Entretenimiento

Ray J amplió sus acusaciones de fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner

El músico sostiene que la madre e hija actuaron junto con Vivid Entertainment para “defraudar al público” mediante una demanda de difamación

Guardar
Ray J insiste en
Ray J insiste en que Kris Jenner y Kim Kardashian son parte del crimen organizado. (Créditos: REUTERS. Instagram/Ray J)

Ray J mantiene sus acusaciones de actividades delictivas y fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner, en medio de un litigio que continúa escalando en los tribunales.

El músico, conocido por su éxito “Sexy Can I”, presentó documentos legales recientes en los que amplía sus reclamos y solicita que un juez revise la demanda que, según él, fue presentada en su contra de manera fraudulenta.

Según los documentos obtenidos por TMZ, el rapero de 44 años asegura que Kardashian y Jenner actuaron junto con Vivid Entertainment para “defraudar al público con su demanda por difamación falsa”.

En su declaración, el cantante sostiene que la madre e hija han participado en una empresa criminal y en actividades de extorsión reiteradas, violando la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) de manera continua.

Ray J aseguró que Kim
Ray J aseguró que Kim Kardashian y Kris Jenner están involucradas en actividades delictivas. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Para mí, Kim y Kris han cometido repetidamente actividades de crimen organizado y de extorsión, violando RICO una y otra vez. No tengo dudas al respecto”, señala el texto legal.

Ray J argumenta que las supuestas violaciones de Kim Kardashian y Kris Jenner serían incluso “peores” que las acusaciones de RICO presentadas anteriormente contra Sean “Diddy” Combs, en un caso federal relacionado con tráfico sexual.

Además, el artista afirma que la pareja cometió fraude con tarjetas de crédito en su contra y la de su familia, generando un cargo de 850,000 dólares.

La disputa legal entre las partes comenzó en octubre, cuando Kardashian y Jenner presentaron una demanda por difamación tras las declaraciones de Ray J sobre su colaboración con autoridades federales para construir un caso RICO contra ellas.

Ray-J aparentemente puede ayudar a
Ray-J aparentemente puede ayudar a construir un caso en contra de Kim Kardashian. (Foto: Twitter/@thekardash-mns)

Un mes después, el artista respondió con una contrademanda, alegando que la madre e hija habían mentido durante años respecto al papel que desempeñaron en la filtración de su video sexual de 2003.

En su contrademanda, Ray J sostiene que el video fue filmado de manera consensuada en 2003 y que la decisión de su lanzamiento en 2006 involucró a Kim y a Kris, con un acuerdo firmado por las tres partes para distribuirlo a través de Vivid Entertainment.

Según sus alegatos, Kris Jenner fue designada por Kardashian para supervisar la publicación del material. Además, Ray J asegura que ambas y el exesposo de la empresaria de 40 años, Kanye West, lo acusaron falsamente de agresión sexual, venganza y extorsión en la serie de Hulu, generando repercusiones legales y mediáticas en su contra.

La disputa incluyó un acuerdo de conciliación de seis millones de dólares, que estipulaba que no habría “menciones ni referencias públicas” al video en el programa Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian y Kris Jenner
Kim Kardashian y Kris Jenner no podían hablar de Ray J. (Instagram)

Sin embargo, Ray J afirma que Kardashian, Jenner, West y Kendall Jenner violaron los términos del acuerdo casi inmediatamente después de su firma, y que los abogados de Kardashian intentaron “extorsionarlo” tras sus comentarios sobre el video en un podcast de 2024.

El músico sostiene que la demanda de difamación presentada en su contra fue un intento de “poder, publicidad y castigo” debido a que él “ya no quiere participar en su narrativa”.

En los documentos legales, Ray J recalca que la acción legal de Kim Kardashian y Kris Jenner, junto con su supuesta colaboración con Vivid Entertainment, constituye un intento de manipular la percepción pública mediante una acusación que él califica como falsa.

Temas Relacionados

Kim KardashianKris JennerRay Jentretenimiento

Últimas Noticias

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de la atención mediática que están recibiendo, según fuentes cercanas

La cantante y el ex primer ministro canadiense se han mostrado con más apertura en redes sociales desde que a mediados de año comenzaron su romance

Katy Perry y Justin Trudeau

Jacob Elordi tuvo un tenso intercambio con un fotógrafo en París: “Me haces la vida muy difícil”

El actor fue abordado por un paparazzi en Gare du Nord mientras intentaba mantener un perfil bajo durante su paso por París

Jacob Elordi tuvo un tenso

La conversación que George Clooney tuvo con su esposa Amal Clooney que lo llevó a ya no besar a otras actrices en el cine

El actor aseguró que tiene un nuevo límite para sus próximos papeles en Hollywood

La conversación que George Clooney

Bonnie Blue regresó a Inglaterra tras ser deportada de Indonesia y se mostró despreocupada: “Soy rica y tengo buenos abogados”

Tras pasar varios días bajo custodia y pagar una multa simbólica, la estrella de OnlyFans volvió a su país natal

Bonnie Blue regresó a Inglaterra

De Taylor Swift a Eminem: los casos de acoso más aterradores que sufrieron las celebridades

Entradas ilegales a domicilios, amenazas de muerte y miles de mensajes obsesivos forman parte de los episodios que sufrieron figuras de la música y el cine en las últimas décadas

De Taylor Swift a Eminem:
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Así es Puntagrande, el hotel

Así es Puntagrande, el hotel más pequeño del mundo

El primer ministro de Australia propuso “leyes de armas más estrictas” tras el atentado terrorista en Sidney

La Fiscalía de Corea del Sur sostuvo que el ex presidente Yoon Suk-yeol planeó la ley marcial con al menos un año de antelación

El activista prodemocracia Jimmy Lai fue declarado culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras en Hong Kong

La agencia de inteligencia de Australia habría investigado hace seis años a uno de los atacantes del atentado en la playa de Bondi