Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

La actriz respondió si tenía alguna cirugía plástica mientras estaba conectada a un polígrafo. YouTube/Vanity Fair

Sydney Sweeney abordó de manera directa las especulaciones sobre su figura durante una aparición reciente en el segmento Lie Detector Test de Vanity Fair.

En el episodio publicado el jueves 11 de diciembre en YouTube, la actriz de 28 años respondió preguntas de su compañera de elenco en The Housemaid, Amanda Seyfried, quien no evitó el tema que con frecuencia ha acompañado la carrera de la estrella de Euphoria.

Durante la dinámica, con la intérprete conectada a un polígrafo, Seyfried planteó una pregunta que —dijo— “ha estado en la mente de todos”. “¿Tus boobs son reales?”, lanzó, generando risas en el estudio.

Sydney Sweeney respondió con un “¡Sí!” entre carcajadas, mientras el administrador del test verificaba la autenticidad de su respuesta.

Sydney Sweeney declaró ante el detector de mentiras que sus pechos son reales. (Captura de video)

La conversación continuó cuando Seyfried quiso saber si la actriz había “hecho algún arreglo” en esa parte de su cuerpo. “No, nunca me he hecho nada en ninguna parte”, contestó Sweeney, y el polígrafo nuevamente confirmó que decía la verdad.

El intercambio incluyó incluso una petición curiosa: Seyfried preguntó, de forma juguetona, si podía “tocarlas”. Sydney respondió con un “claro”, manteniendo el tono relajado del segmento.

Aunque la actriz ha negado someterse a procedimientos estéticos, sí ha hablado en ocasiones anteriores sobre sus inseguridades juveniles. En diciembre de 2024, dijo a Glamour UK que durante la preparatoria llegó a considerar una reducción de senos.

“Cuando estaba en la escuela secundaria, me sentía incómoda con lo grandes que eran. Solía decir que cuando cumpliera 18 me haría una cirugía para hacerlas más pequeñas”, comentó.

Sydney Sweeney aseguró que en su adolescencia se sintió incómoda por el tamaño de sus pechos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según relató, fue su madre, Lisa Sweeney, quien la convenció de no hacerlo: “Mi mamá me dijo: ‘No lo hagas. Te vas a arrepentir en la universidad’. Y me alegra no haberlo hecho. Me gustan. Son mis mejores amigas”.

En sus múltiples giras de prensa, Sydney Sweeney ha sido consultada repetidamente sobre si ha recurrido a cirugías o inyecciones estéticas. En octubre, mientras promocionaba la cinta Christy, insistió en que no se ha sometido a nada. “Nunca me he hecho nada. Voy a envejecer con gracia”, dijo a Variety.

También comentó que suele ver comparaciones en redes sociales entre fotos antiguas y actuales: “Estoy como: ‘Tenía 12 años en esa foto. Claro que voy a verme diferente. Ahora llevo maquillaje y han pasado 15 años’”.

Otro argumento que la actriz ha dado para descartar cualquier procedimiento es su intensa fobia a las agujas.

“Estoy absolutamente aterrada de las agujas. Nada de tatuajes. Nada. Es tan grande mi fobia que necesito que me sujeten cuando me sacan sangre o me ponen una inyección”, detalló en una entrevista con Wired el mes pasado.

Sydney Sweeney aseveró que le tiene fobia a las agujas. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Y añadió: “No sé qué pasó cuando era joven, pero he intentado de todo: terapia, hipnotismo, gas de la risa, nada funciona”.

Sydney Sweeney continúa con su agenda promocional rumbo al estreno de The Housemaid, que llegará a cines el 19 de diciembre.