Los hermanos Duffer rindieron homenaje a su maestra de la escuela con un rol clave en “Stranger Things”

Miss Harris enfrenta el desafío de proteger a sus alumnos tras un complot dirigido por Vecna

Los creadores de la serie
Los creadores de la serie eligieron a su antigua profesora de teatro para un papel clave en el desenlace de "Stranger Things" (Netflix)

La quinta y última temporada de Stranger Things llegó a Netflix con su primer volumen estrenado el pasado 26 de noviembre.

Además de poner un final a la serie, esta entrega trae consigo una carga personal para sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer.

Los guionistas y directores decidieron incorporar a su antigua profesora de teatro de la secundaria, Hope Hynes Love, en un papel central.

Love interpreta a la maestra Miss Harris, quien cumple una función importante en esta última etapa de la ficción televisiva.

Ross Duffer compartió en redes
Ross Duffer compartió en redes sociales el impacto personal de incluir a su maestra en la última entrega de la serie (Instagram/@rossduffer)

En una publicación en Instagram que siguió al estreno de los primeros episodios de la temporada final, Ross explicó la relevancia de esta elección.

“La señorita Harris es interpretada por Hope Hynes Love. Ella fue nuestra profesora de teatro en la secundaria. La etapa escolar fue difícil para mi hermano y para mí, pero Hope vio en nosotros algo que no veíamos”, afirmó en sus redes sociales.

Y aseguró que “nos dio la confianza para no solo sobrevivir esos años, sino mudarnos a Los Ángeles y perseguir nuestros sueños”.

En esa misma línea, agregó un mensaje para los docentes en todo el mundo, especialmente para quienes están dedicados a las artes: “Reconocimiento a todos los maestros que hacen la diferencia. Y, por favor, prioricemos las artes en las escuelas”.

La decisión de incluir a
La decisión de incluir a Hope Hynes Love consiste en un reconocimiento de los hermanos Duffer a la importancia de los educadores en la vida de los jóvenes (REUTERS/Daniel Cole)

En la trama de la última temporada, Miss Harris es presentada como docente en la escuela primaria de Hawkins y figura de confianza para los estudiantes.

Su salón se convierte en un escenario importante luego de que Vecna (interpretado por Jamie Campbell-Bower), el principal antagonista de la historia, dirige sus planes hacia los niños.

Caracterizándose bajo el alias de un amigo imaginario, Vecna logra ganarse la confianza de los alumnos con intenciones ocultas. Entre los niños involucrados se encuentra Holly Wheeler (Nell Fisher), cuya desaparición inicia una serie de eventos que estructuran el conflicto de la temporada final.

Miss Harris se ve envuelta directamente en la acción al presenciar a Holly conversando con su supuesto amigo imaginario en el patio de la escuela, antes de que la niña desaparezca.

Holly Wheeler juega un papel
Holly Wheeler juega un papel decisivo al ser la primera alumna que desaparece en el aula de Miss Harris (Netflix)

Posteriormente, los personajes de Mike (Finn Wolfhard) y Nancy (Natalia Dyer) descubren la verdadera identidad de este “amigo” y se confirma que es Henry, conocido como Vecna.

La situación se complica cuando el ejército impone una cuarentena sobre la clase entera de Miss Harris, trasladando al grupo a una base ubicada en el centro de Hawkins con el objetivo de protegerlos.

Durante un ataque de un Demogorgon, Miss Harris ayuda a los niños a buscar refugio, aunque finalmente son capturados por Vecna en el cierre del cuarto episodio, titulado “Sorcerer”.

Este desenlace deja el destino de los personajes en suspenso y anticipa un enfrentamiento decisivo entre Will (Noah Schnapp) y el villano principal.

Vecna y Will se enfrentan
Vecna y Will se enfrentan en un desenlace abierto tras el intento de rescatar a los estudiantes (Netflix)

Sobre el proceso de cierre de la serie, Ross Duffer expresó a The Hollywood Reporter que aún anticipan una reacción del público que sea favorable.

“Estamos bien, estamos emocionados. Aunque también nerviosos de mostrar el resultado al público, es emocionante estar cerca del final, aunque produce sensaciones encontradas. Aún queda trabajo por hacer, pero la conclusión se acerca”, indicó respecto al final más esperado del año en la pantalla chica.

Matt Duffer añadió que el estar ocupados con la producción les mantiene “en una especie de negación”, y comparó la experiencia con ser el último estudiante en terminar un examen.

Los primeros cuatro episodios de la última temporada de Stranger Things están disponibles en Netflix.

La quinta temporada está dividida
La quinta temporada está dividida en tres volúmenes, y el primero llegó a streaming el pasado 26 de noviembre (Netflix)

El volumen llegará el 25 de diciembre (Navidad)y el episodio final de la serie se emitirá el 31 de diciembre (víspera de Año Nuevo), con proyecciones también en salas de cine.

