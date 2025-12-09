James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

El vestuario icónico de Dawson’s Creek, incluido el jersey blanco y la camisa de franela, contribuyó a incrementar los fondos para el tratamiento médico de James Van Der Beek. (Composición fotográfica: Warner Bros/Captura video))

James Van Der Beek logró un significativo impulso económico para su tratamiento contra el cáncer colorrectal al subastar objetos personales de dos de sus proyectos más emblemáticos.

El actor, de 48 años, recurrió a una selección de piezas de Dawson’s Creek y Varsity Blues que formaban parte de su colección privada y que había conservado durante años.

La iniciativa reunió más de 47.000 dólares, destinados por completo a respaldar su recuperación tras el diagnóstico de cáncer en etapa 3 recibido en el verano de 2023.

La subasta formó parte de la Subasta en Vivo de Recuerdos de Entretenimiento Invernal de Propstore, realizada el sábado, donde se ofrecieron artículos de múltiples producciones cinematográficas y televisivas.

En ese contexto, los objetos pertenecientes a Van Der Beek despertaron especial interés entre seguidores de la cultura pop de finales de los años 90 y principios de los 2000. Su decisión de desprenderse de piezas icónicas estuvo motivada por su actual situación de salud y por el deseo de que esos recuerdos encontraran un nuevo valor entre los fans.

Entre los artículos más destacados surgió un collar utilizado por su personaje Dawson Leery en Dawson’s Creek, pieza que alcanzó un precio de 26,628 dólares y se convirtió en el objeto más cotizado de su selección.

Este accesorio, que en la serie era entregado por Dawson a Joey Porter, interpretada por Katie Holmes, concentró la atención de coleccionistas nostálgicos del drama juvenil.

Los artículos de Varsity Blues, como la gorra y las botas de Mox, sumaron compras significativas destinadas al proceso de recuperación del actor.

Piezas de “Dawson’s Creek” con alta demanda

Además del collar, la subasta incluyó una colección de adornos del dormitorio del personaje, entre ellos una maqueta de Indiana Jones y un muñeco de E.T., que en conjunto sumaron 5,991 dólares.

También se vendió el respaldo de una de las sillas del set por 2,663 dólares, reflejando el interés por objetos menos evidentes pero igualmente vinculados a la producción.

El vestuario del personaje también atrajo pujadores. El jersey blanco, uno de los atuendos más reconocibles de Dawson, alcanzó los 2,663 dólares, mientras que una camisa de franela usada a lo largo de diferentes episodios se vendió por 2.396 dólares.

Estas piezas han sido parte del imaginario visual del programa, especialmente recordadas por fans que siguieron su emisión original a partir de 1998.

La acción de James Van Der Beek se enmarca en una etapa de pausa obligada para su vida profesional. En septiembre de este año se vio obligado a cancelar su asistencia a un evento vinculado a Dawson’s Creek debido a una enfermedad.

La actividad, una lectura en vivo del guion del episodio piloto, se organizó con fines benéficos para apoyar a la organización F Cancer, lo que subraya la relación continua del actor con causas vinculadas a la salud.

El evento de Propstore también destacó por ventas millonarias de piezas como el bláster de Boba Fett y el fedora de Indiana Jones durante la misma subasta. (Captura de video)

Aportes de “Varsity Blues” y objetos icónicos de otras franquicias

Los fans de Varsity Blues también encontraron objetos de interés en la subasta. Una gorra utilizada por el personaje de Van Der Beek, Mox, se vendió por 4,660 dólares, mientras que un par de botas de fútbol que el actor usó en el rodaje alcanzó los 2, 663 dólares.

Si bien la subasta incluyó múltiples lotes ajenos al actor, algunos de ellos obtuvieron cifras extraordinarias y ayudaron a situar el evento entre los más llamativos del año dentro del coleccionismo de cine.

Entre los 1.350 artículos presentados en Londres destacó el bláster utilizado por Boba Fett en El Imperio Contraataca, que se vendió por más de 607.068 dólares.

También se remató el sombrero fedora empleado por Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, vendido por 482,328 dólares, además de un sable láser usado por Ewan McGregor en La Amenaza Fantasma, que alcanzó los 382,536 dólares. El traje utilizado por Will Ferrell en Elf superó los 316,000 dólares.