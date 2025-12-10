Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Taylor Swift fue señalada de incluir propaganda nazi en "The Life of a Showgirl".(Instagram/TaylorSwift)

El lanzamiento de The Life of a Showgirl, el más reciente álbum de Taylor Swift, se convirtió —como todo movimiento de la artista estadounidense— en un acontecimiento global.

Mientras el disco rompía récords y se posicionaba como el álbum de venta más rápida en la historia, miles de usuarios analizaron sus letras, su arte visual y los múltiples formatos físicos puestos a la venta.

Cabe destacar que la cantante es conocida por esconder referencias y mensajes codificados para sus seguidores, lo que incentivó un escrutinio detallado en redes sociales.

Sin embargo, esa conversación dio un giro inesperado cuando comenzaron a viralizarse acusaciones que vinculaban simbología del álbum y del merchandising con mensajes de extrema derecha.

Supuestamente, "The Life of a Showgirl" tenía simbolismos racistas. (Instagram)

Publicaciones en línea afirmaban que Taylor Swift enviaba señales a movimientos como MAGA, respaldaba valores de “trad-wife” y hasta difundía guiños de supremacía blanca.

El uso de la palabra “savage” en la canción “Eldest Daughter” fue interpretado como racista, y un collar con dijes en forma de rayo —parte del merchandising oficial— generó comparaciones con la iconografía de las SS nazis.

Aunque no es nuevo que sectores de la ultraderecha intenten apropiarse de la figura de Swift para promover ideologías ajenas a su historial público —incluida su defensa de causas progresistas—, esta vez el fenómeno tomó una forma distinta: un aparente intento de “cancelar” a la cantante desde una supuesta izquierda crítica.

Fans de la intérprete reaccionaron con rapidez, señalando que las conclusiones eran exageradas y que contribuían a la polarización política. En foros como Reddit, la frustración creció ante lo que percibían como un esfuerzo por leer señales inexistentes.

Lo que muchos defensores de Swift no sabían es que estaban respondiendo a un relato falso cuidadosamente sembrado.

Una investigación de GUDEA, una empresa especializada en análisis de comportamiento digital, reveló que una pequeña red de cuentas inauténticas fue responsable de amplificar y dirigir la conversación.

Taylor Swift fue objeto de una red de cuentas falsas para desprestigiarla. (Jordan Strauss/Invision/AP)

En un estudio que abarcó más de 24,000 publicaciones y 18,000 cuentas en 14 plataformas digitales entre el 4 y el 18 de octubre —los días posteriores al lanzamiento del álbum—, la firma concluyó que solo el 3.77% de las cuentas generó el 28% del contenido sobre Swift durante ese periodo.

Estas cuentas, según GUDEA, promovieron las acusaciones más incendiarias: teorías sobre simbología nazi, señalamientos sobre supuestos vínculos con MAGA y lecturas ideológicas del noviazgo entre Swift y el jugador Travis Kelce.

Muchos de estos mensajes surgieron primero en foros como 4chan y KiwiFarms, antes de pasar a redes de mayor alcance. Luego, al ser respondidos o refutados por usuarios genuinos, adquirieron más visibilidad gracias a los algoritmos.

“El falso relato de que Swift usaba simbolismo nazi no se quedó en espacios conspirativos; logró atraer a usuarios comunes”, señala el informe.

Las teorías en contra de Taylor Swift cobraron relevancia cuando cuentas verídicas intentaban refutarlas. (Instagram)

Para los investigadores, esto demuestra cómo una mentira posicionada estratégicamente puede transformarse en una conversación legítima y remodelar la percepción pública, aun cuando la mayoría no crea en el mensaje original.

La investigación detectó dos picos claros de actividad: el primero entre el 6 y 7 de octubre, con cerca del 35% de las publicaciones generadas por cuentas con comportamiento automatizado (bots); el segundo, del 13 al 14, después del lanzamiento del collar de rayos, en el que el 40% de los posts provenían de cuentas inauténticas.

Keith Presley, fundador y director ejecutivo de GUDEA, afirma que cerca de la mitad del contenido en internet proviene de bots.

Aunque la empresa no pudo determinar quién está detrás de esta red coordinada, encontraron coincidencias entre las cuentas que atacaron a Taylor y aquellas que anteriormente difundieron mensajes negativos sobre la actriz Blake Lively, en medio de su disputa legal con el actor y director Justin Baldoni.

Se especula que las mismas cuentas atacaron a Taylor Swift también lo hicieron con Blake Lively. (REUTERS/Jeenah Moon)

Esto sugiere un patrón de campañas diseñadas para dañar reputaciones en distintos frentes.

Presley considera que este tipo de operaciones muestra un nivel creciente de sofisticación. Para algunos investigadores, los ataques contra Taylor Swift podrían ser una prueba piloto para futuras campañas más complejas.

“Si puedo mover a la base de fans de alguien con tanta influencia política, ¿Qué más puedo hacer?”, especuló Georgia Paul, responsable de la investigación.