Suzanne Rogers, actriz de “Days of Our Lives”, brindó un actualización sobre su diagnóstico cáncer

La actriz de 82 años reveló cómo cambió su perspectiva de vida luego de enfrentar una enfermedad que la obligó a pausar su carrera

Suzanne Rogers comparte cómo el cáncer de colon transformó su visión de la vida después de entrar en remisión tras meses de tratamiento (NBC)

Suzanne Rogers, reconocida por su extensa trayectoria como Maggie Horton en la telenovela Days of Our Lives, confirmó que se encuentra en remisión tras haber sido diagnosticada a principios de año con cáncer de colon en estadio 2.

La actriz de 82 años habló sobre su salud durante la celebración por el 60° aniversario de la serie, en un encuentro con People, donde ofreció detalles sobre el proceso y las repercusiones del diagnóstico en su vida personal y profesional.

Me siento mucho mejor. Tuve un verano difícil. Me extirparon el cáncer, recibí radioterapia, fue duro. Pero no perdí el cabello. Supongo que lo detectamos temprano”, dijo Rogers a la revista.

Relató que el tratamiento incluyó quimioterapia oral y radiación, pero aclaró que los efectos secundarios fueron controlados y que no sufrió la caída de cabello.

“Estaba en estadio dos y fue un tipo de quimioterapia que me administraron en pastillas junto con la radioterapia, y no me afectó en ese sentido, lo cual fue bueno”, explicó, y confirmó que actualmente está “en remisión”.

El diagnóstico llegó en el verano de 2024, tras una serie de síntomas y la decisión de seguir su intuición y consultar al médico. “Sentía que algo no estaba bien con mi cuerpo”, relató a TV Insider en una entrevista publicada el 30 de octubre.

La artista revela que el apoyo de su familia y su sacerdote fue fundamental en su recuperación durante el proceso oncológico (Instagram/@dayspeacock)

Aunque Rogers había realizado una colonoscopía poco antes, su médico solicitó nuevos estudios, incluyendo una segunda colonoscopía, un PET scan, una resonancia magnética y una biopsia. El resultado confirmó el cáncer de colon en estadio 2.

“[Mi doctor] me dijo: ‘Tienes cáncer y debes iniciar el tratamiento’. Fue un shock. Creo que permanecí en estado de shock durante varios días porque suelo cuidarme bastante. Me dijo: ‘Lo bueno es que lo detectaste a tiempo’”, recordó la actriz.

Tras finalizar las grabaciones de su último episodio antes del tratamiento el 13 de junio, Suzanne Rogers inició un régimen de seis semanas de quimioterapia y radiación.

“Era radiación todos los días y quimioterapia todos los días durante seis semanas, y fue duro”, señaló al citado portal.

Y agregó: “Era difícil saber que debía hacerlo cinco días a la semana y luego descansaba sábado y domingo. Disfrutaba mucho los fines de semana porque no tenía que ir al médico. Ya estaba cansada de ver médicos”.

El proceso de recuperación requirió un periodo de reposo, durante el que lidió principalmente con la fatiga.

Rogers retomará su papel como Maggie Horton en "Days of Our Lives" tras superar la etapa más desafiante de su enfermedad (NBC)

“Lo más complicado fue el cansancio porque no es usual en mí. Siempre tengo mucha energía, así que me afectó mucho pensar: ‘¿Recuperaré mi energía?’”, afirmó. La actriz informó que actualmente ha recuperado aproximadamente el 70% de su energía.

El diagnóstico también impactó la perspectiva de Rogers respecto a las preocupaciones cotidianas.

“Ya no me preocupo por las cosas pequeñas. No vale la pena. Estaba apurada para venir aquí y pensé: ‘Espera un minuto. No tienes a dónde ir realmente’”, compartió con People.

Explicó que durante este periodo de dificultad, recibió el apoyo tanto de su familia como de su sacerdote.

“El día antes de comenzar la quimioterapia y la radiación, hablé con mi sacerdote. Le dije: ‘¿Puedo comentarte algo? Comienzo la quimioterapia y la radiación mañana’. Me llevó a la iglesia, arriba al altar, y me realizó una unción con aceites y una oración. Sentí que eso me ayudó a superar el proceso”, sostuvo.

Inicialmente, Suzanne Rogers optó por mantener su diagnóstico en reserva, apoyándose principalmente en los actores Paul Telfer y Linsey Godfrey.

El diagnóstico precoz permitió a la actriz comenzar con rapidez el tratamiento, lo que favoreció una recuperación positiva en pocos meses (NBC)

Solo después de que Godfrey recibiera permiso para informar al resto del elenco, Rogers recibió múltiples muestras de apoyo del equipo de Days of Our Lives.

Su familia también estuvo a su lado, en especial su hermana, quien llegó a alertarla sobre rumores de una posible jubilación y salida de la serie.

“Mi hermana, que me llama dos o tres veces al día, me dijo que había cosas en Facebook asegurando que me había retirado y dejado la serie, y nada de eso es cierto. No quiero que nadie se preocupe, pero quiero que sepan lo que está pasando”, declaró la artista.

Gracias al calendario de grabaciones de la telenovela, que produce episodios con meses de anticipación, la ausencia de Maggie Horton recién será visible para la audiencia en abril de 2026.

Rogers planea regresar al set la próxima semana y aseguró que continuará compartiendo su experiencia para promover la importancia de la detección temprana.

