tiempo y atención. Ellos no buscan logros ni bienes materiales, solo mi presencia”.

Paternidad, matrimonio y legado emocional

La paternidad y la relación con su esposa, Elsa Pataky, han sido fuentes continuas de aprendizaje. “Mis hijos me enseñan a estar aquí y ahora. Cada etapa es breve, y siempre estamos despidiéndonos de versiones pasadas de ellos”, compartió. Sobre su matrimonio, afirmó: “El secreto está en divertirse juntos, mantener la curiosidad y reservar espacio para la pareja, más allá del trabajo o los hijos”.

La paternidad y la relación
La paternidad y la relación con Elsa Pataky enseñan a Hemsworth la importancia de la presencia y el tiempo compartido en familia (Instagram/Elsa Pataky)

Al final de la entrevista, Hemsworth reflexionó sobre el legado familiar: “La mayor lección es que la seguridad y el amor no dependen del dinero, sino de la conexión y el apoyo familiar”, afirmó. Para él, ser vulnerable y compartir el miedo une más a la familia.

Al rememorar el estreno del documental familiar, Hemsworth evocó un instante junto a su padre: “Tras la proyección, sentí que, más allá de cualquier logro profesional, lo realmente importante es la conexión y el reconocimiento mutuo dentro de la familia”.

Chris Hemsworth concluye que el
Chris Hemsworth concluye que el verdadero legado familiar radica en la conexión, el apoyo y el amor, más allá de los logros materiales

Así, acompañando a su padre durante la enfermedad, transformó la experiencia en un acto de amor y presencia. Su testimonio en On Purpose de Jay Shetty invita a valorar el tiempo compartido y a celebrar la vida en sus matices más humanos.

