“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más

En la turbulenta Corea de los años 70, Kitae vive una peligrosa doble vida. (Disney Plus)

Disney+ reveló nuevas imágenes oficiales y el primer teaser de “Made in Korea”, el esperado thriller criminal protagonizado por Hyun Bin, quien vuelve a los k-dramas cinco años después del fenómeno Crash Landing on You.

El adelanto llega acompañado de la confirmación de su fecha de estreno, detalles sobre su historia, su elenco estelar y la noticia de que la ficción contará con una segunda temporada.

Made in Korea está ambientada en la turbulenta Corea de los años setenta y sigue a Baek Kitae, un agente del KCIA que lleva una peligrosa doble vida como contrabandista. Hábil y ambicioso, Kitae utiliza sus operaciones ilícitas para ascender dentro de la agencia, acumular riqueza y proteger a su hermano menor.

Sin embargo, su ascenso se ve amenazado cuando entra en conflicto con Jang Geonyoung, un fiscal implacable e incorruptible que está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de detenerlo.

Disney+ presentó nuevas imágenes oficiales de “Made in Korea”, ambientada en la convulsa Corea de los años 70.(Créditos: Disney Plus)

La plataforma describe la serie como un “thriller criminal vertiginoso” que desemboca en un acontecimiento histórico que cambia para siempre el destino de ambos hombres.

Otros temas en el relato son la supervivencia, la ambición y el costo del poder en un país marcado por la inestabilidad política.

Dirigida por Woo Min-ho (The Man Standing Next, Inside Men, Harbin), esta es la primera incursión en una producción exclusiva de streaming tanto para él como para Hyun Bin y Jung Woo-sung

El regreso de Hyun Bin y un elenco de primer nivel

Made in Korea es una de las apuestas internacionales más fuertes de Disney+ para 2025. Una figura clave es la participación de Hyun Bin, quien es reconocido como uno de los actores más influyentes del entretenimiento coreano durante dos décadas.

Hyun Bin regresa al thriller noir, un género que vuelve a explorar con un personaje lleno de ambigüedades. (Créditos: Disney Plus)

En su portafolio se cuentan los k-dramas Mi adorable Sam Soon (2005), Secret Garden (2010-2011), Memorias de la Alhambra y la aclamada serie romántica Crash Landing On You.

A la par, Hyun-bin tiene experiencia en historias de acción y espionaje ya que fue protagonista de las taquilleras Confidential Assignment y The Swindlers.

En Made in Korea, Hyun Bin interpreta a Baek Kitae, una de las figuras más moralmente complejas de su carrera reciente.

A su lado, el prestigioso actor Jung Woo-sung da vida al fiscal Jang Geonyoung. La trayectoria de este intérprete de 52 años abarca clásicos como Beat (1997), A Moment to Remember (2004) o la superproducción The Good, the Bad, the Weird (2008). Es especialmente conocido por sus roles en el cine de acción y thrillers políticos. En 2019 ganó el Baeksang y el Blue Dragon Film Award a Mejor Actor por Innocent Witness.

Jung Woo-sung, ganador de múltiples premios, suma un nuevo rol desafiante en el universo de los dramas de época. (Créditos: Disney Plus)

El reparto principal se completa con Woo Do-hwan, conocido por Bloodhounds y El rey, eterno monarca, quien interpreta a Baek Kihyun, el hermano menor de Kitae y pieza fundamental en la doble vida del protagonista.

El tráiler presentado en la convención Disney+ Original Preview 2025 de este jueves 14 de noviembre en Hong Kong también muestra a otros personajes en la producción. Participan Seo Eun-soo, Jung Sung-il (La gloria), Won Ji-an (El juego del calamar 2), entre otros talentos surcoreanos.

Woo Do-hwan interpreta a un joven atrapado en el conflicto moral de su hermano mayor, Baek Kitae. (Créditos: Disney Plus)

¿Cuándo se estrenará ‘Made in Korea’?

Made in Korea llegará a Disney+ el 24 de diciembre de 2025, iniciando con un estreno doble de sus dos primeros episodios.

El calendario seguirá así:

Episodios 1 y 2: 24 de diciembre

Episodios 3 y 4: 31 de diciembre

Episodio 5: 7 de enero de 2026

Final de temporada: 14 de enero de 2026

En el evento de Disney se confirmó además que se le ha dado luz verde a una segunda temporada de este k-drama noir incluso antes de su estreno.

La próxima entrega ya está en producción y se espera que se estrene en la segunda mitad de 2026.