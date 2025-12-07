Entretenimiento

Dick Van Dyke, a punto de cumplir 100 años, recuerda su vínculo con Walt Disney: “Soy la última persona viva que lo conoció, era como un gran niño”

En una charla cargada de nostalgia, el actor evocó anécdotas de su carrera, repasó historias del rodaje de Mary Poppins y recordó como el filme fue un punto de inflexión en su trayectoria

Guardar
Dick Van Dyke celebra su
Dick Van Dyke celebra su centenario recordando su amistad con Walt Disney y su legado en el cine infantil (REUTERS/Joshua Roberts)

Dick Van Dyke, leyenda del cine y la televisión estadounidense, se prepara para celebrar su cumpleaños número 100 el próximo 13 de diciembre. Durante un evento en su casa, justo un mes antes del festejo, el actor reflexionó sobre su vínculo con Walt Disney y aseguró: “Llegué a conocerlo, probablemente soy la última persona viva que lo hizo. Lo conocí bastante bien y simplemente nos llevamos bien”, afirmó Van Dyke en declaraciones recogidas por New York Post.

Cómo el espíritu de niño unió a Van Dyke y Walt Disney

El protagonista de Mary Poppins relató la afinidad que compartían, basada en una visión lúdica sobre el entretenimiento infantil. “Decidimos que, emocionalmente, ambos teníamos 13 años y por eso nos encantaba hacer entretenimiento para niños”, explicó.

Van Dyke recordó a Disney como “un gran niño, lleno de entusiasmo”, subrayando el cariño y la admiración que sentía por el creador de Mickey Mouse.

Pese a que ambos se encontraban en lados opuestos del espectro político, su amistad prevaleció. “Era un tipo maravilloso”, recordó el actor de Chitty Chitty Bang Bang, quien evocó con humor la costumbre de Disney de fumar en exceso.

El actor estadounidense destaca la
El actor estadounidense destaca la influencia de Walt Disney en su carrera y la afinidad que compartían por el entretenimiento para niños (People)

El camino de Van Dyke hacia su papel en “Mary Poppins” resultó atípico. Relató que, tras manifestar su preocupación por la ausencia de buen entretenimiento para niños, el legendario productor decidió asignarle el papel: “Walt Disney lo escuchó, me llamó y me dio el papel. Fue así de simple”.

Sin embargo, la autora de los libros originales, Pamela Lyndon Travers, no compartía el entusiasmo por el elenco ni la adaptación cinematográfica. Van Dyke recordó que la creadora “no estaba contenta con nada”, ni con su participación ni con la de Julie Andrews, y que incluso deseaba eliminar la animación de la película. Ante sus objeciones, Disney respondió con firmeza: “El barco ya zarpó”, le habría dicho el productor. Finalmente, Mary Poppins se alzó con cinco premios Oscar, incluido el de Mejor Actriz para Andrews.

Van Dyke también evocó la emoción de sus primeros encuentros con Disney. En el especial Untold Story of Mary Poppins: A Special Edition of 20/20, relató cómo ambos reconocían que solo fingían ser adultos y que, en el fondo, seguían sintiéndose como niños. Revivió su visita a la oficina de Disney, donde el productor le mostró acuarelas de todas las escenas de la película, aumentando su entusiasmo por el proyecto.

Van Dyke revela cómo Walt
Van Dyke revela cómo Walt Disney le otorgó el papel en Mary Poppins tras expresar su preocupación por el contenido infantil

Entre esfuerzo, familia y plenitud: la vida fuera de escena

Al acercarse a su centenario, Van Dyke reflexiona sobre los desafíos de su carrera y vida familiar. Recordó que equilibrar el trabajo con la crianza de sus hijos fue una de las etapas más exigentes. Casado en 1948 con Margie Willett, con quien tuvo cuatro hijos, atravesó años complicados económicamente.

“Al principio, criaba a una familia sin dinero, así que todo consistía en reunir algo de dinero y conseguir una casa”, explicó al New York Post. Durante esa época, trabajó en radio, clubes nocturnos y también como disc jockey en la madrugada, durmiendo apenas tres o cuatro horas entre turnos. Aceptó que, en ocasiones, su familia pudo haber sentido su ausencia, aunque nunca recibió reproches.

En el presente, Van Dyke resalta el papel vital de su esposa Arlene Silver, con quien se casó en 2012. “Ella es la responsable de mantenerme en el presente”, compartió con el New York Post. “Me ha hecho feliz todos los días de mi vida. Es una alegría. Puede hacer que cante o baile y asume muchas responsabilidades… Soy afortunado”.

A las puertas del centenario, el actor expresó su gratitud por haber dedicado su vida a lo que más le apasiona y reconoció el privilegio de haber transformado su vocación en su profesión. Van Dyke se mantiene activo y agradece poder disfrutar cada día junto a su familia y su esposa.

Temas Relacionados

Dick Van DykeWalt DisneyMary PoppinsEntretenimiento infantilNewsroom BUE

Últimas Noticias

20 años de Jonas Brothers: música, vida familiar y una historia que traspasa generaciones

Con una mirada puesta en la vida personal y artística, Kevin, Joe y Nick compartieron desafíos cotidianos, brindaron detalles desconocidos sobre la relación con sus hijos y renovaron el lazo que los une como familia y banda. Qué se sabe sobre la gira mundial y su primer filme navideño, según People

20 años de Jonas Brothers:

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

El conflicto continúa tras más de una década de desacuerdos y demandas legales

Brooke Mueller reclama más de

El lado oscuro del éxito: los 4 músicos que terminaron odiando sus canciones más famosas

El fenómeno de los hits puede volverse una carga inesperada para los artistas. Expectativas del público, presión de la industria y la rutina de giras son algunos de los factores que pueden generar cansancio y hasta desconexión de estas canciones

El lado oscuro del éxito:

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

El guitarrista original de KISS murió en su estudio de Nueva Jersey tras sufrir una caída

Gene Simmons atribuyó la muerte

Expectativa global por el regreso de Robert Downey Jr. como villano: se conocieron nuevos detalles de ‘Los Vengadores: Doomsday’

La película, que estrenará en 2026, apuesta por escenarios físicos y un reparto repleto de sorpresas, mientras Marvel revela los nuevos equipos de superhéroes y alimenta rumores sobre retornos históricos

Expectativa global por el regreso
DEPORTES
El gesto de Colapinto por

El gesto de Colapinto por radio con el equipo y el cálido saludo de su ingeniero en Alpine durante el GP de Abu Dhabi de F1

Flavio Briatore hizo un balance de la temporada de Alpine en la Fórmula 1 y dejó un particular mensaje para 2026

La polémica maniobra de Norris para sobrepasar a Tsunoda que fue clave para su consagración en la F1: por qué no fue sancionado

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La emoción de Lando Norris luego de conquistar su primer título en la Fórmula 1: “Hace tiempo que no lloraba”

TELESHOW
Lila suave, gasa natural y

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis energética en Cuba: el

Crisis energética en Cuba: el 60% de la isla quedará a oscuras este domingo por el colapso de las principales termoeléctricas

Japón denunció maniobras peligrosas de cazas chinos cerca de Okinawa y alertó sobre el aumento de la hostilidad de Beijing

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico