Lenny Kravitz afirma que una fan le arrancó cuatro rastas de la cabeza durante un concierto

Lenny Kravitz se sinceró sobre el gran susto que le dio una fan en uno de sus conciertos. (Reuters)

Lenny Kravitz vivió un momento tan inesperado como doloroso durante su más reciente concierto en Brisbane, Australia, realizado el viernes 21 de noviembre como parte de su gira Blue Electric Light.

El músico de 61 años reveló, mediante un video compartido en sus historias de Instagram después del espectáculo, que una fan emocionada le arrancó varias rastas mientras interpretaba uno de sus temas emblemáticos.

“Brisbane, eso fue una locura. Eso fue una locura”, comenzó diciendo el cantante, aún sorprendido por lo ocurrido. Según relató, la situación tuvo lugar cuando salió al público durante la interpretación de “Let Love Rule”, uno de los momentos más íntimos y tradicionales de sus conciertos, en el que suele acercarse a sus seguidores para cantar entre ellos.

Fue en ese instante, explicó, cuando una joven lo tomó por sorpresa. “Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Saben qué tan fuerte se tiene que jalar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, nena”, contó.

Lenny Kravitz aseguró que una fan se abalanzó sobre él para arrancarle sus rastas. (Instagram/Lenny Kravitz)

El concierto de Brisbane se suma a una serie de presentaciones que el artista ha ofrecido en Australia y Nueva Zelanda en las últimas semanas, como parte de la promoción de su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, lanzado en 2024.

A pesar del sobresalto —y del dolor físico evidente—, el intérprete de “Fly Away” aseguró que el incidente no cambiará su dinámica con el público durante los conciertos. Para él, ese contacto directo es parte esencial de la experiencia, tanto para él como para sus seguidores.

“No voy a dejar de salir durante ‘Let Love Rule’, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos”, afirmó.

Lenny Kravitz afirmó que pese al incidente, no dejará de convivir de cerca con sus fans. (Instagram/Lenny Kravitz)

Más temprano ese mismo día, Lenny Kravitz había compartido en Instagram lo revitalizante que estaba siendo esta parte de la gira.

“Llegar por primera vez a Nueva Zelanda y regresar a Australia después de tantos años le está dando a mi alma la energía más hermosa”, escribió en una publicación por separado. “Son increíbles. Gracias por compartir esto conmigo. ¡Sigamos adelante!”, añadió.

Después de Brisbane, el músico tiene programadas presentaciones en Melbourne este 25 de noviembre, además de Mildura y Adelaida, donde cerrará sus actividades de 2025. La gira Blue Electric Light se retomará en 2026, arrancando nuevamente el 14 de marzo con un concierto en la Ciudad de México.

Lenny Kravitz continuará con su gira hasta 2026. (@lennykravitz)

La actual gira ha incluido momentos memorables, como la reciente residencia de cinco noches que Kravitz ofreció en Las Vegas. En una entrevista con PEOPLE, el músico habló sobre lo especial que fue presentarse en la ciudad del entretenimiento.

“Soy un estudiante de la música, de su historia y del espectáculo, y Las Vegas es legendaria”, afirmó. Aunque señaló que la ciudad ha cambiado con el tiempo, destacó la importancia histórica de formar parte de su circuito artístico: “Ser parte de eso y poder decir: ‘Oye, toqué en Vegas. Hice una residencia en Vegas’. Es genial”.