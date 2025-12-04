Los actores que Quentin Tarantino odia: duras críticas del director a Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard

Quentin Tarantino mencionó abiertamente a tres actores de Hollywood que no son de su agrado en un reciente podcast, generando amplia controversia (REUTERS)

Quentin Tarantino causó controversia en la industria cinematográfica tras manifestar abiertamente su rechazo hacia varios actores de Hollywood durante una reciente aparición en The Bret Easton Ellis Podcast.

El director calificó a Paul Dano como “débil e insulso” y nombró a Owen Wilson y Matthew Lillard como intérpretes por los que siente una clara antipatía.

Estas declaraciones generaron numerosas reacciones en redes sociales y sumaron nuevos nombres a la lista de figuras con las que Tarantino mantiene distancia profesional.

Durante el podcast, el cineasta, conocido por filmes como Tiempos violentos y Había una vez en... Hollywood, ofreció valoraciones negativas directas sobre las capacidades actorales de Paul Dano.

“Petróleo sangriento tendría buenas posibilidades de estar en el puesto número uno o dos si no tuviera un gran fallo… y ese fallo es Paul Dano”, afirmó Tarantino.

Paul Dano recibió duras palabras de Quentin Tarantino, quien lo consideró “débil e insulso” por su actuación en "Petróleo sangriento" (REUTERS/Lisi Niesner)

El director comparó el trabajo de Dano, quien interpretó a los gemelos Paul y Eli Sunday en la película dirigida por Paul Thomas Anderson, con el de Daniel Day-Lewis, y destacó una supuesta falta de solidez en el desempeño del primero.

“Obviamente es un duelo actoral, pero queda patente que no lo es en realidad. [Dano] es el eslabón más débil. Es un tipo tan débil, tan poco interesante”, sentenció. Según Tarantino, Austin Butler habría realizado una labor sobresaliente en ese papel.

La repercusión de estos comentarios fue inmediata. Plataformas como Reddit se hicieron eco de las críticas al cineasta, calificando sus declaraciones de “poco elegantes”.

Algunos usuarios cuestionaron si existía animadversión previa o desacuerdos personales no revelados entre Tarantino y los actores mencionados.

El director también señaló su desinterés hacia otros actores. “No me interesa Owen Wilson, no me interesa Matthew Lillard”, sostuvo en el mismo espacio, ampliando su lista de intérpretes poco valorados.

Owen Wilson fue incluido por Tarantino en su lista de actores que no le agradan, aunque reconoció que protagoniza "Medianoche en París", una de sus películas favoritas (Shutterstock)

Esta postura resulta relevante, considerando que Owen Wilson protagoniza Medianoche en París, uno de los largometrajes favoritos del propio Tarantino en lo que va del siglo XXI.

No obstante, el realizador no ocultó su juicio negativo sobre Wilson y detalló el proceso de cambio en su percepción tras ver la película de Woody Allen en distintas ocasiones.

“La primera vez que la vi, la disfruté y a la vez lo detesté. La segunda vez pensé: ‘No seas tan antipático, no está tan mal’. Y la tercera vez me descubrí mirándolo a él”, relató Tarantino en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Las apreciaciones del director contrastan con el reconocimiento recibido por Wilson por ese papel, tras ser nominado al Globo de Oro como Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia y obtener una candidatura al SAG por Mejor Elenco.

A pesar de sus reservas, Tarantino incluyó Medianoche en París como la décima en su lista personal de mejores películas del siglo XXI, mencionando que la cinta le resultó “más trabajada” que otros proyectos de Allen.

“Da la sensación de que aquí sí hubo una tercera versión del guion”, destacó.

Matthew Lillard fue mencionado por Tarantino como uno de los actores que no le interesa ver en pantalla durante una entrevista reciente (REUTERS/Aude Guerrucci)

Al referirse a Matthew Lillard, Tarantino no profundizó en detalles sobre su desaprobación, limitándose a manifestar que no tiene interés en su trabajo actoral.

En contrapunto, el realizador elogió a Austin Butler por su desempeño en Había una vez en... Hollywood, donde compartió créditos con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

La labor de Butler en el filme de 2019 fue celebrada abiertamente por Tarantino, quien lo consideró una opción valiosa para papeles exigentes, como el de Petróleo sangriento.

Además de sus opiniones personales sobre actores, Tarantino aprovechó el diálogo en el podcast para compartir su listado de las diez mejores películas del siglo XXI.

Colocó La caída del halcón negro, de Ridley Scott, en el primer lugar, calificándola como un “trabajo magistral de dirección” y destacando su intensidad dramática.

Austin Butler fue destacado por Tarantino, quien elogió su actuación en "Había una vez en... Hollywood" y lo consideró apto para papeles desafiantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otras cintas en su selección incluyeron Toy Story 3, que describió como una película “casi perfecta” por su impacto emocional, y Perdidos en Tokio, de Sofia Coppola.

El listado también incluyó Dunkerque, Petróleo sangriento, Zodiaco, Imparable, Mad Max: Furia en el camino, El desesperar de los muertos y, en el décimo puesto, Medianoche en París.

Las opiniones del director de Kill Bill suelen provocar debates en la industria y entre los aficionados al cine.