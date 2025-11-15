El día que The Beatles convirtieron un peine y papel higiénico en el sonido más original de “Lovely Rita”

Lovely Rita - The Beatles

La historia de The Beatles está marcada por una constante inquietud creativa que los llevó a desafiar las convenciones musicales de su tiempo. Desde sus inicios en los escenarios de Liverpool, el cuarteto compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr impulsó una reinvención constante en cada uno de sus álbumes.

Experimentaron con géneros, arreglos y técnicas de grabación, transformando para siempre el rumbo de la música popular. Pero dentro de ese afán por explorar nuevos caminos, destaca un episodio tan insólito como revelador: el uso de un instrumento inventado por la propia banda, que se convirtió en el sonido más peculiar en la discografía beatle.

Un objeto cotidiano convertido en música

La canción “Lovely Rita”, incluida en el emblemático Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de 1967, guarda una anécdota curiosa que suele pasar inadvertida frente a la majestuosidad conceptual del disco. Más allá de las famosas melodías y voces en armonía, lo que sorprendió a propios y extraños fue la incorporación de un insólito “instrumento” elaborado con objetos del día a día.

“No se trató de un instrumento propiamente dicho, sino de un invento ideado por ellos mismos: un peine combinado con un rollo de papel higiénico, que produce los peculiares sonidos que caracterizan la canción y el efecto especial de las voces”, señala IndieHoy.

El recurso, tan sencillo como novedoso, fue ejecutado de manera conjunta por los cuatro miembros de la banda. El resultado es parte fundamental del ambiente lúdico y onírico de la canción, que narra la historia de una oficial de tráfico, y se destaca por aportar “una sonoridad única que terminó siendo una de las más distintivas de esta pieza”.

Los caminos de la experimentación sonora

La inclusión de un peine y papel higiénico como instrumento musical no es un simple gesto humorístico, sino la consecuencia lógica de la evolución artística que The Beatles venían forjando. “A lo largo de su carrera, The Beatles experimentaron con diferentes técnicas de grabación, géneros musicales, métodos compositivos y también con diversos instrumentos”, afirman los especialistas consultados.

Discos como Revolver y, especialmente, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band marcaron el viraje definitivo hacia la vanguardia, tanto en lo conceptual como en lo sonoro.

La experimentación sonora marcó la identidad del legendario Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (foto: AP/Archivo)

El propio George Harrison ya había abierto el espectro sonoro del grupo con la incorporación del sitar, a raíz de su interés por la cultura hindú. Más tarde, la banda sumó orquestas de cuerdas, instrumentos poco habituales en el rock y efectos electrónicos que expandieron el universo que proponían sus canciones. Cada nuevo disco era una declaración de intenciones y la búsqueda de un sonido que rompiera con el molde.

En palabras de la nota consultada, “la banda de Liverpool redefinió los límites de la música popular y del rock en particular al explorar múltiples sonoridades”. Esta voluntad de romper las reglas explica por qué en medio de sofisticadas sesiones en Abbey Road, The Beatles no dudaron en sumar recursos poco ortodoxos como una orquesta de juguetes, un sintetizador, o este curioso invento casero hecho a partir de un peine y papel higiénico.

Un legado de innovación que trasciende el tiempo

El “instrumento” improvisado en “Lovely Rita” puede parecer una excentricidad, pero resume uno de los aspectos centrales de la leyenda beatle: la capacidad para transformar lo cotidiano en arte. El sonido “de peine y papel”, aunque no tiene nombre, es esencial para la atmósfera juguetona y experimental de la canción. Tal como destaca el texto: “aunque el resto de los instrumentos responden a la formación clásica del grupo y la estructura del tema se enmarca en las formas tradicionales de la canción pop, el detalle del peine con papel aporta una sonoridad única”.

Lo que para otros artistas habría sido un simple objeto descartable, para The Beatles se convirtió en un “instrumento” tan válido como cualquier guitarra, bajo o batería. Con esta actitud, la banda no solo impulsó una innovación musical y conceptual, sino que demostró que el límite entre lo común y lo creativo es tan difuso como las fronteras del arte. Sgt. Pepper’s sigue siendo un faro de experimentación, y “Lovely Rita” un recordatorio perfecto del valor de atreverse a lo desconocido, incluso desde lo más simple.