La hija de Rob Reiner compartió fotos junto a su padre en el mar antes de su muerte

Romy Reiner compartió sus últimas vacaciones con su padre Rob Reiner. (Instagram/RomyReiner)

Romy Reiner compartió en redes sociales imágenes de su famoso padre, Rob Reiner, apenas dos semanas antes de su trágica muerte junto a su esposa Michele Singer.

El 29 de noviembre, la hija menor del cineasta publicó un carrusel de ocho fotos en Instagram, que mostraban a ambos disfrutando del mar. Romy, de 28 años, aparece en un bikini rojo, mientras que Rob sonríe a la cámara con un sombrero negro y un traje de baño a juego.

La publicación, acompañada de la canción “Mermaid” de Sade, no incluía ningún pie de foto. La reacción del público a las fotos recientes compartidas por Romy fue inmediata y cargada de condolencias. Muchos seguidores destacaron la cercanía de la relación entre padre e hija.

“Esto es hermoso. Y estar con tu papá, que según veo tenías una relación fabulosa, lamento mucho tu pérdida”, escribió un usuario.

Romy Reiner estuvo con sus padres en el mar dos semanas antes de su homicidio. (Instagram/Romy Reiner)

Otro añadió: “Se siente como si todo el país estuviera de luto, enviándote amor a ti y a tu familia. Mi corazón duele por ustedes, sinceramente lo siento por su pérdida”.

Las imágenes rápidamente se volvieron emotivas tras conocerse la noticia de que Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron asesinados en su hogar de Brentwood, California.

La pareja fue encontrada la tarde del domingo, alrededor de las 3:30 p.m., con la garganta cortada, en lo que la policía describió como un ataque brutal.

Durante las primeras diligencias, Romy Reiner, de 28 años, hija del matrimonio y quien descubrió los cuerpos, señaló ante los investigadores que su hermano “debería ser sospechoso” y lo describió como una persona “peligrosa”.

Romy Reiner fue quien descubrió los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer. (Reuters)

Estas declaraciones constan en los reportes policiales citados por medios estadounidenses y fue incorporada al expediente que derivó en la detención de Nick.

El hijo menor del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido esa misma noche y enfrenta cargos por el asesinato de sus padres. Se encuentra actualmente bajo custodia y pese a que en un principio se le otorgó una fianza de cuatro millones de dólares, un juez decidió anularla la tarde de este lunes 15 de diciembre.

Según TMZ, Rob y Michele habían tenido una discusión muy acalorada con Nick la noche anterior a los asesinatos, durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

Nick Reiner tuvo una acalorada discusión con sus padres antes del incidente. (REUTERS/Lucas Jackson)

Nick Reiner había tenido un historial prolongado de problemas con las drogas y la rehabilitación.

En 2016, contó a People que ingresó a su primer programa de rehabilitación a los 15 años y que completó al menos 17 estancias en distintos centros de tratamiento. En varias ocasiones, su negativa a continuar con la rehabilitación lo llevó a vivir en situación de calle.

“Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido”, confesó en aquella entrevista.

Nick Reiner admitió que tuvo severos problemas con las drogas. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Además, en 2018 relató en un pódcast cómo, bajo los efectos de estimulantes, llegó a causar daños en la casa familiar mientras estaba bajo influencia de drogas.

Rob Reiner, de 78 años, fue un destacado director, productor y actor, conocido por películas icónicas como This Is Spinal Tap, The Princess Bride y When Harry Met Sally. Michele Singer Reiner, de 68 años, tuvo una reconocida trayectoria como productora y fotógrafa, incluyendo la portada del libro Trump: The Art of the Deal.