Tom Felton reveló su lado más humano tras Harry Potter: “Tengo mucha compasión por Draco”

Tom Felton reveló cómo el mito de los rubios y la decoloración marcaron su experiencia en Harry Potter (REUTERS/Jeenah Moon)

El actor británico Tom Felton reflexionó sobre su vida dentro y fuera de la saga Harry Potter, compartiendo anécdotas familiares, curiosidades sobre sus mascotas y su característico humor.

En entrevista con The Guardian, el intérprete de Draco Malfoy se refirió al mito de los rubios y a los desafíos que enfrentó por años de decoloraciones: “Te diré que hay desventajas en teñirse el pelo cada nueve días; el hecho de que todavía tenga pelo es un milagro”, explicó Felton.

“Por suerte, uso peluca para Harry Potter and the Cursed Child, pero de inmediato te pone en modo Malfoy si tu cabello es rubio platinado”. Con una sonrisa, el actor resumió su postura: “Estoy de acuerdo con Barbie: los rubios se divierten más”.

Reflexiones sobre Draco Malfoy y la empatía hacia el personaje

El actor británico compartió anécdotas familiares y su pasión por la pesca fuera del set de Hogwarts (Escena de "Harry Potter")

Al evocar su paso por la saga que lo llevó a la fama, Felton mostró una visión empática hacia Draco Malfoy. “Tengo mucha compasión por Draco, sabiendo que es el resultado de una pésima crianza por parte de su padre”, afirmó.

El actor sigue pensando en la complejidad de los Malfoy y reconoce el impacto de la narrativa: “Profundicé en este tema, pero no soy autor y sé que fue escrito perfectamente, las películas se adaptaron perfectamente y la obra de teatro es brillante. Soy fan, pero no al punto de escribir mi propio fan fiction”.

Pesca, familia y recuerdos fuera de Hogwarts

Las vivencias personales de Felton durante los años de rodaje tienen un lugar especial en su memoria. La pesca, pasión que comparte con su hermano Chris, fue vía de escape y aprendizaje: “Una carpa común de 16,90 kg, capturada en el río San Lorenzo, en el estado de Nueva York, hace 15 años”, relató.

El humor británico y la cultura pop son pilares en la vida y el estilo de comedia de Tom Felton

“Chris, mi hermano mayor, me introdujo en la pesca, mientras era mi acompañante en Harry Potter. Mi madre me acompañó en la primera película y mi abuelo en la segunda. Se parecía tanto a un mago que el director Chris Columbus lo puso en la mesa de profesores junto a Dumbledore”, recordó Felton entre risas.

“Noches sin dormir y jornadas intensas” marcaron esos años: “Algunos días salíamos del set a las 18:00, conducíamos dos horas de regreso a Surrey, íbamos directo a un lago, lanzábamos las cañas, montábamos una tienda, dormíamos —apenas— unas horas, nos despertábamos a las 6:00, recogíamos todo y volvíamos directo a Hogwarts”.

Colaboraciones cinematográficas e íconos del cine

Felton compartió experiencias junto a figuras reconocidas del cine y la televisión. Sobre Chadwick Boseman, en el thriller Message from the King, destacó: “Chadwick era un profesional y definitivamente de otra categoría”.

Felton muestra empatía hacia Draco Malfoy y reflexiona sobre la complejidad de los personajes en la saga

De las escenas de acción, Felton apuntó: “La ferocidad con la que Chadwick me arrojó contra un coche… No hizo falta actuar mucho, porque me dio una paliza encantadora”.

Comparó el estilo de Boseman con Andy Serkis, con quien trabajó en Rise of the Planet of the Apes: “Andy era un verdadero caballero, pero se transformaba en otra bestia en cuanto decían ‘Acción’ y me arrastraba por el suelo como César el simio”.

En comedia, Felton valoró el trabajo junto a Damian Lewis en Fackham Hall y recordó a Helen McCrory, su madre ficticia en Harry Potter.

Humor británico, cultura pop y la mascota más insólita

Más allá de la fama, Tom Felton encuentra equilibrio en aficiones sencillas y el apoyo de su familia (REUTERS/Isabel Infantes)

El humor británico y la cultura pop tienen un papel relevante en la vida de Felton. “Me encanta la idea de Mr Bean, porque es universalmente respetado y comprendido, ya que no hay lenguaje”, comentó sobre la serie en la que le gustaría participar. El actor disfruta compartiendo comedia inglesa con colegas estadounidenses, como Only Fools and Horses.

Entre sus recuerdos entrañables está Stanley, su chinchilla: “Era lo más esponjoso que había acariciado. Viendo atrás, debió de ser una mascota extraña para mi padre, que no es muy amante de los animales. Le construyó una jaula enorme, aunque vivía en una casa relativamente pequeña. Stanley era en su mayoría amable, aunque me mordió una vez”.

Más allá de Hogwarts, una vida de pasiones sencillas

A lo largo de la entrevista con The Guardian, Felton mostró que, tras la fama y los estereotipos, su vida está marcada por aficiones simples, momentos al aire libre y el cariño de su familia. La pesca, los paseos y el cuidado de sus mascotas fueron para el actor una fuente constante de alegría y equilibrio.