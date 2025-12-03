Entretenimiento

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional

La creación de uno de los mayores éxitos de la banda tuvo un origen impensado: una experiencia cinematográfica, una reflexión sobre la autenticidad y una inesperada conexión con Frank Sinatra

La canción “It’s My Life” de Bon Jovi nació de la experiencia cinematográfica de Jon Bon Jovi en la película ‘U-571’
Bon Jovi lanzó su álbum Crush en el año 2000. En esa producción, “It’s My Life” se destacó entre las doce canciones y rápidamente se transformó en un himno. El tema logró una popularidad inmediata, se posicionó en los primeros lugares de los rankings y todavía convoca a seguidores de diferentes generaciones en recitales alrededor del mundo. El lanzamiento se produjo en Estados Unidos, en plena carrera en alza para el grupo y su vocalista, Jon Bon Jovi.

La canción nació durante un periodo de búsquedas artísticas. Ese año, Jon Bon Jovi alternaba el trabajo en la música con sus incursiones en el cine, especialmente con su participación en la película ‘U-571’. El cantante consideró que esa experiencia aportó una nueva perspectiva a su carrera y despertó la necesidad de expresar ese crecimiento personal en una composición musical específica.

El éxito de “It’s My Life” convirtió a Bon Jovi en un referente intergeneracional del rock desde el lanzamiento del álbum ‘Crush’ en 2000 (Captura de video)

El vínculo entre el cine, Frank Sinatra y la letra de una generación

Según declaraciones del propio Jon Bon Jovi en un video para Oprah, la experiencia en el rodaje de ‘U-571’ —estrenada en 2000— no solo ofreció desafíos como actor, también funcionó como un punto de partida conceptual para “It’s My Life”.

De acuerdo con Mariskal Rock, el cantante explicó que participar en el cine lo llevó a reflexionar sobre la autenticidad y el control sobre sus propias decisiones profesionales. En ese proceso, evocó la figura de Frank Sinatra y su conocida expresión “lo hice a mi manera”. “En ese momento, estaba satisfecho con lo que lograba frente a las cámaras y al componer canciones”, explicó Jon Bon Jovi; “en mi mente estaba Sinatra y me dije a mí mismo: como Frankie dijo, lo hice a mi manera”.

Jon Bon Jovi se inspiró en Frank Sinatra y su lema “lo hice a mi manera” para crear el mensaje central de la canción REUTERS/Isabel Infantes

De acuerdo al músico, esa referencia directa se multiplicó y terminó representando a cualquier persona capaz de asumir sus propios desafíos. Jon Bon Jovi aseguró que el “Frankie” de la canción se convirtió en un símbolo universal.

“En ti, en tu amiga, en tu hermano o en cualquier persona en la que estás pensando. Esa canción empodera a muchas personas, aunque en el primer momento iba sobre mí, haciendo películas y música”, afirmó el artista. La creación de la letra desde un lugar “puro” facilitó que el mensaje trascendiera a otros contextos y resultara identificable para millones de seguidores.

La letra de “It’s My Life” transmite autenticidad y empoderamiento, valores que Bon Jovi quiso compartir con sus seguidores REUTERS/Mario Anzuoni

La elección del título también tuvo un trasfondo singular. Según reveló Jon Bon Jovi, la inspiración para el nombre “It’s My Life” surgió tras observar la conducta de ciertos animales, que pueden reproducirse sin restricciones de horario ni entorno. Aunque el comentario se realizó en tono humorístico, el trasfondo remite a la idea de autenticidad y libertad, dos conceptos constantes en la obra del grupo.

Desde su lanzamiento, “It’s My Life” recibió elogios y críticas por igual. Algunos fans consideraron que el tema marcó un giro hacia lo comercial, en comparación al sonido de los 80 de Bon Jovi. Otros lo destacaron como una muestra de evolución y adaptación al nuevo milenio. Según recopiló el medio especializado Mariskal Rock, la canción fortaleció la conexión intergeneracional entre los seguidores y contribuyó al éxito de la gira mundial posterior al estreno del álbum ‘Crush’.

El título “It’s My Life” surgió de una reflexión sobre la libertad y la autenticidad, conceptos clave en la obra de Bon Jovi REUTERS/Kevin Lamarque

A la fecha, Bon Jovi interpretó “It’s My Life” en innumerables conciertos. El grupo propio mantiene vigencia tras casi cuatro décadas de actividad, con la canción como estandarte obligatorio en cada show. De acuerdo a testimonios de la banda en entrevistas recientes, el tema representa un mensaje de perseverancia, autenticidad y capacidad de reinventarse, tanto en la música como en la vida personal.

“It’s My Life” trascendió su época. Quedó en la memoria colectiva como uno de los himnos más reconocidos del rock y como símbolo de una generación que, al igual que Sinatra, decidió hacer las cosas a su manera.

