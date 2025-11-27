Entretenimiento

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

La ganadora del Oscar se sinceró sobre el proceso que la llevó a raparse la cabeza y el simbólico apoyo del director.

Emma Stone se rapó completamente
Emma Stone se rapó completamente para protagonizar "Bugonia". (Captura de video)

Emma Stone no estaba dispuesta a enfrentarse sola al drástico cambio de imagen que exigía Bugonia. La actriz y colaboradora frecuente del director Yorgos Lanthimos, confesó que puso una sola condición antes de aceptar raparse la cabeza para interpretar a Michelle Fuller, la CEO protagonista de la historia.

De acuerdo con la ganadora del Oscar, el cineasta tenia que hacer lo mismo. Y, sorprendentemente, Lanthimos aceptó sin objeciones.

En un video detrás de cámaras compartido en exclusiva con PEOPLE, La artista de 37 años, cuenta cómo se desarrolló el momento.

“Cuando supe que íbamos a hacer esto, le dije a Yorgos: ‘Vamos a tener que afeitarte la cabeza a ti también para ser solidarios’. Y él me respondió: ‘Está bien’”, relató.

Emma Stone le rapó la
Emma Stone le rapó la cabeza a Yorgos Lanthimos como condición para que ella también lo hiciera. (Captura de video)

El clip incluso muestra a Stone tomando la máquina eléctrica y encargándose personalmente del nuevo look del director.

Aunque admite que se sintió emocionada antes de poner manos a la obra, Emma Stone reconoció que el proceso fue menos impactante de lo esperado.

“Fue emocionante, pero no tanto como pensé que sería afeitarle la cabeza. Fue cool, pero la verdad es que mi rasurada se sintió mucho más dramática. No es por presumir, pero mi cabello era bastante largo, y el suyo no”, dijo.

Emma Stone no estaba del
Emma Stone no estaba del todo preparada para rapar su cabello. (Captura de video)

La preparación para el personaje de Michelle Fuller, una ejecutiva poderosa que es secuestrada por dos teóricos de conspiración (interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis), también implicó compromiso constante con la continuidad visual.

El diseñador de cabello y maquillaje de la producción, Torsten Witte, explicó que el equipo debía volver a rapar la cabeza de Stone cada tres días aproximadamente para mantener la longitud exacta que requería la trama. “A ella le encanta, y se ve maravillosa sin cabello”, aseguró.

En Bugonia, los secuestradores creen que la CEO es una extraterrestre que amenaza la Tierra, y deciden afeitarle la cabeza porque están convencidos de que su cabello es una vía de comunicación con una supuesta nave nodriza.

El personaje de Emma Stone
El personaje de Emma Stone es visto como una alienígena que se comunica con su cabello. (Captura de video)

Por si fuera poco, durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en septiembre, Yorgos Lanthimos reveló que la actriz tuvo “un breve ataque de pánico” justo antes del rodaje del momento decisivo.

Emma Stone lo confirmó, asegurando que sus dudas surgieron literalmente minutos antes de que las cámaras comenzaran a grabar.

“Sabía desde hacía un año y medio que iba a raparme la cabeza. Pero el día de la filmación, estaban montando cuatro cámaras porque debíamos captarlo en una sola toma, y se estaban tardando mucho. Empecé a entrar en pánico”, explicó.

Emma Stone entró en pánico
Emma Stone entró en pánico momentos antes de la filmación. (Captura de video)

El equipo utilizaba principalmente cámaras VistaVision, reconocidas por su calidad visual pero también por su volatilidad técnica, lo que hacía aún más crucial obtener la toma perfecta.

Pese al nerviosismo, la estrella de Hollywood cumplió con la escena, manteniendo el secreto de su transformación durante meses, incluso mientras la promoción del proyecto comenzaba a tomar forma. Más tarde, reveló que el look radical le resultó liberador.

