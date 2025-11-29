“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en la vida real? Estos son los lugares donde se grabó la serie

Stranger Things usó lugares reales para grabar la serie (Captura de video)

La expectativa por los nuevos capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things ha vuelto a colocar a la serie en tendencia.

Una mezcla de nostalgia ochentera, terror sobrenatural y amistad inquebrantable vuelve a envolver al público. Y aunque Hawkins es un pueblo ficticio, sus escenarios existen, respiran y se pueden recorrer.

Todos están en el estado de Georgia, un territorio de paisajes interminables donde la ficción encontró una segunda vida.

Entre bosques espesos, pequeños pueblos y carreteras infinitas, Georgia esconde un universo paralelo que ha fascinado al mundo entero. Es aquí donde Hawkins —ese lugar creado por los hermanos Duffer lleno de bicicletas, walkie-talkies y misterios— cobró vida y trascendió la pantalla.

Algunas locaciones de "Stranger Things" se grabaron en lugares reales (Captura de video)

Hoy, los viajeros pueden caminar por los mismos escenarios donde Eleven y sus amigos enfrentaron criaturas del Upside Down, reconectando con la historia a través de sus locaciones reales.

A continuación te dejamos los lugares más emblemáticos de la serie.

1. Jackson, Georgia / El pueblo de Hawkins

El pueblo de Hawkins se grabó en Jackson, Georgia (Captura de video)

A poco más de una hora de Atlanta, el pintoresco pueblo de Jackson se convirtió en el epicentro del pueblo de Hawkins que conquistó al público. Su centro histórico fue transformado con una precisión quirúrgica para recrear la atmósfera ochentera que distingue a la serie.

Fachadas completas se adaptaron para convertirse en tiendas y negocios clave, como el Melvald’s General Store, donde Joyce Byers trabaja en las primeras temporadas, o el cine local, que aparece en varias secuencias.

Caminar por Jackson es como entrar a una cápsula del tiempo: las banquetas estrechas, los letreros retro y la sensación de comunidad evocan el espíritu del pueblo ficticio.

Muchos negocios han abrazado este vínculo, ofreciendo artículos temáticos y celebrando su participación en Stranger Things. Los fans suelen detenerse en la plaza principal, un lugar donde cada esquina guarda un guiño visual para quienes conocen la historia.

2. Patrick Henry High School / Hawkins High School

La Patrick Henry High School se convirtió en la Hawkins High School (Captura de video)

En Stockbridge, el antiguo complejo de Patrick Henry High School fue elegido para convertirse en la secundaria y la preparatoria de Hawkins. Allí transcurren algunos de los momentos más cotidianos de los protagonistas.

En la vida real, el complejo se cerró después del año escolar 2015, luego de que la Junta de Educación tomara la decisión de trasladar la escuela alternativa a una ubicación diferente en el condado.

El edificio se utilizó como espacio de alquiler para la industria cinematográfica y su edificio adyacente para reuniones de desarrollo profesional.

Actualmente está cerrado al público, pues en septiembre de 2024 comenzó su demolición, tras el final de la filmación de la quinta temporada de Stranger Things.

3. Bellwood Quarry / La cantera de Sattler

En Stranger Things, Bellwood Quarry aparece como el lugar donde se encontró el supuesto cadáver de Will (Instagram. Captura de video)

Atlanta es hogar de una de las locaciones más emblemáticas: Bellwood Quarry, hoy integrada al Westside Park.

Este antiguo espacio industrial fue escenario de una de las escenas más inolvidables de la primera temporada: el descubrimiento del falso cuerpo de Will Byers.

Rodeada de paredes de piedra y de un espejo de agua inquietante, la cantera tiene un aura natural que complementa la tensión que transmite en pantalla.

Actualmente es un sitio popular para quienes buscan senderos panorámicos, espacios verdes o un atardecer memorable.

4. Stone Mountain Park

La reserva natural de Stone Mountain Park, fue el bosque de Hawkins (Captura de video)

Uno de los parques más visitados de Georgia, Stone Mountain Park, alberga las vías férreas donde los chicos caminan junto a Once en varias escenas del bosque.

