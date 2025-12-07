Dick Van Dyke, a punto de cumplir 100 años, recuerda su vínculo con Walt Disney: “Soy la última persona viva que lo conoció, era como un gran niño”

Dick Van Dyke celebra su centenario recordando su amistad con Walt Disney y su legado en el cine infantil (REUTERS/Joshua Roberts)

Dick Van Dyke, leyenda del cine y la televisión estadounidense, se prepara para celebrar su cumpleaños número 100 el próximo 13 de diciembre. Durante un evento en su casa, justo un mes antes del festejo, el actor reflexionó sobre su vínculo con Walt Disney y aseguró: “Llegué a conocerlo, probablemente soy la última persona viva que lo hizo. Lo conocí bastante bien y simplemente nos llevamos bien”, afirmó Van Dyke en declaraciones recogidas por New York Post.

Cómo el espíritu de niño unió a Van Dyke y Walt Disney

El protagonista de Mary Poppins relató la afinidad que compartían, basada en una visión lúdica sobre el entretenimiento infantil. “Decidimos que, emocionalmente, ambos teníamos 13 años y por eso nos encantaba hacer entretenimiento para niños”, explicó.

Van Dyke recordó a Disney como “un gran niño, lleno de entusiasmo”, subrayando el cariño y la admiración que sentía por el creador de Mickey Mouse.

Pese a que ambos se encontraban en lados opuestos del espectro político, su amistad prevaleció. “Era un tipo maravilloso”, recordó el actor de Chitty Chitty Bang Bang, quien evocó con humor la costumbre de Disney de fumar en exceso.

El actor estadounidense destaca la influencia de Walt Disney en su carrera y la afinidad que compartían por el entretenimiento para niños (People)

El camino de Van Dyke hacia su papel en “Mary Poppins” resultó atípico. Relató que, tras manifestar su preocupación por la ausencia de buen entretenimiento para niños, el legendario productor decidió asignarle el papel: “Walt Disney lo escuchó, me llamó y me dio el papel. Fue así de simple”.

Sin embargo, la autora de los libros originales, Pamela Lyndon Travers, no compartía el entusiasmo por el elenco ni la adaptación cinematográfica. Van Dyke recordó que la creadora “no estaba contenta con nada”, ni con su participación ni con la de Julie Andrews, y que incluso deseaba eliminar la animación de la película. Ante sus objeciones, Disney respondió con firmeza: “El barco ya zarpó”, le habría dicho el productor. Finalmente, Mary Poppins se alzó con cinco premios Oscar, incluido el de Mejor Actriz para Andrews.

Van Dyke también evocó la emoción de sus primeros encuentros con Disney. En el especial Untold Story of Mary Poppins: A Special Edition of 20/20, relató cómo ambos reconocían que solo fingían ser adultos y que, en el fondo, seguían sintiéndose como niños. Revivió su visita a la oficina de Disney, donde el productor le mostró acuarelas de todas las escenas de la película, aumentando su entusiasmo por el proyecto.

Van Dyke revela cómo Walt Disney le otorgó el papel en Mary Poppins tras expresar su preocupación por el contenido infantil

Entre esfuerzo, familia y plenitud: la vida fuera de escena

Al acercarse a su centenario, Van Dyke reflexiona sobre los desafíos de su carrera y vida familiar. Recordó que equilibrar el trabajo con la crianza de sus hijos fue una de las etapas más exigentes. Casado en 1948 con Margie Willett, con quien tuvo cuatro hijos, atravesó años complicados económicamente.

“Al principio, criaba a una familia sin dinero, así que todo consistía en reunir algo de dinero y conseguir una casa”, explicó al New York Post. Durante esa época, trabajó en radio, clubes nocturnos y también como disc jockey en la madrugada, durmiendo apenas tres o cuatro horas entre turnos. Aceptó que, en ocasiones, su familia pudo haber sentido su ausencia, aunque nunca recibió reproches.

En el presente, Van Dyke resalta el papel vital de su esposa Arlene Silver, con quien se casó en 2012. “Ella es la responsable de mantenerme en el presente”, compartió con el New York Post. “Me ha hecho feliz todos los días de mi vida. Es una alegría. Puede hacer que cante o baile y asume muchas responsabilidades… Soy afortunado”.

A las puertas del centenario, el actor expresó su gratitud por haber dedicado su vida a lo que más le apasiona y reconoció el privilegio de haber transformado su vocación en su profesión. Van Dyke se mantiene activo y agradece poder disfrutar cada día junto a su familia y su esposa.