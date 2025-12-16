Entretenimiento

Mariah Carey protagonizará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La cantante de 56 años se presentará el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán

Mariah Carey fue elegida para encabezar la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (AP/Damian Dovarganes)

Mariah Carey llevará su voz a uno de los escenarios más vistos del mundo: la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Este lunes 15 de diciembre se anunció que la cantante de 56 años será la primera gran estrella confirmada para presentarse en el arranque oficial de la justa deportiva, programado para el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, una de las sedes emblemáticas del evento Milano Cortina 2026.

La noticia fue compartida por la propia artista a través de un video en Instagram, donde aparece con un vestido rojo y un collar de diamantes, en una puesta en escena tan cuidada como acorde a su imagen.

“Hola. Prepárense para Milano Cortina 2026. Nos vemos en el Estadio San Siro el 6 de febrero para la ceremonia de inauguración olímpica. Ci vediamo a Milano. Nos vemos en Milán”, dijo.

Mariah Carey está confirmada para la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (Instagram)

La participación de Mariah Carey llega en un momento especialmente activo de su carrera. En septiembre lanzó Here for It All, su decimosexto álbum de estudio y el primero en ocho años, marcando su regreso discográfico con material nuevo tras un largo periodo centrado en proyectos selectos.

Más recientemente, en noviembre y diciembre, ofreció diez fechas de su residencia Christmastime en el recinto Dolby Live de Las Vegas, un espectáculo que reafirmó su estatus como figura clave del entretenimiento en vivo.

Tras concluir esa serie de conciertos, Carey agradeció al público y al equipo que hizo posible el proyecto. “Gracias a todos los que hicieron posible la Navidad en Las Vegas. ¡Lo disfruté mucho!”, escribió en Instagram el domingo 14 de diciembre.

Mariah Carey celebró el fin de su residencia en Las Vegas. (Instagram)

En un comunicado difundido por NBC, el comité organizador local de los Juegos explicó las razones detrás de la elección de Mariah Carey. Según el organismo, la cantante “representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña la cuenta regresiva hacia los Juegos”.

La declaración subraya el papel central que tendrá la música en la narrativa del evento. “La música es un lenguaje universal que atrae distintas historias y sensibilidades, y se entrelaza con el tema de la ceremonia de apertura, la armonía”, señaló el comité.

La ceremonia de apertura estará dirigida creativamente por Marco Balich, reconocido por su trabajo en grandes espectáculos internacionales.

De acuerdo con un comunicado oficial, el concepto de “armonía” servirá como eje para mostrar “el espíritu italiano, la innovación y la emoción”, con actuaciones de artistas de talla mundial.

Mariah Carey no será la única artista que se presente en el evento. (Instagram/Mariah Carey)

La clausura de los Juegos, en tanto, tendrá un sello distinto pero igualmente simbólico. El bailarín estrella Roberto Bolle encabezará la ceremonia de cierre, que se celebrará el 22 de febrero en la arena romana de Verona, reforzando el vínculo entre deporte, artes escénicas e identidad cultural italiana.

Cabe destacar que no es la primera vez que los Juegos Olímpicos recurren a figuras de la música para dar inicio o cierre a la competencia.

Lady Gaga y Céline Dion participaron en la ceremonia de apertura en París, antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, consolidando una tradición en la que el espectáculo musical acompaña los momentos más solemnes y mediáticos del olimpismo.

