Linda Hamilton: el origen de Sarah Connor, la muerte de su hermana gemela y el personaje que la salvó de su retiro

La participación reciente en la serie de ciencia ficción marcó un nuevo inicio profesional que surgió en un momento clave de su futuro laboral (REUTERS/Isabel Infantes)

Linda Hamilton ha vuelto a ocupar los titulares internacionales tras su aparición en la quinta temporada de Stranger Things, un regreso que llega después de años de distanciamiento progresivo de la industria y tras enfrentar una dolorosa pérdida familiar.

Inolvidable por haber interpretado a Sarah Connor, icónica heroína del cine de acción, la actriz atraviesa una nueva etapa profesional marcada por la memoria, la resiliencia y la reinvención. Su historia combina éxito, tragedia familiar y la capacidad de desafiar a Hollywood, una industria que pocas veces ofrece segundas oportunidades a intérpretes que han sido encasillados en papeles célebres.

Hamilton, de 69 años, se convirtió en una figura central de la cultura popular desde su participación en The Terminator (1984), dirigida por James Cameron.

Aquella película, que sacudió el género de ciencia ficción y acción, transformó radicalmente su carrera y la proyectó a nivel mundial. Antes de ese éxito, la actriz había trabajado en televisión y proyectos pequeños, pero nada comparable al impacto cultural que generó su papel como una joven camarera llamada a convertirse en la salvadora de la humanidad.

Esa interpretación marcó para siempre su trayectoria y la posicionó como referente del cine de acción femenino en la década de 1980 y 1990. Sin embargo, también la enfrentó a consecuencias complejas, como la presión mediática, la exigencia física extrema y una etiqueta profesional difícil de desprenderse: la de ser Sarah Connor para siempre.

La artista enfrentó intensas exigencias físicas y emocionales después del éxito mundial que obtuvo con la franquicia creada por James Cameron (Cortesía de Netflix)

El origen de una heroína que redefinió el cine de acción

Cuando Linda Hamilton aceptó interpretar a Sarah Connor, aún no podía imaginar que le daría vida a uno de los personajes más recordados en la historia del cine.

La primera entrega de The Terminator fue un fenómeno inesperado que rápidamente se convirtió en una franquicia de alcance global. El personaje evolucionó de ser una mujer común a transformarse en una combatiente imparable en Terminator 2: el juicio final (1991), una película considerada un hito en efectos especiales y construcción de personajes femeninos empoderados.

Hamilton realizó un intenso entrenamiento militar y físico para la secuela, lo que generó tanto admiración como presión sobre su carrera.

En una entrevista para The New York Times, la actriz expresó que tuvo que prepararse como si fuera “una soldado real”, entrenando durante meses con armas, especialistas y rutinas de alto impacto. Su transformación quedó registrada como una de las más impresionantes en la historia del cine.

A partir de ese momento, la figura de Hamilton quedó asociada casi indisolublemente a ese rol.

Críticos especializados han señalado que esa visibilidad tuvo un doble efecto: la convirtió en ícono cultural, pero también limitó la diversidad de papeles que se le ofrecieron. Ella misma reconoció en distintas ocasiones que el público y la industria la querían ver principalmente en personajes similares y que la etiqueta de “heroína de acción” influyó en su carrera posterior.

El personaje que interpretó en Terminator transformó su trayectoria y redefinió la figura femenina en las películas de acción de Hollywood

La saga continuó con nuevas entregas, entre ellas Terminator: Destino oculto (2019), donde Hamilton volvió al papel después de años alejada de la pantalla grande. Aunque la producción fue recibida con opiniones divididas y los resultados en taquilla no cumplieron expectativas, su interpretación fue destacada como el elemento más sólido de la película.

La muerte de su hermana gemela y una etapa marcada por el duelo

Uno de los hechos más dolorosos y determinantes en la vida reciente de Linda Hamilton fue la muerte de su hermana gemela, Leslie Hamilton Gearren, fallecida en 2020 por complicaciones relacionadas con la COVID-19.

