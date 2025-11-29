Antonio Banderas habló del reencuentro con Melanie Griffith en la boda de su hija

La ceremonia civil celebrada en una abadía románica del siglo XII reunió a figuras de alto perfil y mostró la sólida unión afectiva mantenida tras años de distancia (Instagram)

La boda de Stella Banderas, de 29 años, y Alex Gruszynski, de 28, celebrada el 18 de octubre en Valladolid, se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados en la prensa del corazón durante el mes de octubre. El enlace no solo destacó por su discreción y elegancia, sino porque significó el esperado reencuentro público entre Antonio Banderas y Melanie Griffith, separados desde 2015 tras un matrimonio de 18 años. Las imágenes publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola!, mostraron a la expareja posando junta nuevamente y dieron pie a declaraciones del actor malagueño, que habló con sinceridad sobre su relación actual con Griffith y la importancia del respeto mutuo tras la ruptura.

“Nosotros siempre entendimos que, a pesar de nuestras diferencias, teníamos que anteponer a Stella”, explicó el intérprete a la mencionada publicación. Desde el divorcio, ambos han mostrado públicamente una relación cordial y centrada en su hija, el único fruto de su matrimonio. Banderas insistió en que el reencuentro no es una excepción, sino la continuación de una relación adulta y respetuosa: “el respeto incondicional es lo que debe perdurar”, afirmó.

El actor recordó que, cuando anunciaron su separación en 2015, ambos comunicaron que el fin del matrimonio se producía tras una “atenta consideración” y con un acuerdo “cariñoso y amistoso”, sin conflictos públicos ni enfrentamientos legales visibles, señalando entonces “diferencias irreconciliables” como motivo del divorcio.

Antonio Banderas y Melanie Griffith se reencontraron en la boda civil de su hija Stella Banderas celebrada en la Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid

Una boda en Valladolid cargada de simbolismo y raíces familiares

La elección de Valladolid como lugar del enlace sorprendió a muchos, ya que Stella reside en Los Ángeles. Sin embargo, según Banderas, la decisión fue profundamente simbólica. “Es una reafirmación preciosa de sus raíces”, expresó, y destacó además la Abadía Retuerta LeDomaine, un hotel de cinco estrellas del siglo XII donde tuvo lugar la celebración, como un espacio “que habla de su madurez y su elegancia”.

Banderas elogió extensamente a su hija, que siempre ha mantenido un perfil público muy discreto a pesar de pertenecer a una familia de renombre internacional. El actor resaltó algunas de las cualidades que reconoce en ella: “De mí, creo que tiene esa pasión andaluza por la vida, ese vínculo con la tierra y esa inclinación por la creatividad, aunque trabaje detrás de las cámaras. Y de su madre, Melanie, tiene esa luz, esa bondad y esa capacidad de hacer sentir especial a la gente que la rodea”. Sobre su crecimiento personal, el músico y actor afirmó: “Es una mujer completa, una mezcla maravillosa. No puedo estar más orgulloso”.

La ceremonia civil fue oficiada por el actor Blake Lee, amigo cercano de la familia, y contó con la presencia de todos los hermanos de Stella: Dakota Johnson, Jesse Johnson y Alexander Bauer. También asistieron rostros conocidos como Trudie Styler, esposa del cantante Sting, y Malia y Sasha Obama, hijas del expresidente estadounidense Barack Obama y parte del círculo cercano de la novia.

La ceremonia reunió a todos los hermanos de Stella Banderas, incluidos Dakota Johnson y Jesse Johnson, como parte del núcleo familiar

Un encuentro marcado por el respeto y la visión madura del amor

Durante la entrevista con ¡Hola!, Banderas reflexionó sobre la relación que mantiene con Griffith después del divorcio. “Mira, para un matrimonio duradero, aunque yo no lo he sabido hacer, creo que el ingrediente más importante es el trabajo diario y la admiración mutua. El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento”, afirmó. Señaló que cuando el amor cambia de forma, el afecto y la consideración deben transformarse también, pero jamás desaparecer: “Si una relación te ha regalado lo mejor de tu vida, como mi hija, no puedes permitir que termine en rencor”.

El intérprete aseguró que la clave de la amistad entre ambos es la responsabilidad como padres y el cariño verdadero. Incluso dejó un mensaje a los recién casados: proteger siempre el respeto y la amistad por encima de todo.

Para Banderas, este matrimonio es especialmente significativo. Griffith fue su segunda esposa, después de su unión con la actriz Ana Leza, con quien estuvo casado nueve años. Griffith, por su parte, había contraído matrimonio tres veces antes: con Steven Bauer, padre de su hijo Alexander, y dos veces con Don Johnson, padre de Dakota y Jesse Johnson.

Antonio Banderas destacó que Alex Gruszynski es un apoyo fundamental para Stella Banderas por su lealtad y estabilidad personal(Instagram)

El novio, Alex Gruszynski, un apoyo clave en la vida de Stella

Antonio Banderas no solo dedicó palabras a su hija, sino también al recién casado. Sobre Alex Gruszynski, con quien Stella mantiene una relación desde la adolescencia, el malagueño expresó total tranquilidad: “Es un gran tipo. Lo conozco desde que eran unos críos… Han sido amigos, han crecido juntos”.

El actor destacó su estabilidad emocional y su lealtad, aspectos que consideró decisivos: “Es un hombre con los pies en la tierra y eso es un anclaje importantísimo para Stella. Es su puerto seguro”, resumió, mostrando un total respaldo familiar al enlace.

La celebración incluyó un cóctel en el claustro del monasterio, con aperitivos elaborados por el chef Marc Segarra, estrella Michelin, además de cortadores de jamón ibérico llevados desde Andalucía y diferentes estaciones gastronómicas. Entre los detalles simbólicos, se dispuso una silla vacía en homenaje a los familiares fallecidos, mientras se proyectaban imágenes de la infancia de los novios.