El sitio ofrece actividades al aire libre ideales para los viajeros: senderismo, áreas de picnic, teleférico y vistas panorámicas que capturan la belleza del paisaje sureño.

5. South Bend Pool / Piscina comunitaria de Hawkins

La South Bend Pool está abierta al público (Captura de video)

En Atlanta se encuentra South Bend Pool, transformada en la piscina comunitaria de Hawkins durante la tercera temporada. Allí brilló —y desestabilizó corazones— Billy Hargrove, convertido en ícono del verano ochentero antes de enfrentar uno de los destinos más trágicos de la serie.

Hoy, la piscina continúa funcionando de manera habitual para visitantes locales y extranjeros.

6. Stone Mountain Cemetery / Cementerio de Roane Hill

Varios fans han visitado el Stone Mountain Cemetery de la serie (Captura de video)

No muy lejos del parque, el Stone Mountain Cemetery fue escenario de uno de los momentos más emocionales y oscuros de la cuarta temporada: el enfrentamiento de Max con Vecna.

En pantalla, el lugar es conocido como el Cementerio de Roane Hill, pero fuera de la ficción, el lugar es un espacio de serenidad y reflexión.

7. Emory University / Hawkins National Laboratory

La Emory University fue el laboratorio nacional de Hawkins (Instagram. Captura de video)

En el campus de Emory University, en Atlanta, se erige el edificio brutalista que representó al Hawkins National Laboratory, epicentro del misterio y hogar de los experimentos que dieron origen al portal del Upside Down.

Fue fundada como Emory Collegeen 1836 en Oxford (Georgia), y su nombre rinde homenaje al metodista John Emory. En 1915 cambió de nombre a Emory University y se trasladó a su campus actual gracias a la donación de un terreno por parte de Asa Candler, el presidente de The Coca-Cola Company.

Aunque solo es posible admirarlo desde el exterior, la visita es casi obligatoria para los seguidores de Stranger Things.

8. Gwinnett Place Mall / Starcourt Mall

El Gwinnett Place Mall será renovado por el gobierno (Captura de video)

El Gwinnett Place Mall, en Duluth, se convirtió en el vibrante Starcourt Mall durante la tercera temporada de Stranger Things, siendo el epicentro de batallas, intrigas y secretos.

Actualmente, gran parte del complejo hoy permanece cerrado, aunque algunas tiendas como Macy’s y Mega Mart siguen abiertas, y el espacio se utiliza para filmaciones.

De hecho, el condado de Gwinnett está comprando el terreno y planea transformarlo en un proyecto de uso mixto que incluirá viviendas, tiendas, oficinas, un centro de artes y cultura, y espacios verdes.

9. La casa de los Byers

La casa de los Bayers fue puesta a la venta (Captura de video)

En la cuarta temporada del exitoso drama de Netflix, cuando los personajes de Winona Ryder, Noah Schnapp y Charlie Heaton dejaron Indiana para mudarse a California, se instalaron en una pequeña casa.

Sin embargo, en la vida real, la vivienda está ubicada en Albuquerque, Nuevo México. La residencia que se utilizó tanto para tomas exteriores como interiores en la serie, cuenta con 4.350 pies cuadrados de superficie, cuatro habitaciones, cuatro baños y un estanque en el jardín trasero.

En febrero de este año, según lo que informó TMZ, la casa ha sido ofertada a través de la página web de Redfin con un precio de venta de 675 mil dólares

Más allá de sus locaciones icónicas, Georgia se ha convertido en un destino para quienes desean vivir una experiencia inmersiva. Sus pueblos, carreteras, parques y edificios ofrecen una ruta que combina historia, entretenimiento y naturaleza, invitando a mirar el mundo desde otra perspectiva.

Para quienes deseen recorrer estos escenarios de manera guiada, existe la opción de unirse a Stranger Tours, un recorrido especializado que conecta los puntos más emblemáticos de la filmación.