La noticia fue confirmada por medios especializados en Estados Unidos y generó gran impacto entre los seguidores de la saga Terminator, ya que Leslie había participado como doble corporal de su hermana en escenas icónicas de Terminator 2, especialmente en secuencias donde era necesario mostrar dos versiones del personaje al mismo tiempo.

Leslie, nacida apenas unos minutos después que Linda, trabajó como enfermera de cuidados intensivos y tuvo una vida alejada de los reflectores.

Su participación en la franquicia fue un detalle poco conocido para el público general, pero significativo para la producción y para la actriz. Ambas mantenían una relación cercana que se fortaleció aún más en los últimos años.

La pérdida de su hermana gemela afectó profundamente su vida personal e influyó en sus decisiones profesionales dentro de la industria del cine

La pérdida representó un golpe emocional profundo para Hamilton, quien en entrevistas recientes mencionó que atravesó un período de fuerte introspección y silencio mediático.

El duelo coincidió con una etapa en la que se cuestionaba su permanencia en la industria y la posibilidad de retirarse definitivamente de la actuación. La actriz también ha hablado abiertamente de otros desafíos personales, como su diagnóstico de trastorno bipolar, una enfermedad de salud mental con la que lucha desde el 2004.

“Diría que tuve 20 años completos de síntomas, sin contar mi infancia. De los 20 a los 40. Los llamo mis años perdidos. Mi primer marido (el actor Bruce Abbott) dijo que uno siente una alegría increíble y una tristeza increíble. Sin nombrarlo, lo resumió bastante bien para mí”, comentó Hamilton a AP Radio en su momento.

Actualmente, a sus 69 años, afirma haber encontrado el balance en su vida diaria. “Ya puedo activar todos los salvavidas que aprendí en 20 años de terapia”, dijo a PEOPLE.

El personaje que evitó su retiro definitivo

Tras el estreno de Terminator: Dark Fate en 2019, Linda Hamilton redujo significativamente su presencia en pantalla. Tuvo un rol en la serie Resident Alien (2021) y apareció como actriz invitada en seis episodios de la comedia Claws.

A ese punto de su vida, Hamilton admite que estaba empezando a considerar decirle un adiós definitivo a la actuación por temas de salud.

La actriz estadounidense retomó su carrera en televisión interpretando a una militar en Stranger Things tras mantenerse alejada de los reflectores durante años

“Había comenzado a hablar con mi agente sobre mi retiro. He lidiado con un problema en mi cadera por algunos años y estaba pensando ‘No puedo garantizar de que esté en mi mejor forma. Y si no es así, entonces no quiero estar frente a cámara’”, relató este mes a Variety.

Sin embargo, la llegada de una propuesta inesperada cambió el rumbo de su trayectoria. El equipo creativo de Stranger Things le ofreció participar en la quinta temporada de la serie interpretando un personaje nuevo dentro del universo narrativo: una científica con formación militar vinculada a la lucha contra amenazas sobrenaturales. Su interpretación fue identificada públicamente como Dra. Kay, aunque la producción mantuvo inicialmente detalles en reserva.

Hamilton contó que su agente recibió la llamada de los hermanos Duffer y, a pesar de su postura previa sobre dejar los sets, decidió unirse al proyecto.

Hamilton expresó que aceptó el papel porque ya era una gran fan de Stranger Things, y además representaba un desafío diferente. Era una oportunidad para conectar con una audiencia nueva, especialmente generaciones más jóvenes que conocen el cine de acción desde otra perspectiva.

“Había una parte de mí que se sentía un poco intimidada al entrar en un programa que ya tenía un cierto ritmo, momentum y toda una historia que yo no compartía. Y entrar y sentir que eres el gran impostor que acaba de llegar”, contó a Variety.

Aunque lamenta que ya no podrá disfrutar la serie como espectadora (no le gusta ver su propio trabajo en pantalla), la legendaria actriz disfruta ser parte del equipo que “edifica” uno de los fenómenos de streaming más exitosos de esta época.