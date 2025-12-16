Jessie Buckley analizó su trabajo junto a Christian Bale en “¡La Novia!” y el desafío de interpretar a “monstruos”

La nueva versión de ¡La Novia! otorga voz y protagonismo a la figura femenina, reivindicando la visión de Mary Shelley

Jessie Buckley construyó una carrera marcada por la intensidad y la transformación. Nominada al Oscar y reconocida por su versatilidad en cine y teatro, la actriz irlandesa se consolidó a partir de personajes que exigen una entrega física y emocional profunda. Lejos de los discursos técnicos, su recorrido revela una búsqueda constante por reconectar con la intuición, la sensibilidad y la experiencia corporal como motores del trabajo creativo.

En una entrevista reciente para el podcast One Nightstand en YouTube, Buckley abrió una ventana íntima a ese proceso. Allí habló de su vínculo con la literatura, la influencia permanente de Shakespeare y el rol que cumplen los sueños y la autoexploración en su oficio.

También repasó su participación en proyectos como Hamnet y ¡La Novia!, donde trabajó junto a Christian Bale bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal, experiencias que, según explicó, reforzaron la idea de que actuar no es solo interpretar, sino aprender a escuchar al propio cuerpo y volver a confiar en él.

Infancia, libros y un club internacional de lectura

Jessie Buckley destaca la influencia de Shakespeare en su carrera actoral y su proceso creativo en cine y teatro (YouTube: Bustle)

Buckley relató que su padre, poeta, marcó su primera conexión con la lectura y aseguró que no crecieron rodeados de libros, pero creaban sus propias historias en la infancia.

Su relación con la literatura fue irregular: “A veces devoro libros y otras veces paso por una especie de sequía. Hay momentos en los que un libro me atrapa y no puedo soltarlo, y otros en los que me cuesta terminarlo”.

Destacó cómo su “club internacional de libros”, compuesto por amistades de diferentes etapas y países, amplía su horizonte lector y le ofrece nuevas perspectivas.

El impacto de Shakespeare y la magia del lenguaje

El club internacional de lectura de Jessie Buckley amplía su perspectiva literaria y conecta amistades de diferentes países (YouTube: Bustle)

La figura de Shakespeare resultó central en la charla. Buckley lo identificó como fundamental para su desarrollo como actriz: “No leí todas sus obras, pero él es la razón por la que reconozco el poder de las palabras por sí solas”.

A los 17 años, participó en un taller de verano enfocado en la obra del dramaturgo: “Me di cuenta de que las palabras pueden contener muchísimo. Siempre querría tenerlo en mi mesita de noche porque es inagotable; cada vez que vuelves a una obra, descubres algo nuevo”.

Recordó su paso por la compañía de Kenneth Branagh y su experiencia junto a Judi Dench: “Verlas hacer Shakespeare en estado puro, sin pulir, fue una de las cosas más emocionantes que presencié. Tienen el lenguaje en la sangre”.

Construcción de personajes y colaboración creativa

La actriz irlandesa revela cómo los sueños y la autoexploración enriquecen la construcción de personajes en Hamnet y ¡La Novia!

Al preparar su rol en Hamnet, Buckley explicó que prefiere acercarse a los personajes sin ideas preconcebidas, para descubrirlos como desconocidos: “No quiero proyectar una idea sobre un personaje, prefiero conocerlo como a un desconocido”.

Relató la influencia de Maggie Gyllenhaal y Paul Mescal en el proceso de construcción. Según Buckley, la película enlaza elementos de las grandes heroínas y tragedias de Shakespeare: “Maggie cosió de manera brillante esas grandes historias de amor y tragedia en Hamnet”.

El amor y la pérdida: claves en la obra de Shakespeare y “Hamnet”

La reflexión sobre el amor y la pérdida ocupó un lugar destacado. Buckley exploró la complejidad de los personajes femeninos shakespearianos y la transformación de los vínculos en Hamnet: “Lo que es tan fuerte en su relación es que ella reconoce que amar a alguien es dejarlo ir. Hay algo más grande que nosotros, y tener la visión para ver la grandeza en el otro es una forma muy poderosa de amar”.

El amor y la pérdida son temas centrales en la obra de Shakespeare y en la novela 'Hamnet', según el análisis de Buckley

Añadió que en las obras de Shakespeare, el amor siempre implica dilemas: “La idea del amor nunca es la experiencia de vivirlo. En todas sus obras, el amor comienza con un dilema, y eliges vivir dentro de ese dilema porque el riesgo de no hacerlo es peor”.

Frankenstein, creación y duelo femenino en “¡La Novia!"

Buckley también habló del influjo de Frankenstein y Mary Shelley en su labor para ¡La Novia!: “La creación y el duelo están en el corazón de ambas”, explicó.

Reflexionó sobre la pérdida y la soledad como motores en la obra de Shelley: “Intentaba crear algo a partir de los pedazos rotos de sí misma, de los hijos que perdió y de la imposibilidad de albergar su propia creación. El monstruo nace de esa soledad y dolor”.

La protagonista de ¡La Novia! obtiene voz propia por primera vez en una adaptación del clásico de Frankenstein (Captura de tráiler oficial)

Destacó cómo en esta nueva versión la protagonista obtiene voz, algo inédito respecto a adaptaciones anteriores: “En cualquier versión anterior de La Novia, ella nunca tenía voz. En nuestra versión, Maggie le dio mucho que decir”.

El rodaje en Nueva York y la reivindicación de la voz femenina

Describió la filmación de ¡La Novia! en Nueva York como “muy divertida” y transgresora. Trabajar con Christian Bale fue, para Buckley, una experiencia singular: “Interpretábamos a monstruos, y la película trata sobre la intensidad de la vida y el amor entre dos seres considerados monstruosos”.

Jesse Buckley destaca la importancia de la voz femenina y la experiencia de trabajar junto a Christian Bale en ¡La Novia! (Captura de tráiler oficial)

Señaló la apuesta de Maggie Gyllenhaal por mostrar la historia completa y no temer a los bordes de la experiencia femenina: “En ¡La Novia!, la protagonista por fin tiene voz y un nuevo lenguaje”. Tras este rodaje, Buckley apenas tuvo dos semanas para sumarse a Hamnet, lo que representó un desafío de adaptación.

Sueños, diarios y el proceso creativo

El trabajo creativo de Buckley se nutre de la introspección y de los sueños: “Hace unos diez años empecé a escribir mis sueños y ahora trabajo mucho con ellos cuando filmo”.

Mencionó que, mediante diarios y coaches, conecta con el mundo inconsciente: “Los sueños son el lenguaje de las metáforas. Me ayudan a crear un espacio abstracto para llenar una escena con mi mundo interior”.

El registro de sueños en diarios personales se convierte en una herramienta fundamental para el trabajo actoral de Buckley (REUTERS/Mario Anzuoni)

Estos fragmentos oníricos se convirtieron en herramientas clave durante la filmación de Hamnet, permitiéndole incorporar revelaciones personales a su personaje y a la narrativa emocional. “A veces, tras un sueño, escribo sin parar en mi diario, y de ahí surgen revelaciones que luego incorporo al trabajo”.

La entrevista cerró con una declaración de principios. Buckley expresó el deseo de continuar explorando, manteniendo curiosidad y honestidad tanto en lo personal como en lo profesional. Está convencida de que esa es la clave para encontrar sentido y plenitud en cada nuevo proyecto.