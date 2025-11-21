Brendan Fraser habló sobre la cuarta película de La Momia: “He estado esperando esta llamada durante 20 años”

El trailer de los comienzos de La Momia (Soldier Boy)

Brendan Fraser, recordado mundialmente por su papel de Rick O’Connell en la franquicia de La Momia, ha reavivado la expectación de los fanáticos tras afirmar que la cuarta entrega de la saga “dará a los fans lo que quieren”. El actor, que recientemente ha recuperado notoriedad tras ganar un Óscar, reveló en entrevista con Associated Press su larga espera para retomar este proyecto. Fraser expresó que lleva “20 años esperando” la llamada que finalmente le permitiría participar en una cuarta película, remarcando su entusiasmo y compromiso con la saga que marcó su carrera.

El intérprete confesó que aunque está orgulloso de la tercera entrega–calificándola como “una buena película independiente”–, siempre tuvo en mente una versión diferente de la historia que, hasta ahora, no había podido realizar. “La que yo quería hacer nunca se hizo”, sostuvo Fraser. Al abordar el futuro de la franquicia, el actor fue enfático: “La que yo quería hacer está por llegar. Y he estado esperando esta llamada durante 20 años. A veces fue una señal clara, a veces una leve indicación. ¿Ahora? Es hora de darles a los fans lo que quieren“.

Brendan Fraser confirma su regreso en La Momia 4 y promete una película que cumplirá las expectativas de los fans de la saga (REUTERS/Yara Nardi)

Sus declaraciones han ilusionado a los seguidores de la saga, quienes durante años especularon sobre la posibilidad de una nueva entrega y se preguntaron si los protagonistas originales estarían dispuestos a regresar para un cuarto capítulo que honre el espíritu de las primeras películas.

Reunión del reparto original y estado de los actores principales

La reunión del elenco original de La Momia en la Fan Expo Denver 2025 reaviva la nostalgia y el interés por la franquicia

Uno de los acontecimientos que marcó el año para los admiradores de La Momia fue la reciente reunión de parte del elenco original en julio. El encuentro tuvo lugar durante la Fan Expo Denver 2025, coincidiendo con el 26º aniversario del estreno de la primera película en 1999. Brendan Fraser compartió escenario y recuerdo junto a Patricia Velásquez, quien encarnó a Anck-Su-Namun, John Hannah (Jonathan Carnahan) y Oded Fehr (Ardeth Bay). Las imágenes del reencuentro circuladas por la prensa contribuyeron a la ola de nostalgia entre los aficionados y renovaron la conversación en torno al futuro de la franquicia.

Sin embargo, la instantánea compartida en dicho evento dejó notar las ausencias de figuras clave. Rachel Weisz, quien interpretó a Evelyn Carnahan y es co-protagonista fundamental de las tres películas originales, no estuvo presente durante la reunión. Lo mismo ocurrió con Arnold Vosloo, el actor sudafricano encargado de dar vida a Imhotep, la momia titular. A pesar de la ausencia de Weisz en la Fan Expo, fuentes como Deadline y The Hollywood Reporter han reportado que la actriz mantiene conversaciones avanzadas para regresar en esta cuarta entrega, lo cual aumenta las expectativas sobre la reunión del elenco principal.

La posibilidad de volver a ver a Fraser y Weisz juntos en pantalla, encarnando nuevamente a Rick y Evelyn, representa un atractivo central para quienes crecieron con la saga, dado que su química y dinamismo fueron pilares narrativos de la franquicia en sus inicios. Por otra parte, aún no se han confirmado detalles específicos sobre el retorno de otros miembros del elenco original más allá de los mencionados, lo que deja abierta la puerta a sorpresas o nuevas incorporaciones en el reparto.

Detalles sobre la dirección y producción de la cuarta entrega

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de Radio Silence, liderarán la dirección de La Momia 4 con un enfoque renovado en el terror (Captura de video)

A la par de las noticias sobre el elenco, la producción de la cuarta película ha llamado la atención por el relevo en la dirección. Según sostienen medios especializados, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como el dúo Radio Silence, serán los responsables de dirigir el proyecto. Estos cineastas han adquirido relevancia en los últimos años por su trabajo en el género del terror, especialmente por la dirección de títulos como Ready or Not, las nuevas versiones de Scream y Abigail. Su elección sugiere que la cuarta entrega de La Momia podría explorar nuevos matices dentro de la aventura, recurriendo a tonos y recursos propios del terror moderno.

La implicación de Bettinelli-Olpin y Gillett permite anticipar una visión renovada para la franquicia, que podría mezclar la acción clásica y el humor característico de las entregas originales, con elementos de suspenso y horror más pronunciados. Por el momento, la productora no ha brindado información sobre un posible reinicio, secuela directa o spin-off vinculado a los eventos previos, lo que alimenta tanto el interés del público como las especulaciones en las redes sociales y los medios de comunicación especializados.

Información pendiente sobre el argumento y fecha de estreno

La ausencia de detalles sobre la trama y la fecha de estreno de La Momia 4 mantiene en vilo a los fanáticos de la franquicia

Hasta el momento no se han revelado detalles acerca de la trama que abordará la cuarta entrega ni tampoco se ha emitido un comunicado oficial con la fecha de estreno prevista para la película. El hermetismo en torno al argumento ha sido una constante en el proyecto, alimentando la curiosidad y las teorías entre los fanáticos. El propio Fraser, en sus declaraciones, no ahonda en detalles sobre la posible ambientación o el desarrollo que tendrá la historia, limitándose a asegurar que la nueva cinta responderá a las expectativas del público fiel a la saga.

La ausencia de información sobre la fecha de estreno máxima la incertidumbre pero también eleva la expectativa, considerando que el proceso de producción y preproducción de una franquicia de esta magnitud implica desafíos logísticos y creativos significativos. Hasta nuevo aviso, los seguidores deberán conformarse con las pistas brindadas por el elenco y la información de fuentes cercanas a la producción, aguardando el anuncio oficial que confirme el esperado retorno de La Momia a la gran pantalla.