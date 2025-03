Angelina Jolie reflexiona sobre su carrera y las decisiones que marcaron su vida

Angelina Jolie reflexiona sobre las decisiones clave que marcaron su vida y carrera en el Festival de Cine de Santa Bárbara (REUTERS)

Angelina Jolie es una de las actrices más destacadas de Hollywood, Como sucede con otras estrellas, la prensa siempre ha seguido con atención los avatares de su vida personal y sus decisiones profesionales.

Durante su intervención en el 40º aniversario del Festival de Cine de Santa Bárbara, celebrado recientemente en California, la actriz ofreció un emotivo discurso que repasó los momentos más significativos de su carrera y compartió con el público una reflexión significativa sobre su trayectoria profesional.

El poder de las decisiones desafiantes

En su intervención, Jolie se centró en la importancia de las decisiones que nos desafían. “Pienso muchas veces en lo fácil que habría sido decir que no”, confesó la actriz, quien a lo largo de su carrera ha asumido desafíos que la han llevado a la fama mundial.

En ese contexto, destacó cómo las decisiones que parecen más difíciles son las que verdaderamente dejan huella. En palabras de Jolie, “las decisiones que nos desafían y nos sacan de nuestra zona de confort suelen ser las que nos cambian de verdad”.

La actriz destacó cómo las decisiones más difíciles moldearon su éxito profesional y personal, incluyendo su icónico papel en Tomb Raider (REUTERS)

Uno de los momentos más reveladores de su carrera fue su participación en el icónico blockbuster Tomb Raider (2001), donde encarnó a la famosa heroína del videojuego, Lara Croft. Este papel no solo catapultó su carrera a nuevas alturas, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida personal.

La actriz, hoy de 49 años, señaló que aceptar este desafío no solo la hizo famosa, sino que también abrió la puerta a una conexión inesperada con Camboya, un país que, con el tiempo, se convertiría en un segundo hogar para ella.

Tomb Raider: el punto de partida hacia Camboya

El rodaje de Tomb Raider llevó a Angelina Jolie a Camboya, donde filmó varias escenas de la película. Sin embargo, ese viaje no fue solo una experiencia profesional, sino que también marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida de manera irrevocable.

Fue en Camboya donde la actriz adoptó a su hijo mayor, Maddox, lo que representó una nueva faceta en su vida personal, y además el inicio de un vínculo más profundo con la nación asiática.

Angelina Jolie interpretó a Lara Croft en la película Lara Croft: Tomb Raider en el 2001. Jolie considera que aceptar Tomb Raider marcó un punto de inflexión que la conectó profundamente con Camboya

“Está en mi corazón”, afirmó Jolie en el escenario del Festival de Cine de Santa Bárbara, refiriéndose a Camboya. A pesar de vivir en Los Ángeles, la actriz considera que este país tiene un lugar especial en su vida y su alma.

Este amor por Camboya se ha reflejado en su trabajo humanitario, especialmente con la fundación Maddox Jolie-Pitt, creada para apoyar proyectos de conservación y desarrollo en el país. La adopción de Maddox y la fundación son, sin lugar a dudas, dos de los hitos más relevantes de su vida, resultados de una decisión tomada en el ámbito profesional.

Una nueva etapa: regreso al cine

Tras un tiempo de retiro emocional, en el que se alejó de los focos para centrarse en su vida personal y en sus causas humanitarias, Jolie ha vuelto a la pantalla grande. Con el estreno de María, en la que interpreta a la legendaria soprano María Callas, la actriz ha dejado claro que su carrera sigue más viva que nunca.

Este regreso subraya su versatilidad y talento, y marca el comienzo de una nueva etapa en su vida profesional, en la que parece dispuesta a enfrentarse nuevamente a los retos que le ofrece la industria cinematográfica.

Tras un periodo de retiro emocional, Jolie regresa al cine con María, interpretando a la legendaria soprano María Callas

Jolie, que siempre ha sido una figura compleja y multifacética, no escatima en reflexiones sobre su carrera. En su discurso, celebró sus logros pero también destacó la importancia de haber abrazado lo desconocido. “Si no hubiera aceptado ese papel, no habría conocido Camboya y no sería quien soy hoy”, expresó la actriz.

Ahora, con una carrera que se reinventa una y otra vez, Angelina Jolie sigue siendo una figura de referencia tanto dentro como fuera de la pantalla. Con el estreno de María, su interpretación de la legendaria cantante de opera María Callas le está asegurando una vez más la atención mundial, lo que deja entrever que aún tiene mucho que ofrecer al cine y a su audiencia.

Angelina Jolie reafirma su vocación de actriz y filántropa mientras renueva su trayectoria profesional con proyectos desafiantes (Pablo Larraín/Netflix vía AP)

A medida que avanza su carrera, todo parece indicar que la actriz continuará tomando decisiones que desafíen su zona de confort, porque, como ella misma dijo, son las que realmente nos cambian.