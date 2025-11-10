Así luce hoy Macaulay Culkin, a 35 años del estreno de “Mi pobre angelito”

'Mi pobre angelito', estrenada en 1990, consolidó a Macaulay Culkin como ícono navideño (foto: 20th Century Fox)

A más de tres décadas del estreno de “Mi pobre angelito”, la figura de Macaulay Culkin sigue presente en la cultura popular, aunque el actor ha optado por mantener un bajo perfil mediático. Su aspecto actual refleja una madurez tranquila, alejada del personaje infantil que lo catapultó a la fama.

En los últimos años, el actor reapareció en eventos públicos y ocasiones puntuales, generando comentarios sobre su transformación física y personal.

Cómo luce hoy Macaulay Culkin

En diciembre de 2023, Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, acto en el que se mostró sonriente y relajado, acompañado por su familia y antiguos compañeros de reparto. Fotografías recientes muestran al actor con barba, cabello claro y una imagen informal, en contraste con la estilización y vulnerabilidad infantil por la que fue conocido en los años 90.

Atrás quedaron los años en que su imagen generaba controversias como consecuencia de momentos difíciles: tras algunas fotografías de 2012 que desataron rumores sobre su salud, Culkin negó cualquier consumo de sustancias nocivas, insistiendo en que los tabloides exageraban lo sucedido. Hoy, su presencia pública está marcada por participaciones en proyectos específicos, eventuales entrevistas y una actitud distendida ante quienes lo recuerdan como el pequeño Kevin McCallister.

Macaulay Culkin reaparece en público a 35 años del estreno de 'Mi pobre angelito', mostrando una imagen madura y relajada (foto: Captura)

Cuándo se estrenó Mi Pobre Angelito

El estreno de “Mi pobre angelito”, dirigida por Chris Columbus, tuvo lugar en Estados Unidos el 10 de noviembre de 1990. El filme protagonizado por Culkin se convirtió en un fenómeno de taquilla y una referencia inevitable durante las celebraciones navideñas. Alcanzó el primer puesto como comedia más taquillera durante años y fue reconocida con nominaciones al Globo de Oro y al Óscar, especialmente gracias a la banda sonora de John Williams.

Desde entonces, la película se mantiene vigente como clásico reproducido cada fin de año en la televisión, consolidando su estatus en la cultura popular.

El actor mantiene un bajo perfil mediático y prioriza su bienestar personal y familiar tras décadas de fama (foto: The Grosby Group)

Qué hizo Macaulay Culkin después del éxito de Mi Pobre Angelito

Tras alcanzar la fama mundial, Culkin experimentó un crecimiento profesional fulgurante durante los primeros años de la década del noventa. Protagonizó otras películas exitosas como My Girl y The Good Son, consolidando su posición como uno de los niños actores más famosos de la historia del cine y acrecentando su exposición mediática gracias a su vínculo con figuras como Michael Jackson, con quien trabajó en el videoclip “Black or White”.

El ritmo vertiginoso y la exposición temprana pasaron factura a Culkin. En 1994, luego de años de presión y fama, decidió alejarse de Hollywood y desaparecer casi por completo de la escena pública durante aproximadamente una década. Esta retirada respondía al desgaste por un éxito precoz y a la necesidad de distanciarse de la industria para enfocarse en su bienestar personal.

Tras el éxito de 'Mi pobre angelito', Culkin protagonizó películas como 'My Girl' y 'The Good Son' (foto: The Grosby Group)

No obstante, su ausencia no fue absoluta: en 2003 marcó su regreso con una participación en la serie Will and Grace, y desde entonces alternó apariciones puntuales en formatos televisivos y campañas publicitarias que evocaban con humor su pasado como Kevin McCallister.

En la década del 2010, Culkin exploró proyectos alternativos fuera del cine tradicional. Fundó la banda de humor musical Pizza Underground y creó el sitio web y pódcast satírico Bunny Ears, ambos centrados en la cultura pop y el entretenimiento actual. Paulatinamente, fue reapareciendo en papeles pequeños, destacándose en la décima temporada de American Horror Story, así como en el filme Changeland.

Más recientemente, anunció su participación en la segunda temporada de la serie Fallout para Amazon, mostrando una aproximación selectiva y distante a las grandes producciones hollywoodenses.

Macaulay Culkin y Brenda Song formaron una familia y priorizan la privacidad de sus hijos, Dakota y Carson (foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Qué se sabe sobre su vida personal

El ámbito personal de Macaulay Culkin ha estado influido tanto por su intensa exposición en la infancia como por su firme apuesta por la privacidad en la adultez. Su educación transcurrió entre sets de rodaje y hoteles, situación que le impidió adquirir ciertas habilidades cotidianas; Brenda Song, su prometida, ha mencionado que fue necesario enseñarle tareas básicas, algo que define como entrañable.

Ambos se conocieron en 2017 durante el rodaje de Changeland, formalizaron su compromiso en 2022 y formaron una familia con dos hijos: Dakota, nacido en 2021, y Carson, en 2022.

Song ha subrayado la importancia de preservar la intimidad de sus hijos y brindarles una infancia diferente a la de Culkin. El actor, emancipado legalmente a los 14 años tras acusar a sus padres de mala administración y abuso, considera este hecho crucial para haber encontrado estabilidad fuera del entorno mediático. La búsqueda de anonimato y bienestar familiar constituye hoy su principal prioridad.