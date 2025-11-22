Brande Roderick, recordada actriz de Baywatch, causó furor por su look en el set de su nueva película ‘The Pony’

Brande Roderick

Brande Roderick, la icónica modelo y actriz que brilló en los años 2000, vuelve a captar la atención pública a sus 51 años tras compartir nuevas imágenes desde el set de su próxima película The Pony, donde demuestra que mantiene la espectacular figura con la que se hizo conocida como salvavidas en Baywatch y por su recordada aparición en la portada de Playboy en 2001.

Roderick, nacida en Novato, California, saltó a la fama en la exitosa serie televisiva de los años 90, donde interpretó a una guardavidas, consolidándose como una de las pin-ups más populares de su época gracias a su participación en Baywatch y posteriormente en Baywatch Nights. En 2001, su carrera tomó nuevo impulso cuando posó desnuda para la emblemática revista de Hugh Hefner, protagonizando una portada donde lució un bikini blanco y su característico cabello rubio suelto, lo que la posicionó como una de las figuras más destacadas de la marca.

La modelo posó desnuda para la revista Playboy de Hugh Hefner en 2001. (PlayBoy)

De estrella televisiva a actriz de cine

Tras su paso por la pantalla chica, Roderick incursionó en el cine. Uno de sus papeles más reconocidos llegó en 2004, cuando formó parte del elenco de la película Starsky & Hutch, protagonizada por Ben Stiller. Su presencia pública y profesional siguió creciendo durante esa década gracias a su participación en distintos proyectos, tanto en televisión como en largometrajes.

La ex integrante de Baywatch continúa activa en cine y televisión tras su recordada aparición en la portada de Playboy en 2001. (Everett/Shutterstock)

La actriz continúa activa en la industria del entretenimiento y esta semana compartió una serie de imágenes desde el set de su nueva película The Pony, un drama de acción centrado en la historia de dos hermanas corredoras que se trasladan a un pequeño pueblo y enfrentan la rivalidad y resistencia de competidores locales masculinos. Roderick interpreta a un personaje llamado Payton y también participa en la producción detrás de cámaras, desempeñando un rol clave en la realización del proyecto.

En una publicación reciente en Instagram, la actriz expresó su entusiasmo por la película: “¡Con esto terminamos @theponymovie! Estoy muy orgullosa de esta poderosa historia y del increíble equipo que está detrás. ¡Tengo muchas ganas de que la disfruten!”.

Imágenes que sorprendieron a sus seguidores

En las fotografías difundidas, la actriz aparece con un conjunto de mezclilla doble, compuesto por una camisa vaquera ajustada dentro de un pantalón acampanado con cinturón, complementado con tacones altos. Su look evocó el glamour de sus mejores años en Hollywood, donde era considerada un símbolo de belleza y carisma.

Brande Roderick compartió imágenes desde el set de la película The Pony donde interpreta a Payton y participa como parte del equipo de producción. (Instagram)

Los seguidores reaccionaron con sorpresa y admiración ante su apariencia actual, destacando que mantiene un físico muy similar al que mostraba en sus sesiones fotográficas y apariciones televisivas de hace más de dos décadas. La actriz también compartió una imagen donde aparece en topless, recordando su icónico estilo y reafirmando la vigencia de su figura en la cultura pop estadounidense.

Roderick sigue siendo recordada por su participación en Baywatch, serie en la que trabajó junto a figuras como Jason Momoa, Krista Allen, Alicia Rickter y Michael Bergin, quienes también formaron parte del elenco de sus distintas versiones televisivas. Su presencia en la producción marcó uno de los momentos más visibles de su carrera profesional.

La actriz mostró fotografías recientes mientras finalizaba el rodaje de The Pony un drama de acción sobre hermanas corredoras en un pequeño pueblo. (Instagram)

Vida personal y etapa actual

Brande Roderick asistió a Santa Rosa Junior College antes de iniciar su carrera artística. Durante sus primeros años de fama mantuvo una relación sentimental con Hugh Hefner, fundador de Playboy, entre 2000 y 2001, vínculo que coincidió con su aparición en la icónica portada de la revista. Posteriormente, estuvo relacionada con el ex jugador de la NFL Cade McNown, y en 2006 anunció su compromiso con Glenn Cadrez, también ex jugador de la liga profesional estadounidense, quien jugó 11 temporadas en equipos como los Denver Broncos, New York Jets y Kansas City Chiefs.

La pareja se casó en junio de 2007 y tuvieron dos hijos, aunque más adelante se separaron, concretando su divorcio en 2017. Desde entonces, Roderick ha mantenido una vida personal más reservada mientras continúa desarrollando proyectos en la industria cinematográfica y televisiva.

Brande Roderick trabajó junto a figuras como Jason Momoa y Krista Allen durante su paso por Baywatch y Baywatch Nights. (Everett/Shutterstock)

Hoy, más de 20 años después de consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la cultura del entretenimiento estadounidense, Brande Roderick vuelve a los titulares, gracias al estreno de The Pony y a la sorprendente vigencia de su presencia pública. Su regreso refuerza la imagen de una artista que ha logrado mantenerse activa y visible pese al paso del tiempo y a los cambios en Hollywood, conservando un estilo y una energía que siguen cautivando a sus seguidores alrededor del mundo.