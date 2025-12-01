Entretenimiento

George Clooney recordó papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

El actor admitió que le tomó años superar la frustración de no obtener el rol que catapultó a su colega al estrellato cinematográfico

George Clooney aseguró que Brad
George Clooney aseguró que Brad Pitt le robó su debut en cine. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una conversación reciente con The Sunday Times, George Clooney reflexionó sobre el momento en que estuvo a punto de dar el salto definitivo al cine, pero Brad Pitt se cruzó en su camino.

Durante años, el actor de 64 años buscó desprenderse de los papeles televisivos que lo habían hecho conocido, decidido a consolidarse como un actor serio en la gran pantalla. Y en 1991, creyó haber encontrado la oportunidad perfecta: el papel de J.D. en Thelma & Louise.

“Llegué a la prueba final para un papel en Thelma & Louise y el hijo de puta de Brad lo consiguió”, recordó sobre la audición dirigida por Ridley Scott.

George Clooney recordó que Brad
George Clooney recordó que Brad Pitt se quedó con el personaje para el que audicionó en "Thelma & Louise". (Captura de video)

El actor admitió que la frustración fue tan grande que evitó ver la película durante mucho tiempo.

“No vi Thelma & Louise durante años porque estaba molesto. Ese papel lanzó su carrera en el cine. Antes él también hacía sitcoms y cosas así, así que cuando era ese el papel que pudo haberme lanzado a mí… ¡joder!”, confesó.

Años después, los destinos de ambos actores no solo terminaron por alinearse, sino que se convirtieron en grandes amigos. Hoy, Clooney y Pitt forman una de las duplas más queridas de Hollywood, con colaboraciones icónicas como Ocean’s Eleven y sus secuelas.

Cuando George Clooney logró ver la película que le cambió la vida sin estar en ella, reconoció que Brad Pitt —ahora de 61 años— era la elección perfecta.

George Clooney admitió que no
George Clooney admitió que no vio la cinta hasta muchos años después. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Él me molesta. Pero, claro, cuando la vi dije: ‘Bueno, tenía que ser ese tipo’”, bromeó sobre la manera en que Pitt suele recordarle ese episodio.

De hecho, Brad Pitt ha contado previamente que su propio camino hacia el papel tampoco fue inmediato. En una entrevista para W Magazine en enero de 2023, relató que el casting fue un vaivén inesperado.

“Pensé: soy el indicado para esto. No obtuve el papel al principio, luego volvió a surgir, y tampoco lo conseguí, y pensé: ‘Bueno, sigamos’. Y luego volvió otra vez… creo que fueron tres veces”, dijo.

Brad Pitt aseguró que pensó
Brad Pitt aseguró que pensó que no sería parte de "Thelma & Louise". (Captura de video)

El rol que finalmente obtuvo no solo marcó su llegada al cine, sino que también lo llevó a protagonizar una de las escenas más comentadas de los años noventa. Pitt recuerda con cariño a Geena Davis, quien interpretó a Thelma Dickinson y con quien filmó la famosa escena de amor.

“Geena fue tan dulce, tan amable y delicada. Esa escena de amor, creo, tomó dos días de rodaje. Ella me cuidó”, indicó.

Davis, por su parte, siempre ha dicho que el talento del joven Brad era innegable desde el primer momento.

Geena Davis elogió el talento
Geena Davis elogió el talento de Brad Pitt. (Captura de video)

“Él simplemente tiene ‘eso’. Cuando lo vi audicionar, pude notar que era súper talentoso. Ha hecho cosas increíbles con los años. Realmente es la estrella del momento, lo cual es fabuloso, y es genial verlo”, contó en una entrevista con la revista People.

