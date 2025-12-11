Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

Kelly Osbourne pidió a quieres la critican que dejen de molestarla con su peso. (Créditos: Reuters. Instagram)

Kelly Osbourne atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida mientras lidia con las críticas hacia su apariencia física.

La presentadora y cantante británica, de 41 años, respondió recientemente a los comentarios sobre su drástica pérdida de peso, explicando que desde la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, el 22 de julio, ha tenido problemas para comer.

Sus declaraciones surgieron en un video que publicó en Instagram, posteriormente eliminado, y que fue mostrado durante una entrevista que Sharon Osbourne —su madre— ofreció a Piers Morgan para hablar sobre los últimos días de vida del legendario músico.

En el clip, Kelly reaccionó con firmeza ante los mensajes ofensivos que recibe en redes sociales sobre su aspecto.

Kelly Osbourne pidió que dejen de atacarla por su peso en medio de su duelo. (Reuters)

“A las personas que creen que son graciosas y malas escribiendo comentarios como ‘¿estás enferma?’ o ‘deja el Ozempic, no te ves bien’. Mi papá acaba de morir, y estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo único por lo que tengo ganas de vivir ahora es por mi familia”, dijo.

Además, enfatizó además su derecho a mostrar solo una parte de su vida: “Y elijo compartir mi contenido con ustedes y compartir el lado feliz de mi vida, no el lado miserable. Así que a todas esas personas, váyanse a la mierda”.

La reacción de Kelly fue respaldada de inmediato por Sharon Osbourne, quien expresó su solidaridad en la entrevista con Morgan. “Tiene razón. Perdió a su papá, no puede comer en este momento”, afirmó.

Sharon Osbourne aseveró que Kelly Osbourne no puede comer por su tristeza. (REUTERS/Danny Moloshok)

Sharon recordó además que el duelo ha sido especialmente duro para su hija, quien mantenía una relación muy cercana con el ícono del rock.

Cabe recordar que Kelly Osbourne se hizo conocida mundialmente a los 15 años gracias al reality familiar The Osbournes, y desde entonces ha vivido bajo una exposición mediática constante.

A lo largo de los años, ha hablado abiertamente sobre sus problemas con la imagen corporal, las presiones estéticas y las críticas que ha recibido sin importar su tamaño. En mayo pasado, durante un evento de People, reflexionó sobre la desproporción de los ataques dirigidos a su peso.

“He sido drogadicta, alcohólica… He sido un desastre total, irrespetuosa con la gente, horrible, pero recibí más mierda por ser gorda que por cualquier otra cosa. Es una locura”, sentenció.

Kelly Osbourne afirmó que recibió más críticas por su peso que por sus problemas de adicción. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Añadió que ningún artículo sobre ella está libre de referencias a su cuerpo, y que las agresiones eran igual de fuertes cuando tenía más peso que ahora que está más delgada.

Kelly también recordó el tipo de comentarios que la persiguieron durante años, incluso desde su adolescencia: “‘Eres tan bonita. ¿Por qué no pierdes un poco de peso y así serás el paquete completo?’”.

La constante presión, afirmó, tuvo efectos significativos en su salud mental y en su relación con la comida. “Probé probablemente todo lo que existe: cirugía, medicación, dieta y ejercicio. Puse mi mente donde necesitaba estar, y todo empezó a acomodarse”, reconoció.

Durante su embarazo, la situación no fue distinta. Kelly Osbourne confesó que permaneció dentro de su casa durante los nueve meses por miedo a ser avergonzada públicamente, recordando el trato que recibió Jessica Simpson cuando aumentó de peso en su propio embarazo.

Kelly Osbourne no quería recibir burlas mientras estaba embarazada. (Backgrid/The Grosby Group)

“Gané 100 libras. Vi lo que le hicieron a Jessica Simpson y me pareció repugnante. Estaba tan asustada de que me pasara lo mismo que me escondí”, indicó.

Ahora, mientras enfrenta el duelo y la presión mediática, Kelly Osbourne intenta sostenerse en la intimidad familiar, al mismo tiempo que pide un alto a los ataques que continúan persiguiéndola.