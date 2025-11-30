Liam Gallagher rompió su sobriedad tras el cierre de la gira de Oasis: “Me tomé unas cervezas”

Liam Gallagher compartió con sus seguidores que volvió a la sobriedad tras celebrar el fin de la gira reunión de Oasis en São Paulo (AP)

Liam Gallagher anunció su determinación de volver a dejar el alcohol luego de interrumpir su abstinencia en la última presentación de la gira de reunión de Oasis.

El cantante británico explicó que celebró el cierre del tour tomándose algunas cervezas, pero aclaró que no planea reincidir y que ya ha retomado su estilo de vida sobrio.

El tour, que marcó el regreso conjunto de Liam y su hermano Noel Gallagher a los escenarios como Oasis tras años de separación, culminó el 23 de noviembre en São Paulo, Brasil.

En la previa y el post del recital final, el intérprete de “Wonderwall” compartió en redes sociales su experiencia.

“Me tomé unas cervezas, pero no lo sentí. He vuelto al camino justo, libre de tentaciones”, señaló.

Durante el último show de Oasis, el cantante admitió haber roto su abstinencia, pero aclaró que ya retomó el camino sobrio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, respondió a preguntas de fanáticos, asegurando que no se excedió y que se limitó a cinco cervezas antes de retirarse a descansar.

La decisión de dejar alcohol y otras sustancias, como tabaco y drogas, formó parte de la preparación de Liam Gallagher para la gira.

Al dialogar públicamente sobre este proceso, sostuvo que la magnitud del reencuentro con Oasis y la importancia que tiene para los seguidores lo empujaron a modificar hábitos.

“Oasis me salvó la vida. Ya era tiempo de que me enfocara. Sé bien lo que esto significa para mucha gente, así que dejar de beber, fumar y consumir era un sacrificio necesario”, escribió el músico a sus seguidores en la red social X (antes Twitter).

Durante el tour, el músico reafirmó su decisión de permanecer sobrio, afirmando que disfruta esta etapa y que no siente interés por regresar a los excesos.

Entre mensajes en redes sociales, Liam reconoció la importancia de mantenerse sobrio para cumplir las expectativas de los fans de Oasis (AP/Eduardo Verdugo)

“Me gusta estar sobrio”, admitió en respuesta a un comentario. También se expresó sobre el impacto que le ocasiona dejar de tomar: “Sí, extraño decir tonterías cuando estoy borracho”, ironizó el artista.

En marzo, Liam Gallagher ya había comunicado que no le atraía el alcohol, indicando que “ya había tenido suficiente”.

Además de alejarse de la bebida, mencionó haber dejado de fumar marihuana y haber reducido notablemente el consumo de cigarrillos, detallando que en ocasiones ha pasado semanas enteras sin fumar.

El regreso de Oasis significó para la banda una serie de presentaciones con entradas agotadas en distintos países y una fuerte respuesta de la audiencia.

“A todos los fans de OASIS en el mundo, jóvenes, adultos y mayores: gracias desde el fondo de mi corazón. Su energía y vibra han sido fundamentales. Sin ustedes seríamos solo una buena banda; con ustedes somos la mejor banda del planeta”, escribió después de la última fecha.

La gira mundial de Oasis reunió nuevamente a los hermanos Gallagher, quienes agradecieron el apoyo del público tras años de distanciamiento (Zak Hussein/Europa Press)

¿Habrá más conciertos de Oasis?

El cierre de la gira generó especulaciones sobre la posibilidad de nuevas fechas o de una continuidad próxima para Oasis, aunque no se hizo ningún anuncio oficial respecto a una nueva tanda de conciertos.

De momento, los integrantes y sus representantes no han confirmado futuros recitales.

A pesar de la falta de anuncios, Liam Gallagher se refirió al tema de manera enigmática ante preguntas de sus seguidores en redes sociales. Cuando le consultaron si sentía tristeza por el fin del tour, el vocalista respondió: “No estoy triste porque sé cosas que ustedes no saben”.

A otra pregunta sobre el posible sentido de esa declaración, limitó su respuesta a un escueto: “Búscalo en Google”.

Fanáticos intentaron relacionar sus dichos con la idea de una conmemoración por el aniversario de los legendarios conciertos de Oasis en Knebworth, celebrados en 1996.

Los rumores de nuevas fechas para Oasis persisten después del reencuentro en el escenario y las respuestas enigmáticas de Liam Gallagher en redes (Sony Music)

Ante esa posibilidad, el músico respondió con cautela: “El año que viene tal vez sea un poco entusiasta”, dejando abierta la puerta para futuros anuncios.

La gira reunión de Oasis comenzó el 4 de julio en Cardiff y siguió por otras ciudades del Reino Unido, además de incluir fechas en Europa, América del Norte, Asia y Australia. El cierre tuvo lugar en América Latina con una última presentación en en São Paulo, Brasil.

En medio de las hipótesis sobre los motivos del regreso, Liam desestimó cualquier especulación relacionada con razones económicas.

“Nadie debe creer que esto es solo por dinero; lo hacemos por la gente y las buenas vibras”, afirmó.