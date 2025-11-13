A casi 5 años de su muerte, Chadwick Boseman será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Chadwick Boseman recibe una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento a su legado en el cine (REUTERS/Monica Almeida)

Cinco años después de su fallecimiento, Chadwick Boseman recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El homenaje, a quien vistió en el universo Marvel al superhéroe “Pantera Negra”, remarca la trascendencia de su recorrido profesional, reunirá familiares, colegas y referentes de la industria en una ceremonia que pone de relieve la huella que el actor dejó en la historia del cine contemporáneo.

La ceremonia: homenaje a un símbolo en Hollywood

El acto se celebrará el jueves 20 de noviembre en el 6904 de Hollywood Boulevard, lugar emblemático para el cine mundial. Simone Ledward-Boseman, viuda de Chadwick Boseman, será la encargada de recibir el reconocimiento en nombre del actor.

Entre los invitados confirmados se encuentran figuras influyentes como Ryan Coogler, director de Black Panther, y Viola Davis, quien compartió pantalla con Boseman en Ma Rainey’s Black Bottom, según informó People.

De Jackie Robinson a Black Panther: la trayectoria de Chadwick Boseman que ahora se inmortaliza en Hollywood Boulevard

La entrega de la estrella está organizada por la Cámara de Comercio de Hollywood y será transmitida en directo, lo que permitirá que admiradores de todo el mundo puedan seguir el evento.

Ana Martinez, productora del Paseo de la Fama, expresó en Us Weekly el sentir del homenaje: “La Cámara de Comercio de Hollywood se siente profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus poderosas actuaciones y su impacto duradero, tanto dentro como fuera de la pantalla, continúan inspirando a generaciones en todo el mundo”.

Trayectoria y personajes históricos

Chadwick Boseman deja una filmografía vinculada a la representación de figuras clave de la historia afroamericana.

Inició su recorrido profesional en televisión, pero la proyección internacional llegó en 2013 al encarnar a Jackie Robinson en la película 42, el primer jugador negro en las Grandes Ligas de Béisbol. Posteriormente, asumió el reto de interpretar a James Brown en Get On Up (2014) y a Thurgood Marshall en Marshall (2017), primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood destaca la influencia duradera de Chadwick Boseman dentro y fuera de la pantalla (REUTERS/Daniel Cole)

La consagración definitiva de Boseman llegó con el papel de T’Challa en Black Panther, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El propio actor explicó ante Us Weekly que eligió el personaje no solo por la espectacularidad, sino por el costado humano y vulnerable que podía transmitir.

La interpretación conectó especialmente con el público y lo convirtió en un referente para nuevas generaciones, consolidándolo como un actor capaz de transformar desafíos en oportunidades para el arte.

Vida personal, lucha y reconocimiento internacional

Boseman murió en agosto de 2020, a los 43 años, luego de transitar un cáncer de colon que mantuvo en reserva desde su diagnóstico en 2016.

El papel de T’Challa en Black Panther consagra a Chadwick Boseman como referente del Universo Cinematográfico de Marvel y símbolo de inspiración (REUTERS/Peter Nicholls)

Su publicista recordó a Us Weekly que, pese al avance de la enfermedad y las exigencias del tratamiento, el actor se mantuvo activo y participó en proyectos centrales de su carrera. Durante esos años filmó películas, en medio de intervenciones quirúrgicas y sesiones de quimioterapia.

El papel de T’Challa en Black Panther fue señalado como “el honor de su carrera” por su representante. La entrega, incluso en los momentos más difíciles, quedó reflejada en la reacción de sus colegas y seguidores.

Su esposa, Simone Ledward-Boseman, también estuvo a cargo de recibir varios premios que el actor obtuvo de manera póstuma, entre ellos el Globo de Oro, el Critics Choice y el galardón del Sindicato de Actores (SAG).

El reconocimiento de sus pares

La noticia de la estrella llega acompañada del testimonio de colegas que compartieron experiencias con Boseman en los sets de rodaje.

El impacto de Chadwick Boseman en la historia afroamericana se refleja en sus interpretaciones de Jackie Robinson, James Brown y Thurgood Marshall (REUTERS/Danny Moloshok)

Viola Davis recordó en People el impacto personal de su muerte, pero destacó su visión sobre la vida del actor. “No puedo ver su vida como trágica en absoluto… vivía en el momento, exprimiendo cada gota de vida. Lo que me hace pensar es que no es la cantidad, sino la calidad”, reflexionó la actriz.

El entorno profesional de Boseman destaca que su integridad y compromiso guiaron tanto su carrera como su vida personal. Esa convicción y dedicación han sido reconocidas por la industria y por el público, confirmando su lugar como una de las figuras sobresalientes del cine en los últimos años.

Una estrella que trasciende la pantalla

La colocación de la estrella en el Paseo de la Fama no solo marca un hito en la carrera de Chadwick Boseman, sino que confirma la influencia que su trabajo ejerció dentro y fuera del cine. Su historia, marcada por actuaciones intensas y decisiones profesionales coherentes, deja una referencia para quienes buscan en el arte una forma de transformar realidades.

A través de este homenaje, Hollywood vuelve a poner en relieve a un actor cuya entrega y ética siguen presentes para colegas, crítica y público. Una estrella en la vereda, para un nombre que permanece en la memoria colectiva.