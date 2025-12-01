Rolling Stone publica su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Rolling Stone publica su top 5 de bandas de rock que cambiaron la historia de la música mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rolling Stone ha dado a conocer su selección de las bandas de rock que, según la revista, cambiaron el curso de la música para siempre. En esta lista, predominan artistas británicos e irlandeses que supieron marcar hitos y dar forma al panorama sonoro actual con propuestas audaces e incuestionable influencia global.

El legado que transformó al rock

El listado publicado recientemente sitúa a The Beatles en la cima, dando paso también a The Rolling Stones, U2, Pink Floyd y Led Zeppelin. Estas agrupaciones no solo alcanzaron el reconocimiento internacional, sino que redefinieron las fronteras de la música contemporánea y abrieron caminos para generaciones de artistas, consolidando el rock como un motor cultural que trasciende épocas.

El legado de estas bandas británicas e irlandesas sigue inspirando a músicos emergentes y oyentes en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista, considerada un referente de la industria musical, resalta que el ranking incluye tanto figuras universalmente identificables como otras cuya huella se mide por su capacidad de romper esquemas y reimaginar el género.

La permanencia de su legado se hace evidente en su vigencia, pues sus discos, símbolos y repertorio siguen presentes en el imaginario colectivo.

Led Zeppelin: la fuerza del hard rock británico

En el quinto puesto encuentra su lugar Led Zeppelin, fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Page. La banda británica se destaca por una fusión singular de blues, rock, folk y hard rock. Este enfoque, arriesgado para la época, permitió conquistar audiencias globales y sentar las bases de un sonido que influiría en el desarrollo posterior del género.

Led Zeppelin ocupa el quinto puesto por su fusión de blues, folk y hard rock, influyendo en el desarrollo del género

Las canciones de Led Zeppelin no solo resisten el paso del tiempo, sino que renacen a través de interpretaciones recientes y la inspiración que despiertan en músicos emergentes.

La fuerza de sus guitarras, la originalidad de sus arreglos y la voz de Robert Plant se mantienen como emblemas reconocibles del rock.

Pink Floyd y la revolución del rock progresivo

En cuarto lugar figura Pink Floyd, banda nacida en 1965, pionera en la experimentación sonora y el desarrollo del rock progresivo.

Radioacktiva destaca su evolución: de proyecto experimental a fenómeno creativo que cruzó fronteras y redefinió la narrativa musical con discos conceptuales y espectáculos audiovisuales nunca antes vistos.

Pink Floyd es reconocida por Rolling Stone como pionera del rock progresivo y la experimentación audiovisual

La creatividad de Pink Floyd se materializó en álbumes emblemáticos como The Dark Side of the Moon y The Wall. Sus letras reflexivas y su sonido innovador les permitieron mantener una popularidad mundial inalterable, consolidándose como referencia imprescindible para músicos y oyentes.

U2: innovación irlandesa y éxito mundial

En la tercera plaza aparece U2, originaria de Irlanda en 1976. Su propuesta fusionó el rock clásico y el punk, creando una identidad sonora distintiva que captó la atención internacional.

Aunque algunos no identifiquen sus integrantes de inmediato, sus temas han dejado huella en escenarios y emisoras de todo el planeta.

U2 destaca en la lista por su innovación sonora y su capacidad de conectar con distintas generaciones a nivel global

Lo que distingue a U2 es su capacidad para reinventarse y adaptar su mensaje a distintos contextos históricos y sociales, generando así una conexión única con sus seguidores. Éxitos como "With or Without You" y "One" se mantienen vigentes y forman parte esencial del repertorio del rock.

The Rolling Stones: resistencia y presencia escénica

En el segundo puesto se consolida The Rolling Stones, la emblemática banda fundada en Londres en 1962. Su presencia constante en la escena musical y la capacidad de llenar los escenarios más emblemáticos reflejan su estatus como íconos del género.

Su repertorio ha trascendido fronteras y generaciones, marcando tendencias en ritmo y actitud.

The Rolling Stones consolidan su estatus como íconos del rock gracias a su longevidad y presencia escénica internacional

El impacto mundial de The Rolling Stones va más allá de la música, ya que sus giras y presentaciones en vivo redefinieron la experiencia del espectáculo masivo. La longevidad y el carisma de sus miembros los han convertido en referentes obligados para quienes buscan entender la historia del rock.

The Beatles: la revolución musical definitiva

En lo más alto del ranking está The Beatles, cuyo recorrido comenzó en 1960 en la ciudad de Londres. La publicación destaca que la banda no sólo se posicionó como una de las más relevantes del género, sino que también revolucionó la industria al lograr una comercialización masiva de su música en tiempo récord.

The Beatles lideran el ranking de Rolling Stone como la banda que revolucionó la industria musical y la cultura pop

El legado de The Beatles se percibe en la permanente popularidad de sus discos y la presencia de sus símbolos en la cultura contemporánea. Su influencia transformó estructuras musicales, introdujo innovaciones técnicas y sirvió de plataforma para las futuras carreras solistas de sus miembros.

Una influencia que trasciende generaciones

La selección de Rolling Stone subraya cómo el rock continúa reinventándose y marcando tendencias en la música contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Rolling Stone no es solo un repaso a la historia, sino también un recordatorio de cómo el arte puede moldear visiones y acompañar procesos sociales. La herencia de estas agrupaciones pervive, nutriendo el trabajo de nuevas bandas y manteniéndose como referentes indiscutibles del rock mundial.

El magnetismo de su música y el peso de su historia continúan encendiendo la pasión de oyentes en los cinco continentes, demostrando que el rock, lejos de agotarse, sigue reinventándose a través de sus más grandes exponentes.