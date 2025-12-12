Entretenimiento

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

La actriz respondió a años de especulación durante una prueba de polígrafo, donde confirmó que nunca se ha sometido a procedimientos estéticos

Guardar
La actriz respondió si tenía alguna cirugía plástica mientras estaba conectada a un polígrafo. YouTube/Vanity Fair

Sydney Sweeney abordó de manera directa las especulaciones sobre su figura durante una aparición reciente en el segmento Lie Detector Test de Vanity Fair.

En el episodio publicado el jueves 11 de diciembre en YouTube, la actriz de 28 años respondió preguntas de su compañera de elenco en The Housemaid, Amanda Seyfried, quien no evitó el tema que con frecuencia ha acompañado la carrera de la estrella de Euphoria.

Durante la dinámica, con la intérprete conectada a un polígrafo, Seyfried planteó una pregunta que —dijo— “ha estado en la mente de todos”. “¿Tus boobs son reales?”, lanzó, generando risas en el estudio.

Sydney Sweeney respondió con un “¡Sí!” entre carcajadas, mientras el administrador del test verificaba la autenticidad de su respuesta.

Sydney Sweeney declaró ante el
Sydney Sweeney declaró ante el detector de mentiras que sus pechos son reales. (Captura de video)

La conversación continuó cuando Seyfried quiso saber si la actriz había “hecho algún arreglo” en esa parte de su cuerpo. “No, nunca me he hecho nada en ninguna parte”, contestó Sweeney, y el polígrafo nuevamente confirmó que decía la verdad.

El intercambio incluyó incluso una petición curiosa: Seyfried preguntó, de forma juguetona, si podía “tocarlas”. Sydney respondió con un “claro”, manteniendo el tono relajado del segmento.

Aunque la actriz ha negado someterse a procedimientos estéticos, sí ha hablado en ocasiones anteriores sobre sus inseguridades juveniles. En diciembre de 2024, dijo a Glamour UK que durante la preparatoria llegó a considerar una reducción de senos.

“Cuando estaba en la escuela secundaria, me sentía incómoda con lo grandes que eran. Solía decir que cuando cumpliera 18 me haría una cirugía para hacerlas más pequeñas”, comentó.

Sydney Sweeney aseguró que
Sydney Sweeney aseguró que en su adolescencia se sintió incómoda por el tamaño de sus pechos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según relató, fue su madre, Lisa Sweeney, quien la convenció de no hacerlo: “Mi mamá me dijo: ‘No lo hagas. Te vas a arrepentir en la universidad’. Y me alegra no haberlo hecho. Me gustan. Son mis mejores amigas”.

En sus múltiples giras de prensa, Sydney Sweeney ha sido consultada repetidamente sobre si ha recurrido a cirugías o inyecciones estéticas. En octubre, mientras promocionaba la cinta Christy, insistió en que no se ha sometido a nada. “Nunca me he hecho nada. Voy a envejecer con gracia”, dijo a Variety.

También comentó que suele ver comparaciones en redes sociales entre fotos antiguas y actuales: “Estoy como: ‘Tenía 12 años en esa foto. Claro que voy a verme diferente. Ahora llevo maquillaje y han pasado 15 años’”.

Otro argumento que la actriz ha dado para descartar cualquier procedimiento es su intensa fobia a las agujas.

“Estoy absolutamente aterrada de las agujas. Nada de tatuajes. Nada. Es tan grande mi fobia que necesito que me sujeten cuando me sacan sangre o me ponen una inyección”, detalló en una entrevista con Wired el mes pasado.

Sydney Sweeney aseveró que le
Sydney Sweeney aseveró que le tiene fobia a las agujas. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Y añadió: “No sé qué pasó cuando era joven, pero he intentado de todo: terapia, hipnotismo, gas de la risa, nada funciona”.

Sydney Sweeney continúa con su agenda promocional rumbo al estreno de The Housemaid, que llegará a cines el 19 de diciembre.

Temas Relacionados

Sydney Sweeneyentretenimientoestrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

A sus 59 años, el actor permanece activo en escenarios y rodajes, aunque su trayectoria continúa marcada por arrestos

Esto es lo qué ha

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

La actriz detalló que el entrenamiento para interpretar a Christy Martin la llevó a pensar en dejar de lado la actuación

La razón por la que

Taylor Swift y el documental del Eras Tour: fecha y hora de estreno, capítulos y más sobre “The End of an Era”

La docuserie llega a Disney+ con una mirada tras bambalinas de la gira más exitosa de Taylor Swift

Taylor Swift y el documental

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025

El sitio pornográfico más visitado del mundo reveló los términos más consultados del año, con sorpresas en los rankings de cine, videojuegos y estrellas porno

Pornhub revela qué personajes y

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

Su cameo, el primero desde 1996, generó una ola de reacciones que celebran el cierre de este spin-off

Will Smith regresa a “Bel-Air”
DEPORTES
Faustino Oro empató y continúa

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

Los dos clubes con los que negocia Enzo Pérez tras su salida de River Plate

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

El equipo de Estados Unidos suma Snoop Dogg como entrenador honorario en los Juegos de Invierno 2026

Tras el descenso, Fortaleza anunció la salida de Martín Palermo: el club brasileño que lo tiene en la mira

TELESHOW
María Belén Ludueña habló tras

María Belén Ludueña habló tras el final de su programa en Eltrece: “Lo mejor para mí hoy es enfocarme en la maternidad”

Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo Donatello tras ser operado: “Se la re bancó”

Lourdes Sánchez asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes: “Recibo este desafío con responsabilidad y amor”

L-Gante habló tras el fuerte cruce en TV por su conflicto con Maxi El Brother: “Queremos una desvinculación en paz”

Tras su separación de Ángela Torres, Rusherking habría vuelto a apostar al amor: quién es la modelo que lo conquistó

INFOBAE AMÉRICA

Do Kwon, ex magnate de

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín