Leonardo DiCaprio reveló cuál es su película favorita de Christopher Nolan y no es “El origen”

La segunda entrega de la trilogía de Batman que dirige Nolan ha dejado una huella significativa tanto en el público como en la crítica

Leonardo DiCaprio ha causado revuelo al revelar, en una reciente entrevista, cuál es su película favorita dentro de la filmografía de Christopher Nolan.

A pesar de haber protagonizado uno de los títulos más celebrados del director británico, como es El origen, el actor estadounidense sorprendió al elegir una obra distinta, subrayando así el alcance e influencia de Nolan dentro de la industria cinematográfica contemporánea.

Leonardo DiCaprio elige 'El caballero de la noche' como su película favorita de Christopher Nolan, destacando su impacto en el cine de superhéroes (REUTERS/Katie Collins/File Photo)

DiCaprio opta por “El caballero de la noche”

Durante una conversación con Collider, DiCaprio confesó que su película preferida de Nolan no es El origen, a pesar de haber tenido un papel protagónico en ella, sino El caballero de la noche.

'El caballero de la noche' figura entre las diez películas mejor calificadas en IMDb y es la más popular de la filmografía de Nolan (HBO Max)

Esta selección resulta llamativa porque reconoce la importancia de una obra en la que él no participó, siendo que destacó la profundidad, atmósfera y relevancia de este filme dentro del género de superhéroes y del cine en general.

El caballero de la noche se sitúa entre las diez películas mejor calificadas en el ranking global de IMDb, y suele figurar como el título más popular de la filmografía del realizador, consolidando el impacto de su enfoque en la narrativa de superhéroes.

El legado de Heath Ledger y una visión transformadora

La actuación de Heath Ledger como el Guasón en 'El caballero de la noche' se consolida como un referente en la historia del cine contemporáneo

Uno de los elementos centrales que DiCaprio y otros colegas señalan es la actuación de Heath Ledger como el Guasón. La interpretación de Ledger marcó no solo el último gran papel del actor australiano, sino también un referente para el cine de superhéroes por la complejidad y matices que aportó al personaje. De hecho, la película recibió dos premios Oscar: uno a Mejor actor de reparto para Ledger, y otro a Mejor edición de sonido, elevando el reconocimiento de la crítica a una película que trasciende el simple entretenimiento.

La visión de Nolan apostó por alejarse de las convenciones más superficiales del cómic para dar lugar a una narrativa cinematográfica con profundidad dramática y personajes cargados de dilemas humanos y políticos. Esta apuesta rediseñó la forma en la que Hollywood aborda las adaptaciones de superhéroes, consolidando la figura de Batman como un ícono contemporáneo de gran densidad simbólica.

Opiniones compartidas y repercusión en la industria

Las preferencias de DiCaprio no son un caso aislado. Durante la mencionada entrevista, Benicio del Toro coincidió en su admiración por El caballero de la noche, reafirmando que la película ha calado hondo tanto en colegas de profesión como en críticos especializados. El consenso dentro de la industria destaca la capacidad de Nolan para transformar la mirada sobre los superhéroes y dignificar el género con propuestas ambiciosas tanto en lo visual como en lo narrativo.

Benicio del Toro y otros colegas de Hollywood coinciden con DiCaprio en la admiración por la obra de Nolan y su influencia en la industria (YouTube: New Heights)

Esta resonancia dentro y fuera de la pantalla pone en evidencia la trascendencia de la obra de Nolan, que ha logrado captar la atención de nombres influyentes y ha servido de inspiración para nuevas generaciones de cineastas.

La trilogía, un experimento narrativo único

Según explicó Christopher Nolan en entrevistas referenciadas por Indie Hoy, la trilogía de Batman se concibió como un experimento narrativo en el que cada película tenía un estilo y un enfoque únicos. La primera entrega presentó el origen del héroe, la segunda se apoyó en el drama criminal con claras influencias de la película Heat, mientras que la tercera aspiró a la épica y el cine catástrofe, tomando como inspiración títulos como Infierno en la torre y Doctor Zhivago.

La película 'El caballero de la noche' recibió dos premios Oscar, incluido el de Mejor actor de reparto para Heath Ledger

Nolan insistió en evitar que las secuelas simplemente continuaran el éxito de la anterior. Puso especial empeño en dotar a cada cinta de una identidad propia y en cruzar géneros, lo que permitió que las historias de Batman evolucionaran hacia horizontes insospechados dentro del mainstream estadounidense.

La huella de Nolan perdura

El legado de Christopher Nolan inspira a nuevas generaciones de cineastas y redefine el género de superhéroes en la pantalla grande (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El reconocimiento que El caballero de la noche recibe por parte de figuras como Leonardo DiCaprio y otros actores no solo reafirma su estatus en el panteón del cine moderno, sino que demuestra cómo el talento y la visión de un director pueden transformar por completo un género. Gracias a su narrativa audaz, personajes complejos e influencia en la industria, la trilogía de Nolan marca un antes y un después en la historia de los superhéroes en la pantalla grande, consolidando un legado que sigue inspirando y desafiando los límites de la creatividad.