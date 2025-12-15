Ray J amplió sus acusaciones de fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner

Ray J insiste en que Kris Jenner y Kim Kardashian son parte del crimen organizado. (Créditos: REUTERS. Instagram/Ray J)

Ray J mantiene sus acusaciones de actividades delictivas y fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner, en medio de un litigio que continúa escalando en los tribunales.

El músico, conocido por su éxito “Sexy Can I”, presentó documentos legales recientes en los que amplía sus reclamos y solicita que un juez revise la demanda que, según él, fue presentada en su contra de manera fraudulenta.

Según los documentos obtenidos por TMZ, el rapero de 44 años asegura que Kardashian y Jenner actuaron junto con Vivid Entertainment para “defraudar al público con su demanda por difamación falsa”.

En su declaración, el cantante sostiene que la madre e hija han participado en una empresa criminal y en actividades de extorsión reiteradas, violando la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) de manera continua.

Ray J aseguró que Kim Kardashian y Kris Jenner están involucradas en actividades delictivas. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Para mí, Kim y Kris han cometido repetidamente actividades de crimen organizado y de extorsión, violando RICO una y otra vez. No tengo dudas al respecto”, señala el texto legal.

Ray J argumenta que las supuestas violaciones de Kim Kardashian y Kris Jenner serían incluso “peores” que las acusaciones de RICO presentadas anteriormente contra Sean “Diddy” Combs, en un caso federal relacionado con tráfico sexual.

Además, el artista afirma que la pareja cometió fraude con tarjetas de crédito en su contra y la de su familia, generando un cargo de 850,000 dólares.

La disputa legal entre las partes comenzó en octubre, cuando Kardashian y Jenner presentaron una demanda por difamación tras las declaraciones de Ray J sobre su colaboración con autoridades federales para construir un caso RICO contra ellas.

Ray-J aparentemente puede ayudar a construir un caso en contra de Kim Kardashian. (Foto: Twitter/@thekardash-mns)

Un mes después, el artista respondió con una contrademanda, alegando que la madre e hija habían mentido durante años respecto al papel que desempeñaron en la filtración de su video sexual de 2003.

En su contrademanda, Ray J sostiene que el video fue filmado de manera consensuada en 2003 y que la decisión de su lanzamiento en 2006 involucró a Kim y a Kris, con un acuerdo firmado por las tres partes para distribuirlo a través de Vivid Entertainment.

Según sus alegatos, Kris Jenner fue designada por Kardashian para supervisar la publicación del material. Además, Ray J asegura que ambas y el exesposo de la empresaria de 40 años, Kanye West, lo acusaron falsamente de agresión sexual, venganza y extorsión en la serie de Hulu, generando repercusiones legales y mediáticas en su contra.

La disputa incluyó un acuerdo de conciliación de seis millones de dólares, que estipulaba que no habría “menciones ni referencias públicas” al video en el programa Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian y Kris Jenner no podían hablar de Ray J. (Instagram)

Sin embargo, Ray J afirma que Kardashian, Jenner, West y Kendall Jenner violaron los términos del acuerdo casi inmediatamente después de su firma, y que los abogados de Kardashian intentaron “extorsionarlo” tras sus comentarios sobre el video en un podcast de 2024.

El músico sostiene que la demanda de difamación presentada en su contra fue un intento de “poder, publicidad y castigo” debido a que él “ya no quiere participar en su narrativa”.

En los documentos legales, Ray J recalca que la acción legal de Kim Kardashian y Kris Jenner, junto con su supuesta colaboración con Vivid Entertainment, constituye un intento de manipular la percepción pública mediante una acusación que él califica como falsa.