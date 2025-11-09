Travis Scott sorprendió a Japón con invitados especiales: Kanye West y su hija Stormi suben al escenario

Travis Scott reunió a Kanye West y a su hija Stormi en Tokio durante una serie de conciertos donde sorprendió al público con invitados inesperados (AP/X)

En el marco de su gira “Circus Maximum”, Travis Scott realizó una serie de conciertos en Tokio, capital de Japón, que destacaron por la presencia de invitados inesperados.

Entre ellos, la participación de Kanye West y la aparición sobre el escenario de la hija del rapero, Stormi, se convirtieron en los momentos más comentados de las presentaciones celebradas en el Belluna Dome de Tokorozawa.

Durante su actuación en la ciudad japonesa, Scott invitó a West a unirse a él en el escenario ante un público sorprendido. El artista, también conocido como Ye, apareció cubierto con una máscara y un abrigo voluminoso, lo que causó intriga entre los asistentes.

Posteriormente, se retiró la máscara y el ambiente se transformó: la multitud reaccionó con entusiasmo cuando reconoció al músico. La primera canción que interpretaron juntos fue “Can’t Tell Me Nothing”, uno de los temas emblemáticos en el repertorio del rapero.

Tras subir al escenario con una máscara, el rapero interpretó “Can’t Tell Me Nothing” y “Through The Wire” junto a Scott (X/@Kurrco)

A pesar de que su entrada fue recibida con ovaciones, Kanye se mostró distante durante la interpretación inicial.

En esta presentación, Kanye West interpretó sus versos con mayor entrega, acercando a los fans a una versión de sí mismo más alineada con su etapa anterior.

Estas apariciones dieron lugar a comentarios de fanáticos sobre la posible recuperación de la imagen pública de West, tras años de controversia y distanciamiento con artistas como Pusha T, John Legend y Yung Lean.

Cabe destacar que su regreso a los escenarios se da luego de ofrecer disculpas por anteriores declaraciones antisemitas en redes sociales. Mediante su perfil en X (antes Twitter), el artista se había declarado un nazi.

West apareció en el concierto de Scott tras meses de polémica internacional por sus comentarios antisemitas y asegurar ser un nazi (Twitch)

Ahora, con su reciente presentación, la respuesta del público japonés y la amplificación de estos momentos por plataforma as digitales indican un persistente interés por el retorno del intérprete.

Otro de los puntos destacados del concierto fue la breve pero significativa aparición de Stormi, la hija de Travis Scott y Kylie Jenner. Durante la interpretación de su canción “Thank God”, el rapero invitó a la niña, de siete años, a subir al escenario.

Vestida con camiseta gráfica, abrigo de piel y peinada con trenzas de colores, Stormi interactuó con el público y realizó una intervención vocal: “Eso es, papi”, respondió al micro mientras su padre recitaba el verso “Storm’s a minor but you know she livin’ major (Storm es menor de edad, pero sabes que vive a lo grande)”.

El gesto fue bien recibido por los asistentes, quienes, a petición del propio cantante, ovacionaron a Stormi mientras la niña bailaba y se mostraba sonriente. La presencia de audífonos especiales aseguró la protección auditiva de la menor durante el evento.

Frente a miles de fans, la niña de siete años acompañó a Scott en la interpretación de “Thank God” y recibió una ovación del público (X/@travisscottfile)

Travis Scott sostuvo en varias ocasiones su apego a la paternidad y su inclinación a compartir ese aspecto de su vida tanto en conciertos como en redes sociales.

En abril, durante su actuación en el festival Coachella en California, el rapero ya había hecho una mención especial a su hija desde el escenario, en otro gesto de cercanía familiar ante el público.

Sobre el enfoque que mantiene respecto a la educación de Stormi, Scott compartió en la edición de septiembre de 2021 de CR Men que, junto a Jenner, optan por un estilo de crianza más natural y basado en la autodisciplina.

“Intentamos hacerlo más natural, como más autodisciplina. Como, ‘tienes que irte a dormir a las 9, ¿te vas a quedar despierta hasta las 11 o te irás a dormir ya?’”, indicó en esa oportunidad el músico.

Stormi, de siete años, es fruto de la pasada relación entre Travis Scott y Kylie Jenner (Ricky Vigil M/GC Images)

Por su parte, Kylie Jenner recalcó en entrevistas la buena relación entre ambos padres. “Somos como mejores amigos. Ambos amamos a Stormi y queremos lo mejor para ella. Nos mantenemos conectados y coordinados”, dijo en conversación con la revista Harper’s Bazaar.