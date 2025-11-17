Ray J contrademanda a Kim Kardashian y Kris Jenner por violar un supuesto acuerdo extrajudicial de 6 millones de dólares

Ray J contrademandó a Kris Jenner y Kim Kardashian, tras la primera demanda por difamación. (Créditos: REUTERS. Instagram/Ray J)

El conflicto legal entre Ray J y la familia Kardashian-Jenner sumó un nuevo capítulo el 13 de noviembre, cuando el cantante —cuyo nombre real es William Ray Norwood Jr.— presentó una respuesta formal y una demanda cruzada en el proceso por difamación iniciado por Kim Kardashian y Kris Jenner.

En su presentación, el artista niega la totalidad de las acusaciones en su contra y sostiene que la querella constituye “una maniobra de relaciones públicas” repleta de “falsedades maliciosas sobre Norwood” que, a su juicio, no busca reparar un daño reputacional, sino que obedece a fines de “publicidad, poder y castigo”.

El rapero de 44 años, acusa a la socialité de 45 años y a su madre de 70 años, de incumplimiento de contrato al presuntamente violar disposiciones de un acuerdo de conciliación firmado en 2023 por seis millones de dólares.

Dicho acuerdo se habría alcanzado tras una disputa previa relacionada con el célebre video íntimo grabado en 2003 y difundido en 2007 por la productora Vivid Entertainment, la cual desde hace dos décadas ha acompañado la narrativa pública de ambas partes.

Ray J demandó a Kim Kardashian y Kris Jenner por violar un acuerdo sobre el video íntimo. (Instagram)

Por si fuera poco, Ray J afirma que Kim Kardashian y Kris Jenner emprendieron esta nueva acción judicial “para alimentar su insaciable sed de atención, obtener apoyo para sus diversas empresas de medios y marketing, y exigir represalias”, y sostiene que la molestia de ambas se debe a que “Norwood ya no quiere seguirles el juego con su cuento inverosímil”.

Por ello, además de solicitar que la demanda en su contra sea desestimada, reclama un millón de dólares en daños, más intereses, honorarios legales y cualquier otra solución que el tribunal considere pertinente.

La información, revelada inicialmente por TMZ, indica que Ray J sostiene que la grabación del video íntimo fue consensuada y que, hacia 2006, ambas partes discutieron la posibilidad de hacerlo público.

De acuerdo con la demanda cruzada, Kim habría insistido en que Kris supervisara la distribución del material. El documento señala también que los tres —Ray J, Kardashian y Jenner— firmaron acuerdos de licencia con Vivid Entertainment antes de la difusión oficial en 2007.

De acuerdo con Ray J, Kim Kardashian y Kris Jenner estaban de acuerdo con la distribución del video. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Uno de los puntos centrales de la demanda se refiere a la acusación de que “Kardashian, Jenner y Vivid acordaron que Kardashian presentaría una demanda falsa.” alegando que ella no había consentido la distribución, con el fin de generar expectación previa al lanzamiento.

Ray J sostiene asimismo que Kim Kardashian y Kris Jenner filtraron a TMZ información de un falso acuerdo de cinco millones de dólares con la productora. En su planteamiento, afirma que durante veinte años Kardashian habría aprovechado cada oportunidad para reforzar una “narrativa falsa de ‘víctima’” en torno al video.

El músico también señala que, en 2022, la familia habría “creado una nueva polémica sobre un falso vídeo sexual.” para promocionar el estreno de su serie en Hulu, The Kardashians.

La demanda cruzada indica que en el programa se afirmó que el rapero entregó un supuesto material adicional a un ex representante y que habría agredido sexualmente a la socialité mientras dormía, afirmaciones que él rechaza.

Ray-J negó que abusó de Kim Kardashian mientras dormía. (Foto: Twitter/@thekardash-mns)

El documento añade que Kim, Kris, Kendall Jenner y Ye habrían manifestado que Ray J trató de extorsionarlos con un computador portátil que contendría otro video inédito.

Según la presentación judicial, Ray J contactó a Kim Kardashian por Instagram en abril de 2022 para confrontarla por lo dicho en el programa, y ella le habría pedido colaborar con “otra historia falsa más” para mostrar que ambos trabajaban con Vivid en la eliminación del video de internet, propuesta que él asegura haber rechazado.

Tras ese conflicto, las partes alcanzaron un acuerdo en abril de 2023. El músico sostiene que, además del pago, las demandantes se comprometieron a que no habría “mención adicional o referencia pública” al video en la serie, bajo pena de un millón de dólares por cada infracción.

Las presuntas violaciones habrían ocurrido cuando, en la tercera temporada de The Kardashians, estrenada en mayo de 2023, se hicieron nuevas referencias al tema. Ray J afirma que Kardashian y Kris Jenner intentaron modificar el acuerdo para eximirse de responsabilidad por declaraciones ya grabadas pero emitidas posteriormente, propuesta que él rechazó.

Kim Kardashian en el teaser de la temporada 7 de The Kardashians (Créditos: Hulu)

En octubre, ambas lo demandaron por difamación debido a comentarios que realizó en TMZ y Twitch, comparando su conducta con casos que involucraron a Sean “Diddy” Combs. El músico alega que desconocía que su comentario en Twitch estaba siendo transmitido en vivo y califica sus declaraciones en TMZ como un simple “aside”.

El abogado Alex Spiro, representante de Kardashian y Jenner, respondió a la demanda cruzada calificándola como un intento fallido de distraer la atención del proceso en curso. Según expresó, “Ray J también perderá este caso tan frívolo”.