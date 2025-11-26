Entretenimiento

Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”

El actor se mostró optimista a días de cumplir un siglo de vida

Guardar
Dick van Dyke se sinceró
Dick van Dyke se sinceró sobre su cumpleaños número 100. (REUTERS/Mike Blake)

A pocas semanas de cumplir 100 años, Dick Van Dyke reconoció que lo que más le sorprende de su próximo cumpleaños, el 13 de diciembre, es haber llegado hasta aquí.

El actor aseveró que se siente muy bien a su edad, aunque admitió que algunos días tiene menos energía que otros. Por si fuera poco, la estrella de Hollywood comentó que por dentro sigue sintiéndose como un adolescente.

“Me siento de maravilla para los 100. A veces tengo más energía que otras, pero nunca me despierto de mal humor. Me siento como si tuviera unos 13 años”, comentó en una entrevista con la revista People.

Dick van Dyke aseguró que
Dick van Dyke aseguró que todavía se siente joven por dentro. (REUTERS/Mike Blake)

“Cada regla surge de una historia en mi vida, que creo que se quedó en mi memoria por alguna razón emocional más profunda”, explica.

En la entrevista, el actor reflexiona sobre lo que, a su juicio, ha contribuido a su longevidad. Aseguró que nunca ha podido experimentar un odio profundo y que evitar ese sentimiento ha sido una ventaja en su vida.

Recuerda que su padre, Loren Van Dyke, falleció a los 73 años tras una vida marcada por el descontento, y considera que ese contraste influyó en su propia forma de enfrentar las dificultades.

El intérprete también abordó con apertura lo que significa estar tan cerca del final de la vida y aseguró que lo importante para él no es ser recordado por su figura pública, sino por lo que deja a través de su trabajo.

Dicky Van Dyke desea ser
Dicky Van Dyke desea ser recordado por su legado en el cine. (Captura de video)

“No tengo miedo de la muerte por alguna razón. He tenido una vida tan llena y tan emocionante que no puedo quejarme. Mi legado es el entretenimiento infantil y la música. Mientras los niños sigan cantando ‘Supercalifragilisticexpialidocious’ o ‘Chim Chim Cher-ee’, la parte más importante de mí seguirá viva”, señaló.

Parte de su vitalidad, asegura, se la debe a Arlene, con quien se casó en 2012. La describe como la persona que lo ayuda a mantenerse en el presente y quien llena sus días de alegría. “Ella me mantiene feliz cada día”, dice. “Puede hacerme cantar o bailar en cualquier momento”.

Con un siglo de vida a la vista, Van Dyke mantiene la actitud optimista que ha caracterizado su carrera. Cree que algunas personas nacen con una predisposición a ver el horizonte con esperanza.

“Creo que nací con una mirada más brillante. Quiero agradecer al público por darme una vida tan maravillosa”, expresó.

Dick Van Dyke está gradecido
Dick Van Dyke está gradecido con su público. (REUTERS/Joshua Roberts)

Cabe destacar que su celebración de un siglo de vida coincide con la publicación de su libro 100 Rules for Living to 100, editado por Grand Central Publishing.

En él, comparte anécdotas personales que considera significativas y que, con el paso del tiempo, le han dejado aprendizajes sobre la vida, la disciplina y el envejecimiento.

Temas Relacionados

Dick Van Dykeestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Tailandia emite orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude financiero

La empresaria tailandesa no se presentó a la audiencia en la que se leería la sentencia por un presunto fraude

Tailandia emite orden de arresto

Maná hizo historia en Los Ángeles y superó el récord de shows de Bruce Springsteen

El grupo mexicano ha consolidado una relación de décadas con la ciudad californiana y suma logros internacionales en la industria musical

Maná hizo historia en Los

El nuevo Superman se convirtió en un éxito que conquista a fanáticos en todo el planeta: ¿se prepara una segunda entrega?

El filme dirigido por James Gunn superó los 600 millones de dólares en recaudación y batió récords de audiencia en plataformas digitales

El nuevo Superman se convirtió

Assassin’s Creed ya tiene protagonista confirmado: qué se sabe sobre la saga

El misterio sobre el rostro del nuevo protagonista alimenta teorías entre fanáticos, mientras Netflix y Ubisoft avanzan con una superproducción que promete escenarios emblemáticos, acción y un despliegue nunca visto en la franquicia

Assassin’s Creed ya tiene protagonista

Se revela el lugar de la boda soñada de Taylor Swift y Travis Kelce mientras comienza la planificación

Infobae
DEPORTES
El alumno no superó al

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

Fue diagnosticado con cáncer y recibe quimioterapia, pero sigue jugando al fútbol americano: la historia de Jack Curtis

El momento en el que el luchador Isaac Johnson se desplomó en pleno combate de MMA: murió en el hospital

TELESHOW
El encuentro de Ibai Llanos

El encuentro de Ibai Llanos con Bizarrap y Daddy Yankee antes de su histórico show en en el Estadio Bernabéu

Aseguran que Evangelina Anderson habría comenzado a salir con un participante de MasterChef

El fuerte cuestionamiento de Yanina Latorre por la decisión de Pampita de cobrar por las entrevistas: “Te volvés fría”

La cruda reflexión de Virginia da Cunha tras el show de Bandana: “No fue a la altura”

Quién es la diseñadora detrás del look de Griselda Siciliani en la tercera temporada de Envidiosa

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono viajará

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

El papa León XIV comienza esta semana su primera gira internacional en Turquía y Líbano

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La ONU inició la búsqueda de su próximo secretario general: los candidatos y cuándo asumirá el sucesor de Guterres

Zelensky se mostró dispuesto a discutir con Donald Trump los puntos más sensibles del plan de paz para Ucrania