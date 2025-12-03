Las diez mejores películas del siglo XXI, según Quentin Tarantino

Quentin Tarantino reveló su lista de las mejores películas del siglo XXI, sorprendiendo con títulos y opiniones sobre el cine contemporáneo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Quentin Tarantino compartió su selección de las diez mejores películas del siglo XXI, situando en primer lugar el filme bélico Black Hawk Down, dirigido por Ridley Scott.

El director hizo pública su lista en el pódcast The Bret Easton Ellis Podcast, donde explicó en detalle sus razones para cada una de sus elecciones. Tarantino calificó la labor de dirección de Scott como “más allá de lo extraordinario” y consideró la película una obra maestra.

“Me gustó cuando la vi por primera vez, pero creo que era tan intensa que no funcionó para mí, no me la llevé conmigo como debería”, comentó sobre Black Hawk Down.

“Es una obra maestra y una de las cosas que más me impresiona es que es la única película que realmente va completamente por un sentido de propósito, efecto visual y sensación al estilo de Apocalypse Now, y creo que lo consigue”, añadió el cineasta tras revisitar la película varias veces.

Y continuó en su descripción: “Mantiene la intensidad durante casi tres horas, y la última vez que la vi, mi corazón estuvo latiendo durante toda la película; me tuvo y no me soltó en ningún momento. La hazaña de dirección es más allá de lo extraordinario”.

Para el cineasta, "Black Hawk Down" representa la máxima proeza de dirección del siglo y logra una intensidad sostenida durante toda su extensión (Sony Pictures)

En el segundo puesto, Tarantino eligió la película animada Toy Story 3, dirigida por Lee Unkrich, a la que describió como “una película casi perfecta”.

“Los últimos cinco minutos me destrozaron el corazón, y si intento describir el final, empiezo a llorar y me ahogo. Es simplemente asombrosa”, afirmó.

Resaltó, además, la dificultad de lograr un cierre de trilogía de ese nivel: “La gente nunca acierta en la tercera película de una trilogía. Para mí, esta es el ‘The Good, the Bad and the Ugly’ de las películas animadas. Es el mejor cierre de una trilogía”.

El tercer lugar lo ocupa Lost in Translation de Sofia Coppola. Tarantino reconoció una especial afinidad. “Me enamoré tanto de Lost in Translation que me enamoré de Sofia Coppola y la cortejé. Fue como de novela de Jane Austen”, opinó.

El director destacó que "Lost in Translation" de Sofia Coppola lo impactó no solo por su narrativa, sino por la influencia personal que tuvo en él (Focus Features)

Christopher Nolan ocupa el cuarto puesto con Dunkirk, una de las elecciones más sorprendentes del listado porque, según el propio Tarantino, no le entusiasmó en su primer visionado.

“Lo que ahora me fascina es la maestría que despliega. Empecé a apreciarla más cada vez que la veía de nuevo. La primera vez fue tan impactante que apenas sabía qué había visto, era casi demasiado. A la segunda y tercera, mi cerebro empezó a asimilarla mejor; a la cuarta, me impresionó totalmente”, sostuvo.

El quinto lugar está reservado para There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Tarantino destacó la calidad artesanal clásica de la cinta y el desempeño de Daniel Day-Lewis, aunque manifestó ciertas dudas sobre el reparto.

“Esta película tendría opciones de ser la número uno o la dos si no tuviera un gran defecto... y ese defecto es Paul Dano”, opinó.

Respecto a "Zodiac", Tarantino explicó que su aprecio por la película creció con sucesivos visionados, considerándola una experiencia absorbente y compleja (Warner Bros. Pictures)

En la sexta posición, Tarantino escogió Zodiac de David Fincher. Reveló que la primera vez que la vio no le impactó demasiado, aunque posteriormente la reconsideró.

“Se volvió mucho más atrapante para mí en distintos momentos y, tras verla completa otra vez, fue una experiencia totalmente diferente”, explicó. “Es una obra absorbente”.

El séptimo lugar lo ocupa Unstoppable de Tony Scott, considerada por Tarantino como una de las mejores películas de monstruos del siglo, donde “el tren se convierte en uno de los grandes monstruos de nuestra época”.

Al octavo puesto asciende Mad Max: Fury Road de George Miller. Tarantino reconoció que tardó en verla por el cambio de protagonista, pero tras insistencias, la consideró como una muestra del trabajo de un gran cineasta con total libertad creativa.

Aunque dudó en verla inicialmente, Tarantino valoró en "Mad Max: Fury Road" la libertad creativa de George Miller y la magnitud de su puesta en escena (Warner Bros)

En la novena casilla aparece Shaun of the Dead de Edgar Wright. Sobre este filme, Tarantino mencionó: “Es el debut de dirección que más me gusta, aunque haya hecho otro antes que no le gusta reconocer. Me encanta cuánto aprecia Wright el universo de Romero”.

Cierra la lista en el décimo puesto Midnight in Paris de Woody Allen. Tarantino explicó que su percepción sobre el filme mejoró con los sucesivos visionados, hasta enfocarse exclusivamente en la actuación de Owen Wilson.

Tarantino también compartió en el pódcast fragmentos sobre sus elecciones del puesto 11 al 20, ilustrando su gusto variado.

El lugar de "Midnight in Paris" en la lista refleja el cambio de percepción de Tarantino sobre la actuación de Owen Wilson tras varias revisiones de la película (Sony Pictures)

La selección incluyó títulos como Battle Royale de Kinji Fukasaku, sobre la que Tarantino fue tajante en su comparación con Los juegos del hambre: “No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Suzanne Collins por todo lo que tenía. Directamente, le copiaron el libro”.