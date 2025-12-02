Entretenimiento

Sarah Paulson reacciona al fracaso de ‘Todo Vale’ en la crítica: “Lo que me importa es la alegría que tuvimos al hacer esta serie”

Pese al demoledor 0 % en Rotten Tomatoes, la actriz defiende la experiencia detrás de la serie de Ryan Murphy


Paulson, cuya actuación fue destacada dentro del elenco, aseguró a Variety que nada empaña el compañerismo vivido al haber hecho la serie. (Hulu/Disney+)

Sarah Paulson pasa por uno de los años más importantes de su carrera. Acaba de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, celebra su reciente premio Tony por Appropriate y mantiene una agenda activa con Ryan Murphy, con quien trabaja en AHS 13, Monster 4 y la polémica All’s Fair —titulada en español Todo Vale.

Sin embargo, la actriz es consciente de la controversia que ha rodeado a esta última producción, la cual llegó a ser calificada por la crítica como uno de los peores estrenos televisivos del año.

En una entrevista con Variety publicada este martes, Paulson reflexionó sobre su vínculo con la serie y la reacción negativa que ha generado. “¿A alguien le gusta recibir reseñas que no son estelares? No”, admitió.

“Siempre es algo loco sacar al mercado algo en lo que has estado trabajando para que la gente determine su valor. Pero creo que lo que realmente me importa es la alegría y la diversión absolutas que hemos tenido al crear y promocionar la serie. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda cambiar eso”.

La actriz también reconoció que está en un momento de su vida en el que quiere apostar más por sí misma, ser “más audaz”, y dejar que su instinto creativo la guíe hacia nuevos desafíos. Para ella, All’s Fair forma parte de ese proceso.


La serie sigue a un grupo de abogadas que abren su propio bufete para llevar casos de divorcios millonarios en Los Ángeles. (©Disney)

Todo vale es un drama legal producido por Ryan Murphy que sigue a un grupo de abogadas expertas en divorcios que decide abrir su propio bufete en Los Ángeles. La historia gira alrededor de un equipo formado por mujeres “feroces, brillantes y emocionalmente complejas”, según la sinopsis oficial.

Entre escándalos, rupturas millonarias, secretos y conflictos internos, ellas intentan sobrevivir —y cambiar— un sistema donde el dinero y el poder lo determinan todo.

El elenco reúne nombres de peso: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Glenn Close y Sarah Paulson, quienes encarnan a las socias de este despacho femenino de alto perfil.

Pese a sus expectativas comerciales, la serie fue recibida con una dureza casi unánime. Según Us Weekly, All’s Fair debutó con 0 % en Rotten Tomatoes, una cifra reservada para los fracasos más estrepitosos de la industria. En Metacritic el panorama fue igual de severo: 11/100, catalogado como “abrumadoramente negativo”.


Glenn Close, veterana en Hollywood, defendió a sus colegas por los comentarios negativos de la crítica (Hulu/Disney+)

Una periodista de The Guardian otorgó cero estrellas y afirmó que no creía posible que todavía existiera “televisión tan mala”. Describió la serie como “terrible. Fascinantemente, incomprensiblemente, existencialmente terrible”.

Por su parte, The Times la calificó como “quizás el peor drama televisivo de la historia”, criticando el guion por ser “tonto y vulgar” y comparando la actuación de Kim Kardashian con “lo que Gengis Kan es a una democracia pacífica y liberal”.

Desde The Hollywood Reporter, la periodista Angie Han calificó la interpretación de Kardashian como “rígida y sin una sola nota auténtica”, y escribió que la serie parecía estar diseñada únicamente para producir “momentos virales”.

En medio del vendaval de críticas, Glenn Close, una de las protagonistas de la serie, decidió responder con humor negro.


El dibujo de Glenn Close parodió la icónica escena del conejo hervido de "Atracción fatal" (Instagram)

La célebre estrella publicó un dibujo en Instagram que recreaba la famosa escena del conejo hervido de Atracción fatal, pero esta vez con un caldero denominado como “estofado de críticos”.

En la ilustración, los miembros del elenco rodeaban la olla en una suerte de broma macabra hacia los detractores del show.

Close etiquetó a Kardashian, Watts, Paulson, Niecy Nash y Teyana Taylor; quienes lanzaron “me gusta” a la publicación.

