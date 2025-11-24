Entretenimiento

Lenny Kravitz afirma que una fan le arrancó cuatro rastas de la cabeza durante un concierto

Pese al susto que vivió en Australia, el artista reiteró su cariño por sus fans y confirmó que su gira “Blue Electric Light” seguirá sin cambios

Guardar
Lenny Kravitz se sinceró sobre
Lenny Kravitz se sinceró sobre el gran susto que le dio una fan en uno de sus conciertos. (Reuters)

Lenny Kravitz vivió un momento tan inesperado como doloroso durante su más reciente concierto en Brisbane, Australia, realizado el viernes 21 de noviembre como parte de su gira Blue Electric Light.

El músico de 61 años reveló, mediante un video compartido en sus historias de Instagram después del espectáculo, que una fan emocionada le arrancó varias rastas mientras interpretaba uno de sus temas emblemáticos.

“Brisbane, eso fue una locura. Eso fue una locura”, comenzó diciendo el cantante, aún sorprendido por lo ocurrido. Según relató, la situación tuvo lugar cuando salió al público durante la interpretación de “Let Love Rule”, uno de los momentos más íntimos y tradicionales de sus conciertos, en el que suele acercarse a sus seguidores para cantar entre ellos.

Fue en ese instante, explicó, cuando una joven lo tomó por sorpresa. “Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Saben qué tan fuerte se tiene que jalar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, nena”, contó.

Lenny Kravitz aseguró que una
Lenny Kravitz aseguró que una fan se abalanzó sobre él para arrancarle sus rastas. (Instagram/Lenny Kravitz)

El concierto de Brisbane se suma a una serie de presentaciones que el artista ha ofrecido en Australia y Nueva Zelanda en las últimas semanas, como parte de la promoción de su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, lanzado en 2024.

A pesar del sobresalto —y del dolor físico evidente—, el intérprete de “Fly Away” aseguró que el incidente no cambiará su dinámica con el público durante los conciertos. Para él, ese contacto directo es parte esencial de la experiencia, tanto para él como para sus seguidores.

“No voy a dejar de salir durante ‘Let Love Rule’, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos”, afirmó.

Lenny Kravitz afirmó que pese
Lenny Kravitz afirmó que pese al incidente, no dejará de convivir de cerca con sus fans. (Instagram/Lenny Kravitz)

Más temprano ese mismo día, Lenny Kravitz había compartido en Instagram lo revitalizante que estaba siendo esta parte de la gira.

“Llegar por primera vez a Nueva Zelanda y regresar a Australia después de tantos años le está dando a mi alma la energía más hermosa”, escribió en una publicación por separado. “Son increíbles. Gracias por compartir esto conmigo. ¡Sigamos adelante!”, añadió.

Después de Brisbane, el músico tiene programadas presentaciones en Melbourne este 25 de noviembre, además de Mildura y Adelaida, donde cerrará sus actividades de 2025. La gira Blue Electric Light se retomará en 2026, arrancando nuevamente el 14 de marzo con un concierto en la Ciudad de México.

Lenny Kravitz continuará con su
Lenny Kravitz continuará con su gira hasta 2026. (@lennykravitz)

La actual gira ha incluido momentos memorables, como la reciente residencia de cinco noches que Kravitz ofreció en Las Vegas. En una entrevista con PEOPLE, el músico habló sobre lo especial que fue presentarse en la ciudad del entretenimiento.

“Soy un estudiante de la música, de su historia y del espectáculo, y Las Vegas es legendaria”, afirmó. Aunque señaló que la ciudad ha cambiado con el tiempo, destacó la importancia histórica de formar parte de su circuito artístico: “Ser parte de eso y poder decir: ‘Oye, toqué en Vegas. Hice una residencia en Vegas’. Es genial”.

Temas Relacionados

Lenny Kravitzconciertoentretenimiento

Últimas Noticias

Matthew McConaughey reveló el insólito sueño húmedo que lo llevó a encontrar al amor de su vida, Camila Alves

El actor confesó que una visión onírica sobre la paternidad y la vida en solitario cambió su perspectiva

Matthew McConaughey reveló el insólito

Así se le ocurrió a Ryan Reynolds pedir a Gwyneth Paltrow grabar un comercial tras el escándalo de Astronomer

El actor reveló cómo su empresa creativa actuó en tiempo récord para ayudar a Astronomer a desviar la atención del escándalo protagonizado por su ex CEO

Así se le ocurrió a

Continúa la polémica tras el Miss Universo 2025: Miss Noruega denunció que el Top 10 fue seleccionado días antes de la final

Leonora Lysglimt-Rødland aseguró en sus redes sociales que la supuesta lista circuló entre participantes antes del evento final celebrado en Tailandia

Continúa la polémica tras el

Logan Henderson, de Big Time Rush, fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión en pleno concierto

El cantante de 36 años abandonó el escenario tras una caída en Polonia, y más tarde explicó lo que ocurrido a sus fans

Logan Henderson, de Big Time

Rebel Wilson habló sobre la demanda en su contra y el escándalo en el set de ‘The Deb’

La actriz afirmó que solo cumplió con su deber al reportar una queja de acoso, mientras Charlotte MacInnes niega categóricamente los hechos

Rebel Wilson habló sobre la
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV inicia

El papa León XIV inicia esta semana su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena