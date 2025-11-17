Bella Hadid compartió más detalles sobre su “ansiedad médica” en medio de su lucha contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid compartió las dificultades en su salud mental que ha tenido que enfrentar por el Lyme. (REUTERS/Brendan McDermid)

Bella Hadid habló públicamente sobre su batalla contra la enfermedad de Lyme, una afección crónica que ha marcado gran parte de su vida adulta.

La supermodelo, de 28 años, utilizó sus historias de Instagram el viernes para compartir reflexiones, publicaciones de otras creadoras y fotografías íntimas que muestran la dimensión médica y emocional de su experiencia.

Entre el material compartido destacó una cita que decía: “Cuando tu enfermedad crónica es crónica y alguien dice ‘siempre tienes algo’, como… sí… se podría decir que la enfermedad es… crónica”.

La frase, también difundida desde la cuenta @chronicillnesshumor, apunta directamente al estigma y la incomprensión que suelen acompañar a quienes padecen condiciones de salud prolongadas o invisibles.

Bella Hadid se expresó sobre el estigma de vivir con LYME. (Instagram/Bella Hadid )

Hadid añadió además la publicación de la influencer Alexandra Wildeson titulada “La dualidad de la vida con una enfermedad crónica”, sobre la cual escribió: “¡La ansiedad médica es tan real!”, etiquetando a la autora.

Estas publicaciones llegan semanas después de que la modelo fuera fotografiada aparentemente con dificultades durante el desfile de Victoria’s Secret del mes pasado, donde cargó unas alas de más de 22 kilos.

Bella Hadid recibió su diagnóstico en 2013, y desde entonces ha compartido en varias ocasiones imágenes que ilustran su lucha contra los síntomas.

En septiembre, la creadora de la marca de fragancias Orebella publicó fotos alarmantes desde una cama de hospital. En ellas aparecía conectada a una vía intravenosa, con el rostro enrojecido, cubriéndose la boca y la frente, visiblemente afectada.

Bella Hadid compartió en el pasado cvómo enfrentaba su enfermedad. (Instagram: @yolanda.hadid)

También mostró imágenes con un pijama de Pikachu, una cena tardía de pizza dentro del hospital y una instantánea donde se la ve en la esquina de un ascensor sosteniendo una bebida, acompañada del mensaje: “Siento mucho desaparecer siempre. Os quiero mucho”.

El apoyo familiar ha sido constante. Su madre, Yolanda Hadid, comentó en una de las publicaciones: “Guerrera contra la enfermedad de Lyme”. Su hermana Gigi añadió: “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”.

Yolanda también compartió sus propias fotos desde el hospital, abrazando a Bella mientras permanecía conectada a diversos dispositivos médicos y mostrando el entorno clínico en el que su hija continúa tratándose.

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha abierto el núcleo más profundo de la desesperanza dentro de mí”, escribió.

La madre de Bella Hadid compartió la difícil situación que la modelo atravesó. (Instagram/Yolanda Hadid)

En otro mensaje añadió: “La discapacidad invisible de la enfermedad de Lyme neurológica crónica es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé.”

También destacó la “valentía” de Bella frente a los desafíos diarios, afirmando que su hija había “aprendido a existir dentro de la cárcel de [su] propio cerebro paralizado”. Cerró su reflexión diciendo que Bella es una “superviviente” que seguirá “luchando por días mejores” pese a los “innumerables contratiempos”.

La relación de la familia Hadid con la enfermedad de Lyme no es reciente. En 2015, durante un discurso en la Alianza Global contra la Enfermedad de Lyme, Yolanda reveló que tanto Bella como Anwar Hadid habían sido diagnosticados previamente.

Bella Hadid ha sobrellevado la enfermedad desde 2013. (Instagram: @yolanda.hadid)

En aquella ocasión declaró: “Este premio es para Anwar y Bella. Esta es mi muestra y mi promesa de que no permitiré que vivas una vida de dolor y sufrimiento.”

Las recientes publicaciones de Bella vuelven a poner sobre la mesa la conversación sobre las enfermedades crónicas e invisibles, un tema que afecta a millones de personas y que con frecuencia se enfrenta a escepticismo.