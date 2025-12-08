Entretenimiento

De Darth Vader a James Bond: cuáles son los 20 personajes más icónicos del cine, según Empire

Elaborado a partir de una votación masiva de lectores, el ranking destaca a héroes, villanos y figuras inolvidables elegidas por el público y representa el impacto duradero de estos personajes en la cultura pop global

El listado de Empire destaca
El listado de Empire destaca héroes de acción y villanos memorables que marcaron la historia del cine mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Empire publicó su esperado ranking de los 20 personajes más icónicos del cine, resultado de una votación masiva entre sus lectores. El listado, que incluye desde héroes de acción hasta villanos memorables, refleja el impacto global de estos personajes y su relevancia en la cultura pop, especialmente en Latinoamérica, donde muchas de estas películas han gozado de enorme popularidad.

Para confeccionar este ranking, la publicación convocó a sus lectores a votar por aquellos personajes que consideran más memorables, carismáticos o influyentes en la historia del cine.

La participación alcanzó miles de votos, lo que otorga a la selección un carácter representativo y popular. El resultado es una lista que no solo reconoce a los protagonistas de grandes franquicias, sino que también celebra la diversidad de estilos y épocas del cine internacional.

Del puesto 20 al 16

  • Doc Brown, el excéntrico científico de Volver al Futuro, se ubica en el puesto 20, recordado por su creatividad y carisma.
El Doc Brown junto a
El Doc Brown junto a Marty McFly en "Volver al Futuro 2"
  • Loki, el villano de Marvel, ocupa el puesto 19, con Tom Hiddleston aportando profundidad y simpatía al personaje.
  • M. Gustave, de El Gran Hotel Budapest, es el decimoctavo, destacado por su nobleza oculta.
  • Rick Blaine, de Casablanca, se posiciona en el puesto 17, con Humphrey Bogart interpretando a un héroe reticente.
  • Ron Burgundy, el presentador de noticias de El Reportero, ocupa el lugar 16, famoso por su mezcla de arrogancia e ingenuidad.

Del puesto 15 al 11

  • Aragorn, de El Señor de los Anillos, es el decimoquinto, reconocido por su liderazgo y valentía.
  • El capitán Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, se encuentra en el puesto 14, caracterizado por su excentricidad y humor.
Jack Sparrow, el pirata más
Jack Sparrow, el pirata más carismático del Caribe
  • Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., ocupa el puesto 13, con su declaración “Yo soy Iron Man” como momento emblemático.
  • Marty McFly, el viajero del tiempo de Volver al Futuro, se ubica en el duodécimo lugar, recordado por su interpretación de Johnny B. Goode y su influencia en la cultura pop.
Michael Corleone en "El Padrino
Michael Corleone en "El Padrino 3" (CULTURA PARAMOUNT)
  • Michael Corleone, de El Padrino, aparece en el undécimo puesto, con Al Pacino mostrando la transformación de un hombre común en líder mafioso.

Del puesto 10 al 6

  • El décimo lugar es para The Dude, de El Gran Lebowski, interpretado por Jeff Bridges, cuya actitud relajada y situaciones absurdas lo han convertido en un personaje de culto.
Darth Vader, uno de los
Darth Vader, uno de los villanos más icónicos de la historia del cine (Créditos: YouTube / Collective Culture)
  • Darth Vader, el icónico villano de Star Wars, figura en la novena posición, definido por su compleja relación con su hijo y su frase: “Es demasiado tarde para mí, hijo…”, o “Yo soy tu padre”.
  • Tyler Durden, de El Club de la Pelea, ocupa el octavo puesto, con Brad Pitt aportando una mezcla de carisma y peligro.
  • John McClane, el policía de Duro de Matar interpretado por Bruce Willis, se posiciona séptimo, recordado por su humor oscuro y valentía.
El Guasón de Heath Ledger
El Guasón de Heath Ledger supo llevarse el protagonismo en "Batman: El Caballero de la Noche" (SOCIEDAD CULTURA WARNER BROS.)
  • El Guasón, en el sexto lugar, destaca por la interpretación de Heath Ledger y su infame truco del lápiz en Batman: El Caballero de la Noche.

Del puesto 5 al 1

La interpretación de Sigourney Weaver
La interpretación de Sigourney Weaver como Ellen Ripley en "Alien" destaca por su instinto de supervivencia y racionalidad (Captura de video)
  • Ellen Ripley, protagonista de la saga Alien e interpretada por Sigourney Weaver, se encuentra en el puesto 5. La revista subraya su instinto de supervivencia y racionalidad, ejemplificado cuando intenta impedir que un tripulante infectado suba a la nave. Entre los datos curiosos, Empire revela que Ridley Scott consideró a Meryl Streep para el papel, pero la audición de Weaver resultó decisiva.
La evolución de Batman en
La evolución de Batman en el cine refleja la versatilidad de sus múltiples intérpretes a través de los años (Warner Bros Pictures)
  • Batman ocupa la cuarta posición, con múltiples intérpretes a lo largo de los años, desde Adam West hasta Christian Bale. Empire señala como momento clave el enfrentamiento físico con el Guasón en Batman: El Caballero de la Noche, mientras el comisionado Gordon observa preocupado.
El carismático contrabandista Han Solo
El carismático contrabandista Han Solo dista mucho del concepto inicial ideado por George Lucas para "Star Wars" (Credito: Lucasfilm)
  • Han Solo, interpretado por Harrison Ford, se ubica en el tercer lugar. El medio resalta la famosa respuesta improvisada de Solo a la declaración de amor de Leia: “Lo sé”, en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca. En los primeros borradores de George Lucas, Han Solo era un alienígena sin nariz y cubierto de baba, un concepto que dista mucho del carismático contrabandista que llegó a la pantalla.
El espía británico James Bond
El espía británico James Bond fue interpretado por seis actores a lo largo de la historia del cine (REUTERS/Axel Schmidt/File Photo)
  • El segundo puesto lo ocupa James Bond, el espía británico creado por Ian Fleming y encarnado por seis actores a lo largo de la historia. Empire destaca la escena en la que Bond dispara a un villano con la frialdad característica del personaje, estableciendo el tono para las siguientes cinco décadas de películas. Entre los datos curiosos, la revista menciona que aún existen títulos de novelas de Fleming sin adaptar al cine.
Harrison Ford interpreta a Indiana
Harrison Ford interpreta a Indiana Jones en las cinco películas de la saga entre 1981 y 2023 (Lucasfilm Ltd. vía AP)
  • En la cima del ranking se encuentra Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford en las cinco entregas de la saga (1981-2023). Según Empire, el momento definitorio del personaje ocurre cuando, enfrentado a un espadachín, Indy opta por disparar en lugar de luchar, mostrando su ingenio y humanidad. Un dato curioso revelado por el medio es que el personaje originalmente se llamaba Indiana Smith, pero Steven Spielberg insistió en cambiarlo para evitar similitudes con un western de Steve McQueen.

