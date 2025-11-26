Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”

Dick van Dyke se sinceró sobre su cumpleaños número 100. (REUTERS/Mike Blake)

A pocas semanas de cumplir 100 años, Dick Van Dyke reconoció que lo que más le sorprende de su próximo cumpleaños, el 13 de diciembre, es haber llegado hasta aquí.

El actor aseveró que se siente muy bien a su edad, aunque admitió que algunos días tiene menos energía que otros. Por si fuera poco, la estrella de Hollywood comentó que por dentro sigue sintiéndose como un adolescente.

“Me siento de maravilla para los 100. A veces tengo más energía que otras, pero nunca me despierto de mal humor. Me siento como si tuviera unos 13 años”, comentó en una entrevista con la revista People.

Dick van Dyke aseguró que todavía se siente joven por dentro. (REUTERS/Mike Blake)

“Cada regla surge de una historia en mi vida, que creo que se quedó en mi memoria por alguna razón emocional más profunda”, explica.

En la entrevista, el actor reflexiona sobre lo que, a su juicio, ha contribuido a su longevidad. Aseguró que nunca ha podido experimentar un odio profundo y que evitar ese sentimiento ha sido una ventaja en su vida.

Recuerda que su padre, Loren Van Dyke, falleció a los 73 años tras una vida marcada por el descontento, y considera que ese contraste influyó en su propia forma de enfrentar las dificultades.

El intérprete también abordó con apertura lo que significa estar tan cerca del final de la vida y aseguró que lo importante para él no es ser recordado por su figura pública, sino por lo que deja a través de su trabajo.

Dicky Van Dyke desea ser recordado por su legado en el cine. (Captura de video)

“No tengo miedo de la muerte por alguna razón. He tenido una vida tan llena y tan emocionante que no puedo quejarme. Mi legado es el entretenimiento infantil y la música. Mientras los niños sigan cantando ‘Supercalifragilisticexpialidocious’ o ‘Chim Chim Cher-ee’, la parte más importante de mí seguirá viva”, señaló.

Parte de su vitalidad, asegura, se la debe a Arlene, con quien se casó en 2012. La describe como la persona que lo ayuda a mantenerse en el presente y quien llena sus días de alegría. “Ella me mantiene feliz cada día”, dice. “Puede hacerme cantar o bailar en cualquier momento”.

Con un siglo de vida a la vista, Van Dyke mantiene la actitud optimista que ha caracterizado su carrera. Cree que algunas personas nacen con una predisposición a ver el horizonte con esperanza.

“Creo que nací con una mirada más brillante. Quiero agradecer al público por darme una vida tan maravillosa”, expresó.

Dick Van Dyke está gradecido con su público. (REUTERS/Joshua Roberts)

Cabe destacar que su celebración de un siglo de vida coincide con la publicación de su libro 100 Rules for Living to 100, editado por Grand Central Publishing.

En él, comparte anécdotas personales que considera significativas y que, con el paso del tiempo, le han dejado aprendizajes sobre la vida, la disciplina y el envejecimiento.